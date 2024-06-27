Частині прифронтових територій не вимикатимуть світло, – "Укренерго"

Кабінет міністрів планує змінити методику застосування відключень для частини прифронтових територій, де спостерігається важка гуманітарна ситуація та є реальна загроза життю внаслідок обстрілів.

Про це в інтерв’ю hromadske повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, незабаром Кабмін визначить зони, близькі до лінії фронту, де відключення електроенергії більше не застосовуватимуть.

Кудрицький також нагадав, що наразі кожному обленерго призначається певна кількість черг для відключень. Ці черги розподіляються по всій країні в такий спосіб, щоб забезпечити більш рівномірний розподіл тягаря відключень між областями.

"Наприклад, у певний час у всіх областях одночасно вводиться одна і та сама черга відключень. І, звичайно, ці черги між собою постійно змінюють. Це дозволяє зменшити нерівномірність і забезпечити більш справедливий розподіл обсягів відключень у країні", – зазначив очільник "Укренерго".

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Наслідки масованих російських атак по енергетиці

За даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Нагадаємо, із березня Україна зазнала шість ворожих масованих ударів по енергетичній системі. Зокрема, 29 березня ударами росіян була знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки стали Канівська та Дністровська ГЕС.

У ДТЕК кажуть про пошкодження 80% енергоблоків ТЕС.