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Новини
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Продаж валюти Нацбанком тримається на максимумі з початку року: За місяць НБУ продав ще $3 мільярди

доллар

Чистий продаж доларів Національним банком у червні несуттєво зменшився, порівняно із травнем, і становив $2,99 млрд.

Зокрема, НБУ продав за місяць $2,986 млрд, а купив всього близько $1 мільйона.

Загалом, з початку року Нацбанк продав $14,29 млрд, а купив лише $116,6 млрд.

Інтервенції НБУ у червні 2024 року

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Як повідомлялося, у травні чистий продаж валюти Нацбанком зріс до $3,07 млрд, це найбільший місячний показник з початку року.

Автор: 

валюта (2204) Міжбанк (328) НБУ (9344) обмін валюти (726)


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Довіра до гривні зашкалює. Як і до влади.
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30.06.2024 13:41 Відповісти
Зелені крадії розпродають валютні резерви наближеним посіпакам, що б ті виводили крадені гроші через купівлю по пільговому курсу іноземної валюти. Он один Найом спіонерив 50 ярдів на " захисті електростанцій", він же не гривню під подушкою тримає.
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30.06.2024 16:47 Відповісти
Пишный - вредитель просто какой то, так бездумно палить кредитную валюту в таких количествах
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30.06.2024 18:03 Відповісти
вони "планово" девальвують гривню в дупу, а потім дивуються, що ж таке робиться, чому люди гребуть валюту?? чому ніхто не хоче зберігати кошти в супернадійній бумазі?
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30.06.2024 19:20 Відповісти

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