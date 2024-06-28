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Гривня завершує тиждень зміцненням: Нацбанк встановив офіційний курс долара на 1 липня

валюта

Курс гривні зміцнився щодо долара США та євро наприкінці робочого тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 1 липня, на рівні 40,4542 грн/$, порівняно із 40,5374 грн/$ у п'ятницю. Позаминулої п'ятниці, 14 червня, він опускався до історичного мінімуму на рівні 40,6908 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 9 копійок – до 43,2658 грн за євро. 3 червня він опускався до рекорду – 43,9850 грн за євро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2201) гривня (1566) курс (1521) НБУ (9337) обмін валюти (723)


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Розкажіть це фармацептам.
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28.06.2024 16:21 Відповісти
Гривня завершує тиждень зміцненням

Гуїцненням!
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28.06.2024 17:31 Відповісти

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