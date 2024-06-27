Україна не експортує електроенергію, є лише транзит, – Кудрицький

Україна не експортує електроенергію до ЄС, але забезпечує транзитні перетоки з одних європейських держав до інших.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю hromadske.

Він зазначив, що з великим подивом читає дописи в соцмережах, в яких показують фізичні перетоки електроенергії з України, відображені на сайті ENTSO-E, і стверджують, що нібито це експорт.

Насправді, пояснює Кудрицький, це транзитні фізичні перетоки. Наприклад, Румунія може транспортувати електроенергію через Україну до Угорщини через слабкі зв’язки у своїй енергосистемі.

"Деякі люди бачать, умовно, 100 МВт на кордоні між Україною та Угорщиною — і помилково чи свідомо пишуть: "Значить, Україна експортує. Нас дурять. Нам вимикають світло, а самі продають електроенергію за кордон". Це не так", – наголосив очільник "Укренерго".

За його словами, у цьому разі Україна просто транзитом передає електроенергію, не використовуючи власні ресурси.

"Це не наш експорт. Щоб переконатися, що експорт нульовий, можна подивитися спеціальну вкладку Scheduled Commercial Exchanges на сайті ENTSO-E, де відображаються торгові операції. Там видно, що з України до Європи нічого не надходить, а натомість Європа експортує електроенергію до України", – підкреслив Кудрицький.

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Він додав, що завдяки цьому імпорту Україна може підтримувати більш-менш стабільну ситуацію з відключеннями.

Наслідки масованих російських атак по енергетиці

За даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Нагадаємо, із березня Україна зазнала шість ворожих масованих ударів по енергетичній системі. Зокрема, 29 березня ударами росіян була знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки стали Канівська та Дністровська ГЕС.

У ДТЕК кажуть про пошкодження 80% енергоблоків ТЕС.