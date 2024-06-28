В Україні за пів року встановили рекордну кількість мобільних вишок
Упродовж останніх пів року в Україні встановили рекордні 2295 базових станцій мобільного зв’язку.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, мобільні оператори не лише відновлюють знищене внаслідок бойових дій обладнання, а й постійно інвестують у покращення наявного.
"Наприклад, на місяць вони в середньому встановлюють 240 нових базових станцій. За останні пів року – рекордні понад 2 295 у понад 300 населених пунктах", – зазначив він.
Зокрема, нещодавно підняли вежу мобільного зв’язку одного з операторів у Київській області. Вона працює в радіусі понад 10 кілометрів і забезпечує зв’язком 2 400 людей.
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Федоров наголосив, що в травні Мінцифри разом із партнерами представила стратегію розвитку електронних комунікацій до 2030 року. Одна з ключових цілей – забезпечити мобільним зв’язком та доступом до інтернету 98% населення до 2030 року. Зараз цей показник на рівні 91%.
Як повідомлялося, внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено 25% фіксованих мереж, знищено або пошкоджено 4,3 тис. базових станцій мобільного зв’язку.
Водночас часто українці скаржаться на відсутність інтернету та зв'язку під час відключень електроенергії. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі "Готовність мобільних операторів до відключень електроенергії: чи будуть українці зі зв’язком?"
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за пересуваннями громадян і посилювати електронний смог.
Хоча ж типу інспекції були, щоб вишки без світла дві години працювали. Ага, дві години.