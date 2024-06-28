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Новини
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ВАКС скасував арешт облгазів Фірташа, Печерський суд арештував їх повторно (оновлено)

фірташ

Вищий антикорупційний суд 25 червня скасував арешти акцій "облгазів Фірташа".

Відповідне рішення оприлюднили у судовому реєстрі.

У коментарі "Економічній правді" у ВАКС підтвердили відповідне рішення. "Мотиви цього рішення будуть у повному тексті на наступному тижні", – заявили у суді.

Пізніше стало відомо, що Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) звернулося до Офісу генерального прокурора для повторного арешту облгазів Фірташа. На думку АРМА, відповідне рішення ВАКС є "прямою загрозою для встановлення справедливості у справах повʼязаних із колаборантами та іншими злочинцями".

Вже увечері п'ятниці голова АРМА Олена Дума повідомила, що Печерський районний суд Києва повторно арештував акцїї облгазів.

"Я вітаю рішення суді Печерського районного суду міста Києва від 28 червня 2024 року, яке підтверджує, що українські суди можуть відповідати рівню європейським. Облгази повернуто в державу! Управління буде продовжено!", – написала очільниця АРМА у Telegram.

"Вважаю, що органи державної влади в таких ситуаціях мають діяти як єдиний синхронний механізм спільно з органами законодавчої та судової влади", – заявила голова агентства Олена Дума у коментарі ЕП.

Зазначається, що днями облгази Фірташа принесли до держбюджету 77 млн грн. Раніше, два роки ці арештовані активи не приносили державі ні копійки.

"Але в результаті такого рішення ВАКС – питання щодо подальших надходжень до державного бюджету та притягнення злочинців до відповідальності – сумнівні", – додала вона.

Як повідомлялося, що відповідно до рішення суду у 2022 році корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільних систем були передані в управління АРМА. Після чого, уряд підтримав пропозицію АРМА про трансфер 26 облгазів в управління АТ "Чорноморнафтогаз".

Влітку 2022 року АРМА уклало договір з "Чорноморнафтогазом" про управління корпоративними правами газорозподільних компаній, відомих як "облгази Фірташа".

Нагадаємо, в середині травня 2023 року СБУ та БЕБ повідомили про підозру українському бізнесмену Дмитру Фірташу.

За даними слідства, бізнесмен організував схему заволодіння природним газом. Для цього він залучив облгази та інші підконтрольні компанії, на які виводились кошти, одержані за розподіл природнього газу на території України.

За даними судово-економічної експертизи, лише протягом 2021 року схема завдала державі збитків на понад 4,2 млрд грн. А загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, протягом 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн.

Автор: 

облгази (239) Фірташ Дмитро (621) Антикорупційний суд ВАКС (746)


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Топ коментарі
+56
Це вже просто жесть! Очікуємо на признаня януковоща діючим препіздентом України. Чи ще краще- визнання грінпоца з дерьмаком довічними царями країни. З передачею трона нащадкам нелоха та скумбрії
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28.06.2024 12:59
+17
Депутаты пишут законы под олигархов и сроки давности проходят, в то время как следствие и специальные органы не доводят дела до конца и вот результат. Я не стану перечислять то, что уже случилось, но кто узнает об этом - волосы у того дыбом встанут. Не по одному делу не довели следствие до конца. Нет среди следователей и обвинителей настоящих украинцев, которые бы рвали в клочья за Украину и вот результат - продолжает мафия "выходить чистой из воды".
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28.06.2024 13:17
+15
Риги почали повертатися с 2019р
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28.06.2024 13:12
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Тобто Кравчук, Янукович та Зеленський нічого не здали...?
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28.06.2024 16:57 Відповісти
там написано и т.д.
они попали под это)))))
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28.06.2024 18:18 Відповісти
Крим окупірован в лютому,а Порошенко прийшов до влади в травніКоли ви гребани ідіоти порозумнішаєте. Чи в кацапській методичці так написано?
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28.06.2024 17:19 Відповісти
Тарута не здавав Донбас, а силить один Беня.
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28.06.2024 20:52 Відповісти
Я плачу о других, с таким счастьем, и на свободе))))))
мне просто жаль Украину и народ
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28.06.2024 16:55 Відповісти
Ось такі вони, доброчесні суддівські МАЙДАНУ в Україні…. Татаров з усим складом Печерського суду, мабуть, суворо засуджують їх рішення, але, то таке, лише для ЗМІ…. Вони, взагалі то, палітікай не інтересуються і не мєсниї…
А могли б ще, і компенсацію Україною, громадянину фірташу присудити, за отакі ПОНЕВІРЯННЯ його, на чужині клятій!!
Сподіваємся, що катлєту з «бикам», теж амністують, бо, як же так, над ЧЕСНОЮ ІСТОТОЮ з 90-х, і так знущатися!

Зеленський у курсі, він хоть паржот… з ОПУ, разом з суддівськими..
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28.06.2024 18:07 Відповісти
еще раз напомню, не важно кто в кресле, а кто над креслом
ущербный, вернись в дурдом
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28.06.2024 18:17 Відповісти
А тепер пора мудрагелів з ВАКС призвати до війська всунути в руки палиці і нагайкою по плечах в атаку проти кацапів. Нічого таких ВУМНИХ жаліти
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29.06.2024 03:41 Відповісти
суддів закопати *****
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28.06.2024 18:41 Відповісти
Тобто ? Фірташ ні у чому не винний ??
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28.06.2024 19:02 Відповісти
доведеться хєрмаку гроші хвірташу повертати, а вже нема, яка халепа
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28.06.2024 19:22 Відповісти
Цензор альо ..Там по Дніпру ракета в будинок влучила
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28.06.2024 19:28 Відповісти
Фірташ - рак і його потрібно вирізати. І знищити.
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28.06.2024 19:32 Відповісти
Фірташ- завжди був кремлівським козачком в Україні. Завдяки союзу з "Газпромом" і, як наслідок, з путіним, Фірташ отримав надзвичайні статки і владу. Мав мільярди доларів кредитів від Газпромбанку, був найбільшим єдиним позичальником російського банку. Чому досі не конфісковані всі активи Фірташа?
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28.06.2024 19:43 Відповісти
Ще 25 червня 2019 Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію Фірташа до США. 16 липня вердикт затвердив міністр юстиції Австрії, але цього ж дня адвокати Фірташа звернулись про відновлення судового розгляду справи про екстрадицію.
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28.06.2024 20:00 Відповісти
Після початку війни владі вже не потрібен Фірташ.
Усі канали в країні контролюються владою, а «монополії» на кшталт «Укрнафти» та облгазів націоналізовані. Фірташ більше не може шантажувати владу "телесюжетами про тарифи" - у нього більше немає телевізора. Навіщо з вами домовлятися, якщо ви можете забрати собі всі облгази.

Фірташ більше не становить загрози для Зеленського. А можна розповідати народу про «боротьбу з олігархами». І сказати західним партнерам: Дивіться, ми боремося з агентами російського впливу!

Регіональну газову компанію нарешті назвали тим, чим вона є насправді: злочинною організацією. А її керівником був Дмитро Фірташ.

3амість Фірташа просто буде якийсь "Єрмак", який просто зробить те ж саме, але "влада" буде бенефіціаром.

Це не боротьба з корупцією, це не реформа ринку газу - це вичавлювання злодія, щоб він зайняв його місце.
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28.06.2024 23:51 Відповісти
яке кончене правосудя.Світ тварин,невже немає жодного альпініста з льодорубом.
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28.06.2024 19:47 Відповісти
Зєлєнскій це пряме продовження пєті... а "шоу" яке влаштували на стадіоні було для лохів. Згадайте хто "призначив" Пєтю прєзідєнтом, а Клічко мєром Києва? Фірташ продовжує доїти Україну за Зє так само як і за Пєті...https://biz.censor.net/user/518838
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28.06.2024 19:48 Відповісти
Нарешті печерський суд визначився чимось непоганим.
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28.06.2024 20:02 Відповісти
Що ви будете робити, якщо адвокати фірташа принесуть вам правовстановлюючі документи про відчуження корпоративних прав на українські облгази, датовані у проміжку часу коли арешт не діяв?
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28.06.2024 21:37 Відповісти
Адвокат від Фірташа зробив креативний хід "конем" - змінив підсудність розгляду клопотання про зняття арешту з акцій облгазів із Печерського суду, який накладав арешт, на ВАС. І використав для цього кримінальне провадження під номером в ЄРДР: 62021000000000160, що здійснюється відносно якогось "лівого" чиновника Міненерго, який зловживав своїм службовим становищем і цим був замішаний у справі про шахрайство і розтрату коштів, що власне розглядається в Печерському суді.
Апеляційна палата ВАС відмовила прокурорам у перескеруванні клопотання адвоката Фірташа про зняття арешту з акцій облгазів від слідчого судді ВАС до іншого суду.
Висновок: даний випадок показав корумпованість слідчого судді ВАС у справі № https://reyestr.court.gov.ua/Review/119964536 991/3183/24 та суддів Апеляційної палати ВАС у цій й ж справі. Тому всії їх потрібно позбавити статусу суддів через порушення присяги та притягнути до кримінальної відповідальності.
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28.06.2024 20:38 Відповісти
Так а хто ж позбавить , як там більшість саме таких як і ці гівнюки .
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28.06.2024 21:28 Відповісти
Зараз, після початку великої війни з пітьмою, держава Україна стала найвищою цінністю, оскільки саме завдяки її організації й інститутам, насамперед армії, український народ має змогу себе захищати від знищення.
Функціонал судової влади - це невід'ємна складова всього державного механізму, без якої неможливо обійтись. А тому будь-які дії суддів під час війни всупереч державним інтересам та зазіхання на державну власність і належні їй речові права мають жорстко каратись із негайним відлученням порушників від влади. І це правило має стосуватись кожного з чиновників, незалежно від посади.
Будь-яке рішення посадовця, яке йде в розріз із даним правилом, має бути оприлюднене і засуджене спочатку громадою, а потім і державними органами.
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28.06.2024 21:59 Відповісти
Згідний цілком , від себе додам що не просто дії оприлюднювати , а на час дії воєнного стану усіх отих посадовців і суддів , як діючих , так і у відставці чи на пенсії варто перевести на мінімальну зарплату і пенсію , "слуги народу" повинні відчути як народу живеться !
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28.06.2024 22:53 Відповісти
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28.06.2024 21:07 Відповісти
Фірташ Грабував народ при всіх владах, фінансував сепаратизм, а почав грабувати ще значно раніше, один тільки Надра банк коштував державі 2 мільярда $, потім Одеській припортовий , потім 18 мільярдів грн. на суму вкраденого газу які знайшли з 2016-2022 р. це крапля в морі, там як мінімум було вкрадено від 5-10 мільядів $. державних коштів , тому і не дивно що самий справедливий український суд в Світі віддав йому акції облгазів, доречі які він теж вкрав за допомогою української влади, прошу пробачення сприватизував у народа, ну не збудував-же.
Просто знущання та щей під час війни.
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28.06.2024 21:17 Відповісти
.опа...
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28.06.2024 21:51 Відповісти
25 скасували, 28 повернули - трьох днів цілком достатньо, щоб порішати найбільш цікаві питання, тим паче, якщо до цього добре підготуватись.
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30.06.2024 10:06 Відповісти
Колись "геніальний" доктор економіки черняк казав, що не страшно коли щось нечесно приватизується. Головне щоб стало все приватним, то всі заживемо як на Заході.
Ото тоді все розкрадалось і розкрадається до сих пір. А не зажили як на Заході й близько.
Зате маємо олігархів і олігархічну систему.
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13.07.2024 06:31 Відповісти
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