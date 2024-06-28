"Нова пошта" відкрила 770 відділень з початку року

Мережа компанії "Нова пошта" в Україні продовжує розширюватись і зараз уже складається з 12,1 тис. відділень та 18 тис. поштоматів. Відтак, компанія налічує 30,1 тис. точок по всій території України.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Так, від початку цього року компанія встановила 2 700 нових поштоматів та відкрила 770 відділень.

Найбільш активне зростання мережі відбулось у Київській, Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях.

Окрім того, "Нова пошта" відкрила 344 нових відділення та поштомати на прифронтових територіях у Харківській, Одеській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Херсонській, Дніпропетровській областях.

До кінця року в планах – збільшити мережу компанії до 36 тис. точок сервісу.

Раніше повідомлялося, що "Нова пошта" планує встановити додатково 500 металевих внутрішніх укриттів у відділеннях, терміналах і депо компанії за наступні три місяці, здебільшого у східних, центральних і південних областях України.

У червні стало відомо, що компанію "Нова пошта" (Nova Post) визнано поштовим оператором року за версією щорічної міжнародної галузевої премії World Post and Parcel Award.