Росія відчує наслідки санкцій через два-три роки, – єврокомісар з економіки Джентілоні

Росії вдалося трансформувала свою економіку і уникнути колапсу під тиском санкцій, але через 2-3 роки наслідки для неї будуть дуже тяжкими.

Таку думку висловив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні, передає Укрінформ.

"Якщо хтось очікував колапсу російської економіки, реальність полягає в тому, що ми бачимо скоріше трансформацію російської економіки, а не колапс. Вона трансформується в економіку війни, змінюючи міжнародні відносини, сектори, пріоритети, щоб відповісти на потреби війни", – сказав єврокомісар.

Джентілоні визнав, що така трансформація запобігає колапсу економіки РФ, але треба зважати не лише на короткострокову перспективу, а й на середньострокову. З цієї точки зору російська економіка дуже послаблена санкціями, вважає єврокомісар.

"Ви не можете вирішити нестачу технологій у низці промислових секторів за допомогою озброєння з Північної Кореї. Це так не працює. З точки зору кількох років російська економіка буде багато страждати від наслідків санкцій", – сказав посадовець.

За його словами, Євросоюз має надалі працювати над тим, щоб обмежувати можливості для обходу санкцій.

Водночас він вважає, що не варто помилково припускати, що російська економіка здатна уникнути колапсу, тому що наслідки за 2-3 роки будуть дуже тяжкими для неї.

"Це також загроза силі російської влади, тому що принаймні еліта розуміє, що відбувається в російській економіці", – наголосив єврокомісар.

Нові санкції Євросоюзу проти РФ

Як повідомллося, на початку тижня Рада Європейського Союзу ухвалила чотирнадцятий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії у відповідь на її агресію в Україні.

Нові обмеження, серед іншого включають заходи проти російського скрапленого газу. Зокрема, ЄС забороняє послуги з перевантаження російського СПГ на території ЄС з метою здійснення операцій з перевалки до третіх країн.

Крім того, ЄС заборонить нові інвестиції, а також надання товарів, технологій і послуг для завершення будівництва СПГ-проєктів, таких як "Арктик СПГ 2" і "Мурманськ СПГ".