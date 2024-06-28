Словацькі митники скаржаться на затримки поїздів через харчі в українців. Що не можна ввозити в ЄС

Митники Словаччини повідомляють, що ввезення пасажирами поїздів продуктів тваринного та рослинного походження на територію країни призводить до затримок у розкладі руху поїздів на українсько-словацькому кордоні.

Про це повідомили у Державній митній службі України.

"З метою уникнення затримок при перетині кордону звертаємо увагу подорожуючих про наявні обмеження при ввезенні продуктів тваринного та рослинного походження для особистого користування на територію ЄС", – йдеться у повідомленні.

Митники наголошують, що через ризик занесення хвороб на територію ЄС імпорт деяких продуктів тваринного походження підпадає під суворий режим. Усі продукти тваринного походження, які не відповідають цим правилам, повинні бути подані на офіційну утилізацію після в’їзду в ЄС.

Неповідомлення про такі товари може призвести до штрафу або кримінальної відповідальності.

Що заборонено та дозволено ввозити в ЄС

М’ясо, молоко та продукти з них (за винятком сухого дитячого молока, дитячої суміші та спеціального харчування або спеціального корму для тварин, необхідних з міркувань здоров’я) не можна ввозити до ЄС.

Дозволяється ввозити сухе дитяче молоко, дитячі суміші та спеціальне дитяче харчування або спеціальний корм для тварин, для особистого споживання необхідних з міркувань здоров’я, до ЄС, лише якщо:

походять з країн (країн, крім Фарерських островів, Гренландії чи Ісландії), і їх загальна кількість не перевищує обмеження ваги 2 кілограми на особу та:

продукт не потрібно охолоджувати перед відкриттям,

це упакований фірмовий продукт, і його упаковка не пошкоджена, коли не використовується.

Також дозволено імпортувати або відправляти особисті партії рибних продуктів (включаючи свіжу, сушену, варену, солону або копчену рибу та певних молюсків, таких як креветки, омари, мертві мідії та мертві устриці) до ЄС, лише якщо:

свіжа риба потрошена,

загальна вага рибної продукції не перевищує 20 кілограмів або вага однієї рибини на одну особу, залежно від того, що більше.

Громадяни можуть ввозити інші продукти тваринного походження для особистого споживання до ЄС, такі як мед, живі устриці, живі мідії та равлики, якщо вони походять з країн (країн, крім Фарерських островів, Гренландії чи Ісландії), їх загальна кількість не перевищує обмеження ваги в 2 кілограми на особу.

Наступні продукти виключаються з пояснених вище правил:

хліб, тістечка, печиво, шоколад і кондитерські вироби (включаючи солодощі), не змішані з м’ясними продуктами та не начинені ними,

харчові добавки в упаковці для кінцевого споживача,

екстракти і концентрати з м'яса,

оливки, фаршировані рибою,

макарони та локшина, не змішані з м’ясними продуктами та не начинені ними,

супові бульйони та ароматизатори в упаковці для кінцевого споживача,

будь-які інші харчові продукти, що не містять свіже або оброблене м’ясо або молочні продукти, що містять менше 50% оброблених яєчних або рибних продуктів.

Детальніше про обмеження можна ознайомитися на сайті Фінансового директорату Словацької Республіки.