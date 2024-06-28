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Новини
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Україна просить Іспанію допомогти із системою автоматичної зміни ширини колії для поїздів

євроколія

Україна зацікавлена у допомозі Іспанії для розвитку системи автоматичної зміни ширини колії в русі для поїздів.

Про це виконувач обов’язків міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василь Шкураков заявив під час зустпічі з міністром економіки, торгівлі та підприємництва Королівства Іспанія Карлосом Куерпо Кабальєро, повідомляє пресслужба українського міністерства.

"На сьогодні для нас надзвичайно важливою є модернізація залізничної системи, у тому числі модернізація коридорів до стандартів TEN-T, та оновлення рухомого складу. Зазначу, що Україна, як й Іспанія, використовує залізничну колію, яка має відмінну від європейської стандартної колії ширину. Тому ми зацікавлені у вашій допомозі розвивати систему автоматичної зміни ширини колії в русі для поїздів. Ми прагнемо залучити вашу технічну та фінансову підтримку, щоб розвивати свою залізницю", – сказав під час зустрічі Шкураков.

Він нагадав, що Україна почала будувати євроколію (1435 мм) на ділянці Чоп–Львів, яка станє частиною оновленого Середземноморського коридору TEN-T. Впровадження цього проєкту стане одним із перших кроків Стратегії євроінтеграції транспортних систем України та Молдови та розвитку TEN-T на території України, зауважив очільник Мінінфраструктури.

Своєю чергою, Карлос Куерпо Кабальєро зазначив, що співпраця з Україною є перспективною, враховуючи іспанський досвід, і буде корисною для обох країн.

Він також повідомив, що іспанська сторона готова підтримувати розвиток залізниці фінансово, і має відповідні компанії, досвід та готові рішення.

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Як повідомлялося, у квітні "Укрзалізниця" розпочала будівництво євроколії з Ужгорода до Чопа, яка дозволить з’єднати перший український обласний центр із залізничною мережею Угорщини та інших країн Європи.

Загальна вартість робіт становить 1,3 млрд грн, а термін виконання проєкту складає 14 місяців.

Автор: 

Іспанія (234) потяг (1300) Укрзалізниця (4802) Мінінфраструктури (1376)


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Топ коментарі
+7
Легко! Одна з найпоширеніших схем - на субпідряді. Створюється фірмочка, яка виграє тендер, наприклад на будівництво колії, сама вона нічого не робить, а замовляє роботи у субпідрядника..... Звісно субпідряднику дістається значно меньше ніж було у тендері.... Ви спитаєте чому "субпідрядник" напряму не виграє тендер? А тому, що спеціально під це діло, вигадуються які небудь норми, по яким фірми які потім виконують роль субпідрядника, не можуть самостійно взяти в ньому участь. Наприклад наявність якоїсь ліцензії (для отримання якої теж буде купа вимог). І тендер гарантовано виграє потрібна фірма, навіть якщо не має своєї техніки і взагалі запропонує найвищу вартість робіт.
І все чисто, в рамках закону
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28.06.2024 22:15
+4
Нічних поїздів в Європі немає, бо відстані там (1) порівняно менші, і (2) ІСЕ їздять з середньою швидкістю більше 200 км/год.
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28.06.2024 22:13
+4
Тому, що там немає поїздів типу Миколаїв - Львів, що іде 18 годин! Спробуй посидь на сраці 18 годин, без сну, а після цього відразу на ділову зустріч.....
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28.06.2024 22:21
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Цікаво як чиновники зможуть на цьому вкрасти гроші?
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28.06.2024 21:52 Відповісти
Легко! Одна з найпоширеніших схем - на субпідряді. Створюється фірмочка, яка виграє тендер, наприклад на будівництво колії, сама вона нічого не робить, а замовляє роботи у субпідрядника..... Звісно субпідряднику дістається значно меньше ніж було у тендері.... Ви спитаєте чому "субпідрядник" напряму не виграє тендер? А тому, що спеціально під це діло, вигадуються які небудь норми, по яким фірми які потім виконують роль субпідрядника, не можуть самостійно взяти в ньому участь. Наприклад наявність якоїсь ліцензії (для отримання якої теж буде купа вимог). І тендер гарантовано виграє потрібна фірма, навіть якщо не має своєї техніки і взагалі запропонує найвищу вартість робіт.
І все чисто, в рамках закону
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28.06.2024 22:15 Відповісти
это легко ограничивается условиями тендера. Например Исполнитель должен раюотать без мубподрчядчиков, быть известныым брендом столько то лет на рынке, владеть такими то техническими возможностями, иметь такие то фитнансовые показатели и т.д. Все можно прописать в условиях.... было бы желание.
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29.06.2024 15:19 Відповісти
А нафига їм таке прописувати?!

Хоча брешу, іноді саме так тендери і прописували (це як раз одна зі схем) - так щоб у тендері не могли взяти участь невеликі (і навіть велики) фірми. Ось як це робиться: купляється невеличка фірма (хоча вони вже давно куплені), роздуваються фін показники (це нескладно зробити), техніка орендується у тих самих "невеликих фірм" і все - вуаля отримали крупну будівельну фірму, яка хз скільки на ринку...! А щоб зовсім добити, прописують "мінімальні пакети", коли справитись може тільки надвелика (тобто віртуальна) фірма.
А обмежити, використання орендованої техніки неможна, бо наприклад у Європі практикують лізінг - це для них повсякденне явище (а лізінг, це така сама оренда, тільки в іншому фрматі).

Використана схема, обирається в залежності від того, якими ресурсами вони самі володіють і які фірми їм треба відсікти від тендеру. Є і така схема, коли наприклад суспільство (або іноземні партнери), на йкійсь ласий тендер, вимагають максимальної прозорості і т.і...... а ті емітуючи надмірне старання, прописують жорсткі умови типу ваших. Як результат на такий тендер немає учасників (умови прописуються так спеціально)..... Як слідство умови тендеру знижутють (заодно прибравши ти вимоги які від них вимагали)
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30.06.2024 07:53 Відповісти
За ті гроші, які розікрали в "Укрзалізниці" на запчастинах, обладнанні і т.п. можна було б не лише замінити ширину колії, а ще й ввести *******, швидкісні потяги і ще б залишилося чимало коштів на ремонт іншої інфраструктури. Але ця сволота не хоче припини красти, вона хоче ще й іспанців обібрати.
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28.06.2024 21:59 Відповісти
Повністю згідний. Нашим можновладцям як і ***** не було спокою про те що щез СССР. Тому й не перешивали з 1524 мм на 1435, хоча хотіли в Європу. А що мішало перешитися на 1435 мм починаючи з 1992р? А ніщо. Боялися що ,,СТАРШИЙ БРАТ,, образиться. І до повномасштабної війни з маскалями чомусь тягнули з перейменуванням Південно-Західної залізниці( Бо ця назва ще з часів царської Росії. Тобто Київ це південний захід РФ). Наші можновладці й до тепер бояться образити ,,СТАРШОГО БРАТА,,
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29.06.2024 03:14 Відповісти
В Дойчебану теж проблеми поїзди запізнюються буває на годину, або без попередження їдуть з іншої колії. Ламається обладнання застаріле. Вже не кажу, що нічних поїздів як в Україні з купе немає взагалі тільки інтерсіті і електрички.
Ніде не краще.
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28.06.2024 22:07 Відповісти
Нічних поїздів в Європі немає, бо відстані там (1) порівняно менші, і (2) ІСЕ їздять з середньою швидкістю більше 200 км/год.
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28.06.2024 22:13 Відповісти
ІСЕ 1 та ІСЕ 2 досі їздять під управлінням MS-DOS і в Дойчебана проблеми знайти сисадмінів, що розуміються на цих допотопних системах
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28.06.2024 23:14 Відповісти
Не пиши того, чого не знаєш...все є...і нічні поїзди теж !
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29.06.2024 08:33 Відповісти
Тому, що там немає поїздів типу Миколаїв - Львів, що іде 18 годин! Спробуй посидь на сраці 18 годин, без сну, а після цього відразу на ділову зустріч.....
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28.06.2024 22:21 Відповісти
****** ..яка відстала Німеччина !.. от в Іспанії є і нічні поїзди...і AVE...що їздить більше 300 км/год...
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29.06.2024 08:32 Відповісти
Всі знають чому у Росії царь наказав зробити колію на х..й більше ?
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28.06.2024 22:09 Відповісти
Це досить поширений фейк. Микола І, яким би не був, не був дурним, і сам таких рішень не приймав. Комісія, створена для визначення параметрів колії, на основі розрахунків (в т.ч. Гаріна-Михайловського) рекомендувала таку ширину як більш стійку. Любителям фейків рекомендую ознайомитись з цією темою хоча б по Вікіпедії, де перераховані кілька десятків застосовуваних в світі ширин колій.
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28.06.2024 22:30 Відповісти
Кроме того - был расчет "если Запад нападет, не сможет быстро перебрасывать войска", но в первую Мироаую напала именно рашка и бои в Пруссии увязли ... хаха.. потому что другая колея тормозила военную логистику
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28.06.2024 22:56 Відповісти
Та что Микола, что комиссия принимали одно и то же решение - "на х.й больше"
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29.06.2024 21:57 Відповісти
Не пройшло і 40 років, як наші можнокрадці зацікавились цим питанням. Загальновдомо, що між Францією і Іспанією поїзди проходять не зупиняючись, незважаючи на різницю в ширині колій.
Можливо, вони далі зацікавляться і тим, чому в європейських поїздах немає килимових доріжок в коридорах, а також вздовж вікон в коридорах не висять гірлянди пластмасових квіточок "для красоти". Для довідки: пульманівський купейний вагон Укрзалізниці, застосований для міжнародних перевезень, у разі пожежі згоряє за 14 хвилин, навіть за відсутності вказаних вище прикрас.
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28.06.2024 22:10 Відповісти
Килимки це ще з хрін зна яких років, і ці купейні амендорфи зроблені в німеччині. І ще за тими нормами.
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29.06.2024 12:12 Відповісти
Имеет полное право!!
Столько наших денег инвестировано в недвижимость Испании, как и по другим странам, что просто стыдно отказать!!!
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28.06.2024 22:54 Відповісти
Загальна вартість робіт становить 1,3 млрд грн, а термін виконання проєкту складає 14 місяців. Джерело: https://biz.censor.net/n3497180
ЦЕ ЗЛОЧИН ЗАМІСТЬ ГРОШЕЙ НА ЗСУ (ЗАРПЛАТИ, ПРЕМІЇ, ЛІКУВАННЯ) ГРОЩІ ВИТРАЧАТИ НА НЕПОТРІБНЕ ПІД ЧАС ВІЙНИ.
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29.06.2024 02:13 Відповісти
Поїзди не зупиняються бо на шпалах на перегоні змонтовано 4 рейкові нитки під різну ширину колії. І там ніхто не змінює відстань між колесами колісних пар. У вагонах це ще зробити не важко а от у локомотивах із розміщенням тягових двигунів між колесами це проблематично. Подібна колія експлуатується і у нас на перегоні під Пшемислем
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29.06.2024 03:20 Відповісти
Це ти спитай іспанців....дізнаєшся багато цікавого.
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29.06.2024 08:38 Відповісти
А чому непотрібне. Коли б на кордоні з РФ вже давно з нашого боку була мережа колії 1435 мм то при евакуації РС і локомотивів кацапи були б вимушені перевантажувати військові вантажі або повністю перешивати колію. А перешити колію це повністю поміняти рейкошпальну решітку. Бо з ЗБ шпали під колію 1435 не зробиш шпалу під 1524. Перешити на перегоні ще не дуже й важко а от поміняти стрілочні переводи на станціях це дуже затратно під час війни. А логістика МО РФ наглухо привязана до залізниці
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29.06.2024 03:28 Відповісти
А стрілочних заводів на всю РФ тільки 2. У Муромі і Новосибірську. Рейкопрокатний завод в Нижньому Тагілі. В Україні був Азовсталь в Маріуполі. Катав повністю обємнозагартовані рейки на весь СССР. Випускав усі типи цистерн та й багато інших деталей для залізниць. Тепер зруйнований. В теперішніх реаліях УЗ буде рейки мабуть повністю імпортувати з Німеччини бо Маріупольського заводу вже нема
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29.06.2024 03:37 Відповісти

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