У Міненерго повідомили, що може бути з відключеннями світла у вихідні

Попри спеку та складну ситуацію в енергосистемі, на вихідних можуть обійтися без відключень світла.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук, передає Радіо Свобода.

"Традиційно на вихідні знижується споживання. Однак зараз важко спрогнозувати, тому що спека", – сказала вона.

Але Грінчук висловила сподівання, що "вдасться трішечки зменшити графіки відключення або уникнути навіть".

"Ситуація продовжує залишатися складною, хоч і стабільною та контрольованою", – додала урядовиця.

Як повідомлялося, сьогодні упродовж всієї доби діятимуть графіки погодинних відключень.

Наслідки масованих російських атак по енергетиці

За даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Нагадаємо, із березня Україна зазнала шість ворожих масованих ударів по енергетичній системі. Зокрема, 29 березня ударами росіян була знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки стали Канівська та Дністровська ГЕС.

У ДТЕК кажуть про пошкодження 80% енергоблоків ТЕС.