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Новини
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В Україні за пів року встановили рекордну кількість мобільних вишок

мобільний,інтернет,звязок

Упродовж останніх пів року в Україні встановили рекордні 2295 базових станцій мобільного зв’язку.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, мобільні оператори не лише відновлюють знищене внаслідок бойових дій обладнання, а й постійно інвестують у покращення наявного.

"Наприклад, на місяць вони в середньому встановлюють 240 нових базових станцій. За останні пів року – рекордні понад 2 295 у понад 300 населених пунктах", – зазначив він.

Зокрема, нещодавно підняли вежу мобільного зв’язку одного з операторів у Київській області. Вона працює в радіусі понад 10 кілометрів і забезпечує зв’язком 2 400 людей.

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Федоров наголосив, що в травні Мінцифри разом із партнерами представила стратегію розвитку електронних комунікацій до 2030 року. Одна з ключових цілей – забезпечити мобільним зв’язком та доступом до інтернету 98% населення до 2030 року. Зараз цей показник на рівні 91%.

Як повідомлялося, внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено 25% фіксованих мереж, знищено або пошкоджено 4,3 тис. базових станцій мобільного зв’язку.

Водночас часто українці скаржаться на відсутність інтернету та зв'язку під час відключень електроенергії. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі "Готовність мобільних операторів до відключень електроенергії: чи будуть українці зі зв’язком?"

Автор: 

мобільний зв’язок (799) Федоров Михайло (261) Мінцифри (819)


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Топ коментарі
+3
Нема світла - нема і мобільного зв'зяку і доппінсди скільки там вишок.
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28.06.2024 12:47
+2
Густота вишок допомагає хіба що щільніше стежити
за пересуваннями громадян і посилювати електронний смог.
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28.06.2024 12:53
+2
Саітло вирубають і всьо, тиша.
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28.06.2024 13:11
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Нема світла - нема і мобільного зв'зяку і доппінсди скільки там вишок.
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28.06.2024 12:47 Відповісти
Гпон в помощь
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28.06.2024 13:17 Відповісти
Тягнуть за собою повсюди?
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28.06.2024 14:03 Відповісти
Маю трьох мобільних операторів. Не відчув покращення зв'язку. Але Київстар найгірший
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28.06.2024 12:47 Відповісти
І федоров свої ''п'ять копійок'' вставив.
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28.06.2024 12:52 Відповісти
Густота вишок допомагає хіба що щільніше стежити
за пересуваннями громадян і посилювати електронний смог.
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28.06.2024 12:53 Відповісти
Саітло вирубають і всьо, тиша.
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28.06.2024 13:11 Відповісти
А шо, бабло ж треба косити...
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28.06.2024 13:54 Відповісти
Ну а сенс їх? Як був інет пів години як світло вимикали на початку повномасштабного. Так і зараз, пів години і все.
Хоча ж типу інспекції були, щоб вишки без світла дві години працювали. Ага, дві години.
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28.06.2024 14:56 Відповісти
Зараз набагато гірше. У нас у кінці 2022 року під час відключень мобільний інет працював пару годин, а тепер лягає одразу
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28.06.2024 17:44 Відповісти

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