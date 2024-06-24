БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Для планування життя слід виходити з того, що в сірих зонах світла не буде, – Yasno

світло

В енергосистемі України критично не вистачає внутрішньої генерації електроенергії через обстріли росіян, а імпорт, який на максимумі, не вирішує цю проблему.

Про це заявив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

"Ми зараз залежимо від сонячної та вітрової генерації, тому відбуваються суттєві коливання впродовж навіть одного дня. Зараз йдуть ремонтні (профілактичні) роботи на атомних станціях. Тому деякі блоки не працюють. Що дуже суттєвий фактор", – пояснив Коваленко.

Він додав, що в найближчі 6-8 тижнів ситуація з дефіцитом буде складна, оскільки, окрім проблем із генерацією, додається зростання споживання.

Коваленко нагадав, що зараз уже декілька тижнів працює нова логіка розподілу між регіонами України, що виключає фактор критичної інфраструктури та інші, також будуть впроваджені деякі інші зміни.

"Графіки в Києві як були шість груп та біла, сіра та чорні зони, так і залишились. Для планування життя треба виходити з того, що в сірих зонах світла не буде. Особливо коли час припадає на пікові години. Ми та ОСР будемо максимально швидко повідомляти про зміни. Але для планування – краще не разраховувати", – зауважив Коваленко.

У білій зоні світло повинно бути, додав він.

"Якщо нема, то треба заповнити електронну заявку на сайті мереж. Може аварія, може помилка, може відмова обладнання, може бути що завгодно. Колеги забирають та аналізують", – пояснив Коваленко.

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що для підготовки до цієї та наступної зими Україна мусить невідкладно почати будівництво об'єктів розподіленої генерації.

Наслідки масованих російських атак по енергетиці

За даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Нагадаємо, із березня Україна зазнала шість ворожих масованих ударів по енергетичній системі. Зокрема, 29 березня ударами росіян була знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки стали Канівська та Дністровська ГЕС.

У ДТЕК кажуть про пошкодження 80% енергоблоків ТЕС.

електроенергія (4356) відключення світла (613)
+12
Яке життя можна планувати в країні, де світло даватимуть по 2-4 години в день найближчі роки? Я розумію, що керівництво на іншій планеті живе, і його ці проблеми не цікавлять….
24.06.2024 21:45
+6
Так зачем вы рискуете эти зоны если света не будет. Рисуйте две есть и нет света, чтобы можно было конкретно ориентироваться.
24.06.2024 21:30
+5
...а імпорт, який на максимумі, не вирішує цю проблему.

А экспорт?
24.06.2024 21:14
24.06.2024 21:14
24.06.2024 21:34
Докотилися до рівня Венесуели, якщо не гірше. Наступна зупинка - Берег Слонової Кістки.
24.06.2024 23:20
24.06.2024 23:20 Відповісти
І що, від заповнення заявки з'явиться світло ?
Сьогоді в Києві не було з 15:00 до 21:20 - це яка зона ?
24.06.2024 21:57
24.06.2024 21:57 Відповісти
Це у вас ще нормально, на Соломянці з 12 до 19.00 не було і в 21.00 вже знову виключили. Ні світла, ні води, електро плита, плануйте життя…. це що означає? На найближчі роки переїхати у ліс в шалаш, жити з рибалки і збору ягід, як жили люди в доіндустріальні епоху?
24.06.2024 22:15
24.06.2024 22:15 Відповісти
По Київщині взагалі вимкнення на 7 годин. Генерації, схоже, повна труба, раз попереджують, що так ще два місяця буде.
показати весь коментар
24.06.2024 23:21
Так "кудрявий" мародер зовсім нещодавно говорив про складну ситуацію до кінця липня, а 6-8 тижнів- кінець серпня.
показати весь коментар
24.06.2024 22:15
Кожна атака рашистів - плюс 2 тижні блекауту
показати весь коментар
25.06.2024 00:57
Та нічого ЗЄбубон обіцяв мільйони гігават.

І у той же час Єрмак не дає місцевим громадам встановлювати газогенератори.
показати весь коментар
24.06.2024 22:28
Імпорт на максімуме? Це як? Грошей нема, нема вілки, щоб красти? Чи кеби нема, як організувати? ПІДНІМАЙТЕ ЖОПИ І ПРАЦЮЙТЕ, А НЕ ВІДКЛЮЧАЙТЕ ПО 3 РАЗ НА ДЕНЬ, ЙОЛОПИ, ***!
показати весь коментар
25.06.2024 00:09
Главное, что когда отключают, то деньги за электрику не идут, на ремонт нет средств, так в чем выгода, так скоро и красть будет нечего
показати весь коментар
25.06.2024 11:12
Если така ситуация критическая,зачем продаезелена гидота электрику на Запад(втридорога),карманы свои еще больше набить,все «не нажрутся»?
показати весь коментар
25.06.2024 01:40
Яке планування малюй де є а де нема...одні нерви....
показати весь коментар
25.06.2024 06:14
Згідно даних Всеукраїнської енергетичної асамблеї пікове споживання у 2021 році було у грудні та становило 15,3 гВ/год, з яких населення споживало - 3,8 гВ/год. Ще раз - це до війни, коли не виїхало 6-8 млн людей, не було 25% окупованих територій та працювала вся промисловість. Наша генерація на АЕС зараз це 10 енергоблоків на трьох станціях в сумі 8,8 гВ/год, добре 2 реактори зараз на ремонті - 6,8 гВ/год. А тепер додаймо ~5,9 гВ/год генерації промислових СЕС, 0,4 гВ/год ВЕС та багатомілярдну допомогу від заходу на "відбудову" енергосектору і хто може мені пояснити: чому ми будемо сидіти з "сірими" графіками по дві години світла два рази на день?
показати весь коментар
25.06.2024 11:09
Так какого вы их рисуете
показати весь коментар
25.06.2024 11:09

