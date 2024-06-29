ДТЕК повідомив про втрату 90% потужностей ТЕС

За час повномасштабної війни ворог атакував теплові електростанції енергетичного холдингу ДТЕК понад 180 разів. Унаслідок цього втрачено 90% потужностей.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв у Facebook.

За його словами, попри руйнування, відновлювальні роботи тривають цілодобово, та після кожної атаки енергетики намагаються по максимуму повернути в систему пошкоджене обладнання.

"Масштаб руйнувань такий, що на відновлювальні роботи потрібні не місяці, а роки. Це перш за все питання часу та наявності потрібного обладнання. Замовлення на виготовлення обладнання розміщені на виробництвах усіх континентів", – наголосив Салєєв.

За попередніми оцінками, збитки сягають $350 млн. Лише у 2024 році на ремонти ТЕС компанія спрямує 4 млрд грн власних коштів – "це мінімальний план", що можна встигнути зробити цього року.

При цьому гендиректор ДТЕК Енерго підкреслює, що всі обʼєкти рано чи пізно будуть відновлені, варіант "відновленню не підлягає" не розглядається.

Наслідки масованих російських атак по енергетиці

За даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Нагадаємо, із березня Україна зазнала шість ворожих масованих ударів по енергетичній системі. Зокрема, 29 березня ударами росіян була знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки стали Канівська та Дністровська ГЕС.