Україна просить Іспанію допомогти із системою автоматичної зміни ширини колії для поїздів
Україна зацікавлена у допомозі Іспанії для розвитку системи автоматичної зміни ширини колії в русі для поїздів.
Про це виконувач обов’язків міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василь Шкураков заявив під час зустпічі з міністром економіки, торгівлі та підприємництва Королівства Іспанія Карлосом Куерпо Кабальєро, повідомляє пресслужба українського міністерства.
"На сьогодні для нас надзвичайно важливою є модернізація залізничної системи, у тому числі модернізація коридорів до стандартів TEN-T, та оновлення рухомого складу. Зазначу, що Україна, як й Іспанія, використовує залізничну колію, яка має відмінну від європейської стандартної колії ширину. Тому ми зацікавлені у вашій допомозі розвивати систему автоматичної зміни ширини колії в русі для поїздів. Ми прагнемо залучити вашу технічну та фінансову підтримку, щоб розвивати свою залізницю", – сказав під час зустрічі Шкураков.
Він нагадав, що Україна почала будувати євроколію (1435 мм) на ділянці Чоп–Львів, яка станє частиною оновленого Середземноморського коридору TEN-T. Впровадження цього проєкту стане одним із перших кроків Стратегії євроінтеграції транспортних систем України та Молдови та розвитку TEN-T на території України, зауважив очільник Мінінфраструктури.
Своєю чергою, Карлос Куерпо Кабальєро зазначив, що співпраця з Україною є перспективною, враховуючи іспанський досвід, і буде корисною для обох країн.
Він також повідомив, що іспанська сторона готова підтримувати розвиток залізниці фінансово, і має відповідні компанії, досвід та готові рішення.
Як повідомлялося, у квітні "Укрзалізниця" розпочала будівництво євроколії з Ужгорода до Чопа, яка дозволить з’єднати перший український обласний центр із залізничною мережею Угорщини та інших країн Європи.
Загальна вартість робіт становить 1,3 млрд грн, а термін виконання проєкту складає 14 місяців.
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І все чисто, в рамках закону
Хоча брешу, іноді саме так тендери і прописували (це як раз одна зі схем) - так щоб у тендері не могли взяти участь невеликі (і навіть велики) фірми. Ось як це робиться: купляється невеличка фірма (хоча вони вже давно куплені), роздуваються фін показники (це нескладно зробити), техніка орендується у тих самих "невеликих фірм" і все - вуаля отримали крупну будівельну фірму, яка хз скільки на ринку...! А щоб зовсім добити, прописують "мінімальні пакети", коли справитись може тільки надвелика (тобто віртуальна) фірма.
А обмежити, використання орендованої техніки неможна, бо наприклад у Європі практикують лізінг - це для них повсякденне явище (а лізінг, це така сама оренда, тільки в іншому фрматі).
Використана схема, обирається в залежності від того, якими ресурсами вони самі володіють і які фірми їм треба відсікти від тендеру. Є і така схема, коли наприклад суспільство (або іноземні партнери), на йкійсь ласий тендер, вимагають максимальної прозорості і т.і...... а ті емітуючи надмірне старання, прописують жорсткі умови типу ваших. Як результат на такий тендер немає учасників (умови прописуються так спеціально)..... Як слідство умови тендеру знижутють (заодно прибравши ти вимоги які від них вимагали)
Ніде не краще.
Можливо, вони далі зацікавляться і тим, чому в європейських поїздах немає килимових доріжок в коридорах, а також вздовж вікон в коридорах не висять гірлянди пластмасових квіточок "для красоти". Для довідки: пульманівський купейний вагон Укрзалізниці, застосований для міжнародних перевезень, у разі пожежі згоряє за 14 хвилин, навіть за відсутності вказаних вище прикрас.
Столько наших денег инвестировано в недвижимость Испании, как и по другим странам, что просто стыдно отказать!!!
ЦЕ ЗЛОЧИН ЗАМІСТЬ ГРОШЕЙ НА ЗСУ (ЗАРПЛАТИ, ПРЕМІЇ, ЛІКУВАННЯ) ГРОЩІ ВИТРАЧАТИ НА НЕПОТРІБНЕ ПІД ЧАС ВІЙНИ.