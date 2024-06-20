"Нову пошту" визнали найкращим поштовим оператором у світі. Минулого року першість отримала "Укрпошта"

Компанію "Нова пошта" (Nova Post) визнано поштовим оператором року за версією щорічної міжнародної галузевої премії World Post and Parcel Award.

Про це йдеться в повідомленні організації, передає LIGA.net.

Минулого року цю премію отримала "Укрпошта", яка перемогла ще у двох номінаціях: "Філателістична кампанія року" та "Лідер галузі".

"Попри те, що Nova Post працює в зоні бойових дій, минулого року вони збільшили свою мережу в Україні на 20%, відкрили 2 242 відділення та встановили 1 853 поштоматів, пропонуючи 27 тис. пунктів обслуговування у більш ніж 10 тис. населених пунктах по всій Україні, навіть у прифронтових містах", – сказано в повідомленні.

Про організацію

World Post & Parcel Awards – найавторитетніша галузева премія, яка 25 рік поспіль відзначає досягнення в індустрії пошти та експрес-доставлення.

У відкритому конкурсі щорічно беруть участь поштові оператори та компанії з експрес-доставлення, а також компанії, які створюють технологічні рішення з автоматизації та інформаційного обміну у поштово-логістичній сфері. Премії вручають у дев'яти номінаціях.

Раніше повідомлялося, що Nova Post запустила послугу доставки документів, посилок чи вантажів до 100 кілограмів між країнами Європи, де є її відділення.

Чистий дохід ТОВ "Нова пошта" у 2023 році становив 43,65 млрд грн, що на 53,3% більше за показники 2022 року (28,46 млрд грн).