В Україні за пів року встановили рекордну кількість мобільних вишок

Упродовж останніх пів року в Україні встановили рекордні 2295 базових станцій мобільного зв’язку.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, мобільні оператори не лише відновлюють знищене внаслідок бойових дій обладнання, а й постійно інвестують у покращення наявного.

"Наприклад, на місяць вони в середньому встановлюють 240 нових базових станцій. За останні пів року – рекордні понад 2 295 у понад 300 населених пунктах", – зазначив він.

Зокрема, нещодавно підняли вежу мобільного зв’язку одного з операторів у Київській області. Вона працює в радіусі понад 10 кілометрів і забезпечує зв’язком 2 400 людей.

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Федоров наголосив, що в травні Мінцифри разом із партнерами представила стратегію розвитку електронних комунікацій до 2030 року. Одна з ключових цілей – забезпечити мобільним зв’язком та доступом до інтернету 98% населення до 2030 року. Зараз цей показник на рівні 91%.

Як повідомлялося, внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено 25% фіксованих мереж, знищено або пошкоджено 4,3 тис. базових станцій мобільного зв’язку.

Водночас часто українці скаржаться на відсутність інтернету та зв'язку під час відключень електроенергії. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі "Готовність мобільних операторів до відключень електроенергії: чи будуть українці зі зв’язком?"