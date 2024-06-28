Кабмін призначив нового голову ДСНС. Минулого звільнили майже рік тому
Кабінет міністрів призначив Андрія Даника новим головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
"Кабінетом міністрів призначено Даника Андрія Миколайовича головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій", – зазначив він.
До того, з лютого 2024 року Даник обіймав посаду тимчасового виконувача обов’язків голови ДСНС.
Андрій Даник з вересня 2023 року призначений на посаду заступника голови ДСНС. До цього з січня 2020 року він очолював Головне управління ДСНС у Черкаській області, до цього з 1998 року працював на різних посадах в органах ДСНС на Донеччині.
Нагадаємо, що з лютого 2022 року до серпня 2023 посаду голови ДСНС обіймав Сергій Крук.
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