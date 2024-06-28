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Новини
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Росія відчує наслідки санкцій через два-три роки, – єврокомісар з економіки Джентілоні

Паоло Джентілоні

Росії вдалося трансформувала свою економіку і уникнути колапсу під тиском санкцій, але через 2-3 роки наслідки для неї будуть дуже тяжкими.

Таку думку висловив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні, передає Укрінформ.

"Якщо хтось очікував колапсу російської економіки, реальність полягає в тому, що ми бачимо скоріше трансформацію російської економіки, а не колапс. Вона трансформується в економіку війни, змінюючи міжнародні відносини, сектори, пріоритети, щоб відповісти на потреби війни", – сказав єврокомісар.

Джентілоні визнав, що така трансформація запобігає колапсу економіки РФ, але треба зважати не лише на короткострокову перспективу, а й на середньострокову. З цієї точки зору російська економіка дуже послаблена санкціями, вважає єврокомісар.

"Ви не можете вирішити нестачу технологій у низці промислових секторів за допомогою озброєння з Північної Кореї. Це так не працює. З точки зору кількох років російська економіка буде багато страждати від наслідків санкцій", – сказав посадовець.

За його словами, Євросоюз має надалі працювати над тим, щоб обмежувати можливості для обходу санкцій.

Водночас він вважає, що не варто помилково припускати, що російська економіка здатна уникнути колапсу, тому що наслідки за 2-3 роки будуть дуже тяжкими для неї.

"Це також загроза силі російської влади, тому що принаймні еліта розуміє, що відбувається в російській економіці", – наголосив єврокомісар.

Нові санкції Євросоюзу проти РФ

Як повідомллося, на початку тижня Рада Європейського Союзу ухвалила чотирнадцятий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії у відповідь на її агресію в Україні.

Нові обмеження, серед іншого включають заходи проти російського скрапленого газу. Зокрема, ЄС забороняє послуги з перевантаження російського СПГ на території ЄС з метою здійснення операцій з перевалки до третіх країн.

Крім того, ЄС заборонить нові інвестиції, а також надання товарів, технологій і послуг для завершення будівництва СПГ-проєктів, таких як "Арктик СПГ 2" і "Мурманськ СПГ".

Автор: 

Єврокомісія (1090) росія (14360) санкції (4459)


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Топ коментарі
+14
питання чи буде Україна через три роки з такою владою і такими союзниками ?
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28.06.2024 13:49
+8
Хрен вони що відчувають......
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28.06.2024 13:46
+6
Ембарго нафти та гасу вирішує це, але ж.....залежність
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28.06.2024 13:45
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Ембарго нафти та гасу вирішує це, але ж.....залежність
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28.06.2024 13:45 Відповісти
Єксперди про це звіздять з 2014року.
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28.06.2024 13:57 Відповісти
Это сначала было плохо, но зато потом... Стало ещё хуже.
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28.06.2024 14:11 Відповісти
Санкції будуть діяти через 2-3 роки?!
він це серьезно? Це стратегія ЕС?!
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28.06.2024 16:27 Відповісти
Їхня стратегія чекати поки тупін не помре від старості.
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29.06.2024 00:35 Відповісти
Хрен вони що відчувають......
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28.06.2024 13:46 Відповісти
питання чи буде Україна через три роки з такою владою і такими союзниками ?
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28.06.2024 13:49 Відповісти
Питання майже риторичне
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29.06.2024 23:36 Відповісти
ці передають естафети наступникам, наступники потім будуть валити на попередників. Кінців не знайти, зате всі при баблі
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28.06.2024 13:51 Відповісти
Угу, відчує вона🤔🧐😁 В Україні є гарна приказка:"Доки товстий похудіє, худий здохне"😝😝😝😝😜🤪 От тільки чи доживе до того часу Україна, коли ці наслідки відчує рашка🤔 З такими керівниками, як у нас, то й ворогів не треба... та й євроамериканські друзі не набагато кращі, вони не українцям допомагають, а кров'ю українців свої та своїх ********* сраки від кацапів захищають, - ось вам, шановні читачі цензора і весь "хєр да капєйкі" та по всій морді... А ви думали ми, українці сильні і незалежні комусь потрібні, ага, губу розкатали, аж по землі волочиться. Політика проста, як мукання ягняти, - нема України,- нема проблем, непотрібно нікого ні в ЄС, ні в НАТу приймати і щезає з загально-світового і європейського ринку чи не один з потенційно можливих найсильніший конкурент, - блокування польських євробратів показало, справжнє ставлення їх до України, ось какось-такось
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28.06.2024 13:54 Відповісти
Встанови обмеження на генерацію штучним інтелектом кількості букоф
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28.06.2024 13:57 Відповісти
так а в чому суть твоєї претензії до західних партнерів? вони мали президента та парламент нам призначити?
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28.06.2024 14:03 Відповісти
Суть претензii як завжди в лицемiрствi.

Коли зрадники полетiли в Стамбул, там дiйсно пiдписувались домовленностi про внеблоковий статус, мови, статуси Криму та iнше в обмiн на припинення смертей. Якщо для вас це погано, а сотнi тисяч вбитих, роздовбанi мiста, економiка та енергетика добре, то ви вибачте, ворог Украiни.

Але що тодi сказали захiднi партнери? Воюйте, вкраiнцi, ми вам допоможемо.

Ми повiрили i вв'язались в вiйну, пiйшли так би мовити ва-банк. Ва-банк, нагадаю, це коли ризикують всiм що е, i цiна програшу - абсолютно все. У нас як у Украiни були хоч якiсь козирi? Може бiльше людей? Чи бiльше зброi? Чи може вiйну ми хоча б вели на територii ворога? Нi.

Ми бросили все що в нас е, довiрившись обiцянкам захiдних партнерiв нам допомогти.
Яка була ця допомога - ми вже побачили, як збройно так i фiнансово, так i санкцiйно. Так так, ФОП "Збiгнев" заборонили вести пряму торгiвлю з РФ. А ось нафточку та газiк - з превеликою радiстю купляли, як i США уран. Це я вже мовчу що Остiн завжди був на прямiй лiнii з Шойгу.

Ця "допомога" мабуть така як Байдену зараз дають: щоб i не помер, але й щоб до тями не прийшов.

То ж до чого я веду. Претензiя в тому, що захiднi партнери обiцяли на словах багато, а на дiлi не зробили фактично нiчого. Якби ми це знали заздалегiдь, може б краще шукали собi iнших союзникiв, наприклад в Iранi чи КНДРi. Бо щось захiднi не дуже хочуть нашоi перемоги.
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29.06.2024 14:44 Відповісти
В крайнем потужном пакете были "санкции против певца Шамана". Короче русне песта.
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28.06.2024 13:56 Відповісти
О так, це вони обов'язково відчують 🤣
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28.06.2024 14:37 Відповісти
******* санкції.
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28.06.2024 14:05 Відповісти
Параша ніколи нічого не відчує, ніякі санкції. Срана гейропа.
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28.06.2024 14:08 Відповісти
Через пів року, або швидше, кацапня знаходить обхід будь-яких санкцій. А через 2-3 роки вже навіть не згадує про ті санкції.
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28.06.2024 15:12 Відповісти
Читають кацапи таких "спеціалістів" і розуміють що їм боятися нічого ...
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28.06.2024 15:34 Відповісти
- вiдчиваеш хрiн у срацi?
- нi.
- а вiн там е!!! 🤣
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28.06.2024 22:46 Відповісти
Який ти вигадливий!
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29.06.2024 08:08 Відповісти
Росія відчує наслідки санкцій через два-три роки, - єврокомісар з економіки Джентілоні Джерело: https://biz.censor.net/n3497116
Паращі як раз вистачить два - три роки щоб наклепати танків і ракет і знову на нові території. Наївні європейці.
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29.06.2024 02:09 Відповісти
Операція Анаконда? Так вже ж була. Десь пішла.
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29.06.2024 08:07 Відповісти
Подібне ми вже чули 3 роки тому. Санкції в ринковій економіці -безглузде заняття. Згадайте Маркса. "Якщо капіталісту гарантувати 300% прибутку, то немає такого злочину, на який він би не пішов." А росія може забезпечити їм і більший прибуток. Але достатньо було б зробити реальні санкції по нафті. Те що зараз робить Захід з тими санкціями це курям на сміх: Індія купляє в росії нафту, переробляє на паливо а захід купляє це паливо тепер в Індії а не в росії. І це вони називають санкціями? Це що серйозно?
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29.06.2024 10:39 Відповісти
ми вже третій рік чекаємо - коли ж це раша нарешті відчує оту дію !чарівних" санкцій?! то ще три роки війна буде продовжуватись? поки раша щось відчує, Україна просто може перестати існувати. як мінімум в тому вигляді, в якому була хоча б до 2014 року
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29.06.2024 10:46 Відповісти
Захід хоче зняти санкції, щоб москалі відкату не платили Індії і Китаю
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29.06.2024 15:16 Відповісти
New абдрістович детектед!
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29.06.2024 18:56 Відповісти
Два-три роки. Максимум п'ять.
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29.06.2024 23:42 Відповісти
Й не надійтеся. З їми ресурасми срати вони хотіли. До того ж, випереджаючи на три кроки геть усей прогнилий захід. Вивчайте чинайське "Искуссво войны"
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30.06.2024 10:26 Відповісти
Це ви, Европа, відчуватиме свої ж так звані сакції. А їм пох.
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30.06.2024 10:44 Відповісти

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