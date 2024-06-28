Україна просить Іспанію допомогти із системою автоматичної зміни ширини колії для поїздів

Україна зацікавлена у допомозі Іспанії для розвитку системи автоматичної зміни ширини колії в русі для поїздів.

Про це виконувач обов’язків міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василь Шкураков заявив під час зустпічі з міністром економіки, торгівлі та підприємництва Королівства Іспанія Карлосом Куерпо Кабальєро, повідомляє пресслужба українського міністерства.

"На сьогодні для нас надзвичайно важливою є модернізація залізничної системи, у тому числі модернізація коридорів до стандартів TEN-T, та оновлення рухомого складу. Зазначу, що Україна, як й Іспанія, використовує залізничну колію, яка має відмінну від європейської стандартної колії ширину. Тому ми зацікавлені у вашій допомозі розвивати систему автоматичної зміни ширини колії в русі для поїздів. Ми прагнемо залучити вашу технічну та фінансову підтримку, щоб розвивати свою залізницю", – сказав під час зустрічі Шкураков.

Він нагадав, що Україна почала будувати євроколію (1435 мм) на ділянці Чоп–Львів, яка станє частиною оновленого Середземноморського коридору TEN-T. Впровадження цього проєкту стане одним із перших кроків Стратегії євроінтеграції транспортних систем України та Молдови та розвитку TEN-T на території України, зауважив очільник Мінінфраструктури.

Своєю чергою, Карлос Куерпо Кабальєро зазначив, що співпраця з Україною є перспективною, враховуючи іспанський досвід, і буде корисною для обох країн.

Він також повідомив, що іспанська сторона готова підтримувати розвиток залізниці фінансово, і має відповідні компанії, досвід та готові рішення.

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Як повідомлялося, у квітні "Укрзалізниця" розпочала будівництво євроколії з Ужгорода до Чопа, яка дозволить з’єднати перший український обласний центр із залізничною мережею Угорщини та інших країн Європи.

Загальна вартість робіт становить 1,3 млрд грн, а термін виконання проєкту складає 14 місяців.



