Агентства ООН таємно перевірятимуть роботу Пенсійного фонду
Пенсійний фонд та Міністерство соціальної політики запускають проєкт "таємний покупець" у відділеннях ПФУ по країні.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Зазначається, що цей проєкт дозволить виявити системні недоліки, що існують в обслуговуванні громадян у відділеннях Пенсійного фонду, та, завдяки цьому, – переглянути, оптимізувати і вдосконалити їх роботу.
Партнерами, які погодились взяти на себе реалізацію цього проєкту виступили Управління верховного комісара ООН у справах біженців, Агентство ООН у справах біженців та БФ "Право на захист".
Щоб забезпечити комплексний збір даних, моніторинг охопить 84 сервісних центри у 20 областях країни та у Києві. Також буде проведено опитування отримувачів послуг ПФУ.
Зокрема, планується проанкетувати до 300 осіб у 20-ти регіонах щодо різних аспектів роботи Фонду.
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Окрім призначення пенсій та надання субсидій, опитування стосуватиметься процедури підтвердження особи, використання онлайн-сервісів, доступу до державних соціальних виплат та іншого.
Усі отримані висновки будуть консолідовані й проаналізовані. Вони допоможуть оцінити рівень доступності послуг, "клієнтоорієнтованості" органів ПФУ та задоволеності отриманими адміністративними послугами. Після того сформулюють практичні рекомендації для покращення роботи сервісних центрів.
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