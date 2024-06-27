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Новини
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Частині прифронтових територій не вимикатимуть світло, – "Укренерго"

кудрицький

Кабінет міністрів планує змінити методику застосування відключень для частини прифронтових територій, де спостерігається важка гуманітарна ситуація та є реальна загроза життю внаслідок обстрілів.

Про це в інтерв’ю hromadske повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, незабаром Кабмін визначить зони, близькі до лінії фронту, де відключення електроенергії більше не застосовуватимуть.

Кудрицький також нагадав, що наразі кожному обленерго призначається певна кількість черг для відключень. Ці черги розподіляються по всій країні в такий спосіб, щоб забезпечити більш рівномірний розподіл тягаря відключень між областями.

"Наприклад, у певний час у всіх областях одночасно вводиться одна і та сама черга відключень. І, звичайно, ці черги між собою постійно змінюють. Це дозволяє зменшити нерівномірність і забезпечити більш справедливий розподіл обсягів відключень у країні", – зазначив очільник "Укренерго".

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Наслідки масованих російських атак по енергетиці

За даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Нагадаємо, із березня Україна зазнала шість ворожих масованих ударів по енергетичній системі. Зокрема, 29 березня ударами росіян була знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки стали Канівська та Дністровська ГЕС.

У ДТЕК кажуть про пошкодження 80% енергоблоків ТЕС.

Автор: 

електроенергія (4277) Укренерго (2014) Кудрицький Володимир (90) відключення світла (603)


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Топ коментарі
+8
Конче-Заспа почти на линии фронта находится?)
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27.06.2024 12:22
+6
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27.06.2024 12:15
+4
73 % ви зрабілі це разом. Бил би Баріга, то і вайни бі нє била А тєпєрь сідітє бєз свєта і нє скігліті
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27.06.2024 12:04
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73 % ви зрабілі це разом. Бил би Баріга, то і вайни бі нє била А тєпєрь сідітє бєз свєта і нє скігліті
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27.06.2024 12:04 Відповісти
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27.06.2024 12:15 Відповісти
Конче-Заспа почти на линии фронта находится?)
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27.06.2024 12:22 Відповісти
так як і карпатські санаторії🤣🤣🤣
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27.06.2024 14:22 Відповісти
Текс..ціни на електрику з 1 липня знову піднімуть?? Що за вий на Банковій??
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27.06.2024 12:25 Відповісти
починайте себе привчати до ціни 11 грн,рижий таракан дуже хоче ваших грошей😂😂😂
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27.06.2024 14:24 Відповісти
Спочатку 7.40 обіцяли)) 10 то із серпня мабудь..
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27.06.2024 14:46 Відповісти
Ганс христианович андерсен,харош пургу гнать.
p.s. пид@арас
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27.06.2024 12:48 Відповісти
Нагадує події на Півдні 2022...
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27.06.2024 13:08 Відповісти
Це - ПРАВИЛЬНО! Добивати залишки економіки треба там, де вона ще є - Західна та Центральна Україна

А в прифронтових зонах Півдня та Сходу економіка майже зруйнована ... навіщо там світло вимикати?

Єрмак в цьому розуміється та робить все правильно ... як його куратори у Кремлі вказують.
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27.06.2024 15:23 Відповісти
На стабпункти біля другої-третьої лінії бензину для генераторів не напасешся.
І давно не таємниця, що велика частина покинутих помешкань за 10-20 км від ЛБЗ зайнята ЗСУшниками. Помитись після ями, коли на вулиці холодно і газу немає - це тільки бойлером.
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27.06.2024 18:38 Відповісти
Ви тернополяки і волиняки дохніть на війні, поки сєпарам світло не вимикатимуть, а вашим жінка і дітям у Луцьку і Тернополі світло непотрібне!
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27.06.2024 19:00 Відповісти

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