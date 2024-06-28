Путіну не хочуть позичати гроші на війну: Іноземці рекордно зменшили інвестиції у російські облігації в рублях

Обсяг інвестицій нерезидентів у російські облігації федеральної позики (ОФЗ) у травні 2024 року зменшився ще на 2 мільярди рублів або на 0,1%, – до 1,39 трлн рублів.

Водночас обсяг ринку ОФЗ у травні збільшився на 111 млрд рублів, чи 0,5%, – до 20,6 трлн рублів, передає російський Інтерфакс.

Відтак, частка інвестицій нерезидентів в ОФЗ на 1 червня становила 6,8% – це мінімальне значення з 1 липня 2012 року, тоді частка нерезидентів становила 6,5%.

У січні-травні 2024 обсяг інвестицій нерезидентів в ОФЗ впав на 91 млрд рублів, або на 6,1% (на початок року вони становили 1 трлн 483 млрд рублів), після зниження в 2023 році на 495 млрд рублів (на 25%).

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Як повідомлялося, уряду Росії все важче позичати гроші для фінансування дефіциту федерального бюджету.

Цього тижня Мінфін Росії після місячної перерви розмістив облігації федеральної позики (ОФЗ) з постійним купоном на загальну суму 15,87 мільярда рублів. При цьому прибутковість цінних паперів з датою погашення 15 березня 2034 року склала 15,34% – це максимальна ставка з початку ведення статистики в 2015 році.