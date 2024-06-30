Кабмін доручив "Укренерго" перерахувати 90% прибутку у держбюджет

Кабінет Міністрів доручив НЕК "Укренерго" спрямувати на виплату дивідендів державі 208,88 млн грн або 90% прибутку за 2023 рік.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження №589-р від 28 червня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Згідно із документом, "Укренерго" має спрямувати на виплату дивідендів державі 90% консолідованого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності в 2023 році, зменшеного на суму доходів від розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину в 2023 році.

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Як повідомлялося, за результатами 2023 року НЕК "Укренерго" отримала близько 400 млн грн прибутку. Дохід компанії сягнув 83 млрд грн, розповідав гендиректор компанії Володимир Кудрицький.