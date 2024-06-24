Для планування життя слід виходити з того, що в сірих зонах світла не буде, – Yasno

В енергосистемі України критично не вистачає внутрішньої генерації електроенергії через обстріли росіян, а імпорт, який на максимумі, не вирішує цю проблему.

Про це заявив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

"Ми зараз залежимо від сонячної та вітрової генерації, тому відбуваються суттєві коливання впродовж навіть одного дня. Зараз йдуть ремонтні (профілактичні) роботи на атомних станціях. Тому деякі блоки не працюють. Що дуже суттєвий фактор", – пояснив Коваленко.

Він додав, що в найближчі 6-8 тижнів ситуація з дефіцитом буде складна, оскільки, окрім проблем із генерацією, додається зростання споживання.

Коваленко нагадав, що зараз уже декілька тижнів працює нова логіка розподілу між регіонами України, що виключає фактор критичної інфраструктури та інші, також будуть впроваджені деякі інші зміни.

"Графіки в Києві як були шість груп та біла, сіра та чорні зони, так і залишились. Для планування життя треба виходити з того, що в сірих зонах світла не буде. Особливо коли час припадає на пікові години. Ми та ОСР будемо максимально швидко повідомляти про зміни. Але для планування – краще не разраховувати", – зауважив Коваленко.

У білій зоні світло повинно бути, додав він.

"Якщо нема, то треба заповнити електронну заявку на сайті мереж. Може аварія, може помилка, може відмова обладнання, може бути що завгодно. Колеги забирають та аналізують", – пояснив Коваленко.

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що для підготовки до цієї та наступної зими Україна мусить невідкладно почати будівництво об'єктів розподіленої генерації.

Наслідки масованих російських атак по енергетиці

За даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Нагадаємо, із березня Україна зазнала шість ворожих масованих ударів по енергетичній системі. Зокрема, 29 березня ударами росіян була знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки стали Канівська та Дністровська ГЕС.

У ДТЕК кажуть про пошкодження 80% енергоблоків ТЕС.