Продаж валюти Нацбанком тримається на максимумі з початку року: За місяць НБУ продав ще $3 мільярди

Чистий продаж доларів Національним банком у червні несуттєво зменшився, порівняно із травнем, і становив $2,99 млрд.

Зокрема, НБУ продав за місяць $2,986 млрд, а купив всього близько $1 мільйона.

Загалом, з початку року Нацбанк продав $14,29 млрд, а купив лише $116,6 млрд.

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Як повідомлялося, у травні чистий продаж валюти Нацбанком зріс до $3,07 млрд, це найбільший місячний показник з початку року.