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Новини
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Агентства ООН таємно перевірятимуть роботу Пенсійного фонду

Пенсійний фонд

Пенсійний фонд та Міністерство соціальної політики запускають проєкт "таємний покупець" у відділеннях ПФУ по країні.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що цей проєкт дозволить виявити системні недоліки, що існують в обслуговуванні громадян у відділеннях Пенсійного фонду, та, завдяки цьому, – переглянути, оптимізувати і вдосконалити їх роботу.

Партнерами, які погодились взяти на себе реалізацію цього проєкту виступили Управління верховного комісара ООН у справах біженців, Агентство ООН у справах біженців та БФ "Право на захист".

Щоб забезпечити комплексний збір даних, моніторинг охопить 84 сервісних центри у 20 областях країни та у Києві. Також буде проведено опитування отримувачів послуг ПФУ.

Зокрема, планується проанкетувати до 300 осіб у 20-ти регіонах щодо різних аспектів роботи Фонду.

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Окрім призначення пенсій та надання субсидій, опитування стосуватиметься процедури підтвердження особи, використання онлайн-сервісів, доступу до державних соціальних виплат та іншого.

Усі отримані висновки будуть консолідовані й проаналізовані. Вони допоможуть оцінити рівень доступності послуг, "клієнтоорієнтованості" органів ПФУ та задоволеності отриманими адміністративними послугами. Після того сформулюють практичні рекомендації для покращення роботи сервісних центрів.

Автор: 

ООН (363) Пенсійний фонд (416) Міністерство соціальної політики (666)


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Топ коментарі
+5
сьогодні проходив біля ПФ..
вонь..мабудь всрались зе-дриснею
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28.06.2024 12:24
+4
так еще не все пенсионеры умерли, чего так рано.....
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28.06.2024 12:33
+3
пока пенсионеры будут голодать, Украина будет второсортной страной
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28.06.2024 12:35
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сьогодні проходив біля ПФ..
вонь..мабудь всрались зе-дриснею
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28.06.2024 12:24 Відповісти
так еще не все пенсионеры умерли, чего так рано.....
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28.06.2024 12:33 Відповісти
Чекайте на нас, якщо ви ще живі, то ми завалимо до смерті своїми послугами.
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28.06.2024 12:37 Відповісти
У т.зв. "цивілізованому світі" вважається, що індикатором "цивілізованості" є умови, в яких доживають віку старші особи.
Але справжнім індикатором є умови, в яких вказані особи помирають...
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28.06.2024 12:40 Відповісти
пока пенсионеры будут голодать, Украина будет второсортной страной
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28.06.2024 12:35 Відповісти
Головне - щоб не голодували "афро-азіацкіє мальчікі в трусіках".
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28.06.2024 12:44 Відповісти
Любезный, а рассказать не хочешь, как жируют в Лаптестане на 100 долларов в месяц миллионы пенсов . Самые бедные страны Африки уже так не живут ,сверхдЯржава ,плять...
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28.06.2024 12:44 Відповісти
самим нам не судьба???
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28.06.2024 12:41 Відповісти
судячи з того, шо пенсіонерів-біженців все більше й більше цікавить питання, як залишитись на постійне місце проживання в країні надавшій притулок, вони вже зрозуміли, шо пенсія в Україні стане ще кращою, ще веселішою.
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28.06.2024 12:49 Відповісти
А з чого ж тоді харчєваться буде, ота шобла, з Урядового кварталу95??? Це вам не млн дерев посадити, чи, кожному пенсіонеру, по айфону!
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28.06.2024 13:35 Відповісти
Олександр,Ви прям іпсо!!!
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28.06.2024 13:37 Відповісти
Самі себе будуть перевіряти? Вже бачили...
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28.06.2024 13:53 Відповісти
перевірка ПФ то правильно! Там багато шахраїв і фальсифікаторів документів!
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28.06.2024 13:58 Відповісти
Скажуть шо колоборанти з донецька не можуть отримати пенсію, виявили результати перевірки
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28.06.2024 15:15 Відповісти

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