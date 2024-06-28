Безпілотники атакували один із найбільших у Росії виробників мікроелектроніки, – ЗМІ
У ніч проти 28 червня дрони атакували завод мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську та військову частину в місті Карачев Брянської області Росії.
Про це пише Telegram-канал Astra з посиланням на джерела в екстрених службах регіону.
Зазначається, що на заводі пошкоджено дах виробничого корпусу, у військовій частині – склад. Постраждалих немає.
Завод "Кремній Ел" – один із найбільших у Росії виробників мікроелектроніки. Там, зокрема, створюють комплектуючі для військової техніки.
Як повідомлялося, днем раніше, 27 червня, безпілотники атакували хімічний завод у Тверській області Росії.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як новина так собі.