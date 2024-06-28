ВАКС скасував арешт облгазів Фірташа, Печерський суд арештував їх повторно (оновлено)

Вищий антикорупційний суд 25 червня скасував арешти акцій "облгазів Фірташа".

Відповідне рішення оприлюднили у судовому реєстрі.

У коментарі "Економічній правді" у ВАКС підтвердили відповідне рішення. "Мотиви цього рішення будуть у повному тексті на наступному тижні", – заявили у суді.

Пізніше стало відомо, що Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) звернулося до Офісу генерального прокурора для повторного арешту облгазів Фірташа. На думку АРМА, відповідне рішення ВАКС є "прямою загрозою для встановлення справедливості у справах повʼязаних із колаборантами та іншими злочинцями".

Вже увечері п'ятниці голова АРМА Олена Дума повідомила, що Печерський районний суд Києва повторно арештував акцїї облгазів.

"Я вітаю рішення суді Печерського районного суду міста Києва від 28 червня 2024 року, яке підтверджує, що українські суди можуть відповідати рівню європейським. Облгази повернуто в державу! Управління буде продовжено!", – написала очільниця АРМА у Telegram.

"Вважаю, що органи державної влади в таких ситуаціях мають діяти як єдиний синхронний механізм спільно з органами законодавчої та судової влади", – заявила голова агентства Олена Дума у коментарі ЕП.

Зазначається, що днями облгази Фірташа принесли до держбюджету 77 млн грн. Раніше, два роки ці арештовані активи не приносили державі ні копійки.

"Але в результаті такого рішення ВАКС – питання щодо подальших надходжень до державного бюджету та притягнення злочинців до відповідальності – сумнівні", – додала вона.

Як повідомлялося, що відповідно до рішення суду у 2022 році корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільних систем були передані в управління АРМА. Після чого, уряд підтримав пропозицію АРМА про трансфер 26 облгазів в управління АТ "Чорноморнафтогаз".

Влітку 2022 року АРМА уклало договір з "Чорноморнафтогазом" про управління корпоративними правами газорозподільних компаній, відомих як "облгази Фірташа".

Нагадаємо, в середині травня 2023 року СБУ та БЕБ повідомили про підозру українському бізнесмену Дмитру Фірташу.

За даними слідства, бізнесмен організував схему заволодіння природним газом. Для цього він залучив облгази та інші підконтрольні компанії, на які виводились кошти, одержані за розподіл природнього газу на території України.

За даними судово-економічної експертизи, лише протягом 2021 року схема завдала державі збитків на понад 4,2 млрд грн. А загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, протягом 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн.