ВАКС скасував арешт облгазів Фірташа, Печерський суд арештував їх повторно (оновлено)
Вищий антикорупційний суд 25 червня скасував арешти акцій "облгазів Фірташа".
Відповідне рішення оприлюднили у судовому реєстрі.
У коментарі "Економічній правді" у ВАКС підтвердили відповідне рішення. "Мотиви цього рішення будуть у повному тексті на наступному тижні", – заявили у суді.
Пізніше стало відомо, що Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) звернулося до Офісу генерального прокурора для повторного арешту облгазів Фірташа. На думку АРМА, відповідне рішення ВАКС є "прямою загрозою для встановлення справедливості у справах повʼязаних із колаборантами та іншими злочинцями".
Вже увечері п'ятниці голова АРМА Олена Дума повідомила, що Печерський районний суд Києва повторно арештував акцїї облгазів.
"Я вітаю рішення суді Печерського районного суду міста Києва від 28 червня 2024 року, яке підтверджує, що українські суди можуть відповідати рівню європейським. Облгази повернуто в державу! Управління буде продовжено!", – написала очільниця АРМА у Telegram.
"Вважаю, що органи державної влади в таких ситуаціях мають діяти як єдиний синхронний механізм спільно з органами законодавчої та судової влади", – заявила голова агентства Олена Дума у коментарі ЕП.
Зазначається, що днями облгази Фірташа принесли до держбюджету 77 млн грн. Раніше, два роки ці арештовані активи не приносили державі ні копійки.
"Але в результаті такого рішення ВАКС – питання щодо подальших надходжень до державного бюджету та притягнення злочинців до відповідальності – сумнівні", – додала вона.
Як повідомлялося, що відповідно до рішення суду у 2022 році корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільних систем були передані в управління АРМА. Після чого, уряд підтримав пропозицію АРМА про трансфер 26 облгазів в управління АТ "Чорноморнафтогаз".
Влітку 2022 року АРМА уклало договір з "Чорноморнафтогазом" про управління корпоративними правами газорозподільних компаній, відомих як "облгази Фірташа".
Нагадаємо, в середині травня 2023 року СБУ та БЕБ повідомили про підозру українському бізнесмену Дмитру Фірташу.
За даними слідства, бізнесмен організував схему заволодіння природним газом. Для цього він залучив облгази та інші підконтрольні компанії, на які виводились кошти, одержані за розподіл природнього газу на території України.
За даними судово-економічної експертизи, лише протягом 2021 року схема завдала державі збитків на понад 4,2 млрд грн. А загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, протягом 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн.
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они попали под это)))))
мне просто жаль Украину и народ
А могли б ще, і компенсацію Україною, громадянину фірташу присудити, за отакі ПОНЕВІРЯННЯ його, на чужині клятій!!
Сподіваємся, що катлєту з «бикам», теж амністують, бо, як же так, над ЧЕСНОЮ ІСТОТОЮ з 90-х, і так знущатися!
Зеленський у курсі, він хоть паржот… з ОПУ, разом з суддівськими..
ущербный, вернись в дурдом
Усі канали в країні контролюються владою, а «монополії» на кшталт «Укрнафти» та облгазів націоналізовані. Фірташ більше не може шантажувати владу "телесюжетами про тарифи" - у нього більше немає телевізора. Навіщо з вами домовлятися, якщо ви можете забрати собі всі облгази.
Фірташ більше не становить загрози для Зеленського. А можна розповідати народу про «боротьбу з олігархами». І сказати західним партнерам: Дивіться, ми боремося з агентами російського впливу!
Регіональну газову компанію нарешті назвали тим, чим вона є насправді: злочинною організацією. А її керівником був Дмитро Фірташ.
3амість Фірташа просто буде якийсь "Єрмак", який просто зробить те ж саме, але "влада" буде бенефіціаром.
Це не боротьба з корупцією, це не реформа ринку газу - це вичавлювання злодія, щоб він зайняв його місце.
Апеляційна палата ВАС відмовила прокурорам у перескеруванні клопотання адвоката Фірташа про зняття арешту з акцій облгазів від слідчого судді ВАС до іншого суду.
Висновок: даний випадок показав корумпованість слідчого судді ВАС у справі № https://reyestr.court.gov.ua/Review/119964536 991/3183/24 та суддів Апеляційної палати ВАС у цій й ж справі. Тому всії їх потрібно позбавити статусу суддів через порушення присяги та притягнути до кримінальної відповідальності.
Функціонал судової влади - це невід'ємна складова всього державного механізму, без якої неможливо обійтись. А тому будь-які дії суддів під час війни всупереч державним інтересам та зазіхання на державну власність і належні їй речові права мають жорстко каратись із негайним відлученням порушників від влади. І це правило має стосуватись кожного з чиновників, незалежно від посади.
Будь-яке рішення посадовця, яке йде в розріз із даним правилом, має бути оприлюднене і засуджене спочатку громадою, а потім і державними органами.
Просто знущання та щей під час війни.
Ото тоді все розкрадалось і розкрадається до сих пір. А не зажили як на Заході й близько.
Зате маємо олігархів і олігархічну систему.