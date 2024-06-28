Путіну все важче позичати гроші на війну: Російський Мінфін провалив план розміщення облігацій у рублях

Мінфін РФ виконав план надходжень коштів від розміщення облігацій внутрішньої федеральної позики (ОФЗ) у другому кварталі 2024 року лише на 50,6% – з три місяці вдалося розмістити цінні папери на 505,5 млрд рублів (без урахування додаткових розміщень після аукціонів 26 червня) при запланованому обсязі 1 трлн рублів.

Через це російський Мінфін збільшив квартальні плани щодо розміщення облігацій у третьому кварталі, передає російський Інтерфакс.

За оновленим планом, у липні-вересні російський уряд планує розмістити папери обсягом до 1,5 трлн рублів за номінальною вартістю. Потенційним покупцям пропонуватимуть цінні папери з терміном погашення до 10 років на суму 300 млрд рублів і більше 10 років – на суму до 1,2 трлн рублів.

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Як повідомлялося, уряду Росії все важче позичати гроші для фінансування дефіциту федерального бюджету.

Цього тижня Мінфін Росії після місячної перерви розмістив облігації федеральної позики (ОФЗ) з постійним купоном на загальну суму 15,87 мільярда рублів. При цьому прибутковість цінних паперів з датою погашення 15 березня 2034 року склала 15,34% – це максимальна ставка з початку ведення статистики в 2015 році.