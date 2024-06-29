МВФ погодив виділення Україні чергового траншу на $2,2 мільярда

Рада директорів Міжнародного валютного фонду 28 червня завершила четвертий перегляд програми "Механізм розширеного фінансування" (EFF) та ухвалила рішення виділити Україні близько $2,2 млрд (1 669,82 млн СПЗ) на підтримку державного бюджету.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зазначається, що загальний обсяг виплат за програмою тепер становитиме близько $7,6 млрд.

В МВФ наголосили, що попри виклики війни, показники виконання програми EFF залишаються високими: усі кількісні критерії ефективності були досягнуті, а всі структурні маяки були виконані вчасно або з короткою затримкою, що підкреслює постійну відданість України амбітним програмам реформ.

Зазначається, що українська економіка продемонструвала у першому кварталі 2024 року більшу стійкість, ніж очікувалось, хоча умови залишаються вкрай невизначеними. Про це свідчить стійка економічна активність на тлі зниження інфляції та достатнього рівня міжнародних резервів.

Водночас прогноз на другу половину року та 2025 рік погіршився, насамперед через руйнівні атаки на українську енергетичну інфраструктуру та високі ризики, пов’язані з невизначеністю щодо тривалості війни.

"Необхідна пильність щодо цих ризиків для того, щоб забезпечити своєчасне реагування, якщо шоки матеріалізуються", – підкреслюють в МВФ.

Що таке програма EFF

Нагадаємо, чотирирічна програма EFF у розмірі близько $15,6 млрд була затверджена 31 березня 2023 року і є частиною пакета міжнародної підтримки України в розмірі $122 млрд. Перший транш $2,7 млрд було виділено на початку квітня, другий і третій у розмірі SDR664 млн (близько $881-890 млн за тодішнім курсом) – на початку липня і в середині грудня 2023 року.

26 березня 2024 року Україна отримала ще один транш у розмірі $880 млн у межах програми розширеного фінансування EFF від Міжнародного валютного фонду.

Детальніше про допомогу від МВФ читайте в матеріалі БізнесЦензор "Реформа БЕБ, тарифи і перегляд пільг: Що Україна має зробити для отримання грошей МВФ".