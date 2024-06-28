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Новини
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"Укрзалізниця" створює окрему компанію, яка будуватиме газові електростанції

укрзалізниця

Для побудови розподіленої генерації електроенергії "Укрзалізниця" створює окрему юридичну особу – ТОВ "УЗ Енерго". Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж залізниці.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що наразі компанія, як один з найбільших споживачів електричної енергії в Україні, відчуває суттєвий дефіцит електричної енергії. Запроваджені ліміти на споживання електроенергії лише на 75% покривають реальні потреби товариства.

За прогнозами із наближенням холодів посилення дефіциту може вплинути на безперебійний рух поїздів та негативно позначитися на наданні комунальних послуг для побутових споживачів.

"Беручи до уваги складну ситуацію з генерацією, ми маємо допомогти країні пройти найскладніший в історії осінньо-зимовий період. Саме тому було схвалено рішення про будівництво десятків газогенераторних установок загальною потужністю до 250 МВт.

На сьогодні "Укрзалізниця" проводить активні перемовини з постачальниками та міжнародними фінансовими організаціями для швидкої реалізації цього проєкту", – зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

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Новостворена компанія "УЗ Енерго" має побудувати у різних регіонах України газові електростанції загальною потужністю до 250 МВт. Насамперед вони будуть встановлені в обласних центрах та приєднані до мереж товариства, від яких заживлені об’єкти залізничного транспорту, соціальної сфери, а також об’єкти критичної інфраструктури інших галузей економіки.

Як пояснили в "УЗ", відповідно до вимог законодавства, діяльність з виробництва електричної енергії з використанням газогенераторних установок та установок зберігання електричної енергії може здійснюватися лише відокремленою від оператора системи розподілу юридичною особою з отриманням відповідної ліцензії.

Наслідки масованих російських атак по енергетиці

За даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Нагадаємо, із березня Україна зазнала шість ворожих масованих ударів по енергетичній системі. Зокрема, 29 березня ударами росіян була знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки стали Канівська та Дністровська ГЕС.

У ДТЕК кажуть про пошкодження 80% енергоблоків ТЕС.

Автор: 

Укрзалізниця (4800) електроенергія (4277)


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Топ коментарі
+1
Кожен завод, кожне місто будує собі електростанцію. Геть централізацію, геть різних ''ахметових''.
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28.06.2024 14:33
+1
Ну, або вартість робіт і матеріалів буде завищена в півтора-два рази...
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28.06.2024 14:34
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Вони вже готові продаються .А з чого ці будуть будувати?Чи замовити це рахується,як будівництво.Знову ********* від ЗЕ!!
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28.06.2024 14:28 Відповісти
И чия ж ця компанія цікаво🤣🤣 пілітє гірі
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28.06.2024 14:31 Відповісти
При неможливості ППО повністю прикрити небо України перехід до використання електротяги на залізниці як дурість. Ракети і БПЛА будуть просто на просто нищити контактну мережу. Тут допоможе тільки тепловоз або паровоз
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28.06.2024 16:50 Відповісти
Якщо Укрзалізниця, то буде вкрадено 50-60% фінансування...
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28.06.2024 14:32 Відповісти
Ну, або вартість робіт і матеріалів буде завищена в півтора-два рази...
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28.06.2024 14:34 Відповісти
У півтора, два, а то й утричі це завищувалося у 2018. А зараз інфляція та курс валюти).
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28.06.2024 15:00 Відповісти
Кожен завод, кожне місто будує собі електростанцію. Геть централізацію, геть різних ''ахметових''.
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28.06.2024 14:33 Відповісти
https://reling.ua/ru/gazovyy-generator-jenbacher-j-920-10606-kvt потрібен тільки сарай з говна і палок.А хер там, потрібна ціла компанія
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28.06.2024 14:41 Відповісти
Ще одна якась окрема гілка для висмоктування бюджету. Від грошей на її створення, до мільйонів на закупку лійок для поливу квіточок в туалетах.
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28.06.2024 14:56 Відповісти
Данунах...

Краще купувати імпортні. Бо буде кострубате, неробоче і за ціною 3-4 німецьких.
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28.06.2024 16:26 Відповісти
Правильне рішення. Якби ще київські господарі, замість скляних місточків та скляних зупинок (та італійських каштанів) закупили для мікрорайонів Києва (можливо мобільні) газотурбінні установки
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28.06.2024 16:52 Відповісти

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