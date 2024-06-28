Гривня завершує тиждень зміцненням: Нацбанк встановив офіційний курс долара на 1 липня
Курс гривні зміцнився щодо долара США та євро наприкінці робочого тижня.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 1 липня, на рівні 40,4542 грн/$, порівняно із 40,5374 грн/$ у п'ятницю. Позаминулої п'ятниці, 14 червня, він опускався до історичного мінімуму на рівні 40,6908 грн/$.
Водночас курс гривні до євро зміцнився на 9 копійок – до 43,2658 грн за євро. 3 червня він опускався до рекорду – 43,9850 грн за євро.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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