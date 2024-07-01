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Новини
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Польща відновила пропуск українських вантажівок після втручання Єврокомісії (оновлено)

вантажівка

Польща з початку доби 1 липня призупинила пропуск українських вантажівок, вимагаючи від перевізників надавати дозволи на міжнародні вантажні перевезення (ЄКМТ). Однак увечері понеділка рух вантажівок через українсько-польський кордон відновили.

Про це повідомили у Державній митній службі України.

Вранці українські митники повідомили, що з 00:00 1 липня польською стороною у пунктах пропуску призупинено пропуск на в'їзд та виїзд з/в Республіку Польща українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення (дозвіл або книжка ЄКМТ).

Україна поскаржилася на це рішення до Єврокомісії, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Він нагадав, що жодних дозволів на двосторонні перевезення українським перевізникам не потрібно. Адже Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС (так званий "транспортний безвіз") набула чинності в день підписання 20 червня, а до 10 липня діє перехідний період, який дозволяє перевізникам адаптуватись до нових правил. 

За словами Деркача, Єврокомісія "втрутилась в ситуацію зі свого боку та також намагається вплинути на вирішення проблеми".

Після цього у Державній митній службі України повідомили про врегулювання проблеми.

"У зв’язку з врегулюванням польською стороною питання перетину кордону вантажівками з українською реєстрацією, відновлено пропуск вантажних транспортних засобів через пункти пропуску на кордоні з Республікою Польща, розташованих у зоні діяльності Львівської митниці", – повідомила Митна служба у понеділок увечері.

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Як повідомлялося, 20 червня Україна та Єврокомісія продовжили дію "транспортного безвізу" на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року. Він дозволяє українськи перевізникам в'їзд до країн ЄС без отримання спецдозволів. 

Водночас до угоди про вантажні перевезення між Україною та Євросоюзом внесено доповнення, що посилюють вимоги до української сторони, а також передбачають можливість призупинення дії "транспортного безвізу" в окремих регіонах.

Крім того, до 10 липня всі вантажівки мають встигнути повернутись до України, щоб надалі виїжджати вже з оновленими документами та маркуванням. Зокрема, для  виїзду до країн Євросоюзу за оновленими правилами вони мають отримати: витяг про отримання ліцензії англійською мовою; документи на вантаж для порожніх вантажівок; нове маркування транспорту. 

Дозволи ЄКМТ (Європейська конференція міністрів транспорту) потрібні перевізникам, які здійснюють рейси до 52 країн-учасниць ЄКМТ. Вони дають можливість здійснювати не лише двосторонні та транзитні перевезення вантажів, але й їх транспортування з та в треті країни. Дозвооли ЄКМТ видаються на рік.

Автор: 

кордон (1148) вантажі (1316) Польща (2459)


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Топ коментарі
+11
Дякую, дуже дякую! Сподіваюся на базарі поменшає поляцького лайна
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01.07.2024 09:55
+7
Що ти чешеш, п'янь?
В нас своїх синів чи молока немає чи цукерок, що треба польське гуано везти?
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01.07.2024 18:31
+3
То на рівні Євросоюзу придумали. Всі фури мали повернутись до 1 липня і отримати дозвіл.
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01.07.2024 11:09
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Дякую, дуже дякую! Сподіваюся на базарі поменшає поляцького лайна
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01.07.2024 09:55 Відповісти
То на рівні Євросоюзу придумали. Всі фури мали повернутись до 1 липня і отримати дозвіл.
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01.07.2024 11:09 Відповісти
А шо тоді будете купували ? Бо своїх аграріїїв вже передовили. А скоро із Польщі нікому буде привезти.
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01.07.2024 14:49 Відповісти
Що ти чешеш, п'янь?
В нас своїх синів чи молока немає чи цукерок, що треба польське гуано везти?
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01.07.2024 18:31 Відповісти
Жери своїх синів , чмошка.
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01.07.2024 20:25 Відповісти
Жери польське лайно і радій, даун.
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01.07.2024 22:03 Відповісти
🖕
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02.07.2024 00:55 Відповісти
Передавили його
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01.07.2024 18:33 Відповісти
Чомусь новина йде у відриві від попередньої, коли Кабмін зобов'язав повернутися усім вантажівкам в Україну за отриманням цих документів.
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01.07.2024 17:14 Відповісти
Ну який діалог можна вести з ними,все що починається вони торпедують.
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01.07.2024 18:34 Відповісти

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