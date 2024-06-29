"Це базовий прогноз". Взимку світла може не бути по 12 годин, – гендиректор Yasno

Відключення електроенергії взимку може тривати по 12 годин на добу. Це базовий прогноз, утім, ситуація може покращитися або погіршитися.

Про це в інтерв’ю Delo.ua повідомив генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, реальні прогнози потрібно робити наприкінці серпня. Для цього необхідно спрогнозувати дефіцит та знати, яким буде очікуване споживання і якою буде генерація.

Коваленко пояснив, що сьогодні частина енергоблоків АЕС на ремонті. До початку осені вони запрацюють і виробіток електроенергії буде більшим, ніж сьогодні. До того ж тривають роботи з відновлення гідроелектростанцій і ТЕС.

Гендиректор Yasno припускає, що до настання холодів генерація збільшиться, якщо не враховувати обстріли, які можуть внести корективи. Водночас взимку споживання в країні найбільше.

"Мій базовий прогноз – в енергосистемі буде дефіцит в районі 30-35%. Що це означає для споживачів? Якщо заживлять критичну інфраструктуру і вже потім розподілятимуть залишки, то для споживачів дефіцит складе 50%. Тобто базовий прогноз – 12 годин без світла. Може бути гірше, якщо не відновлять зруйновані потужності та не домовляться про імпорт. Може бути краще, якщо відновлять все заплановане і ще температура буде сприятлива", – наголосив він.

Наслідки масованих російських атак по енергетиці

За даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Нагадаємо, із березня Україна зазнала вісім ворожих масованих ударів по енергетичній системі. Зокрема, 29 березня ударами росіян була знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки стали Канівська та Дністровська ГЕС.

У ДТЕК кажуть про пошкодження 80% енергоблоків ТЕС.