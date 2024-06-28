Агентства ООН таємно перевірятимуть роботу Пенсійного фонду

Пенсійний фонд та Міністерство соціальної політики запускають проєкт "таємний покупець" у відділеннях ПФУ по країні.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що цей проєкт дозволить виявити системні недоліки, що існують в обслуговуванні громадян у відділеннях Пенсійного фонду, та, завдяки цьому, – переглянути, оптимізувати і вдосконалити їх роботу.

Партнерами, які погодились взяти на себе реалізацію цього проєкту виступили Управління верховного комісара ООН у справах біженців, Агентство ООН у справах біженців та БФ "Право на захист".

Щоб забезпечити комплексний збір даних, моніторинг охопить 84 сервісних центри у 20 областях країни та у Києві. Також буде проведено опитування отримувачів послуг ПФУ.

Зокрема, планується проанкетувати до 300 осіб у 20-ти регіонах щодо різних аспектів роботи Фонду.

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Окрім призначення пенсій та надання субсидій, опитування стосуватиметься процедури підтвердження особи, використання онлайн-сервісів, доступу до державних соціальних виплат та іншого.

Усі отримані висновки будуть консолідовані й проаналізовані. Вони допоможуть оцінити рівень доступності послуг, "клієнтоорієнтованості" органів ПФУ та задоволеності отриманими адміністративними послугами. Після того сформулюють практичні рекомендації для покращення роботи сервісних центрів.