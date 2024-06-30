Продаж валюти Нацбанком тримається на максимумі з початку року: За місяць НБУ продав ще $3 мільярди
Чистий продаж доларів Національним банком у червні несуттєво зменшився, порівняно із травнем, і становив $2,99 млрд.
Зокрема, НБУ продав за місяць $2,986 млрд, а купив всього близько $1 мільйона.
Загалом, з початку року Нацбанк продав $14,29 млрд, а купив лише $116,6 млрд.
Як повідомлялося, у травні чистий продаж валюти Нацбанком зріс до $3,07 млрд, це найбільший місячний показник з початку року.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Andrijmak63
показати весь коментар30.06.2024 13:41 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Алекс Алекс #583126
показати весь коментар30.06.2024 16:47 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Сергей Ильин #426523
показати весь коментар30.06.2024 18:03 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Макс driver507
показати весь коментар30.06.2024 19:20 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль