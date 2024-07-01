FATF вкотре відхилила заклик України внести Росію до "чорного" списку

FATF (Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей – Financial Action Task Force) на пленарному засіданні 23-28 червня у Сінгапурі продовжила призупинення членства Росії, але знов не внесла її до "чорного списку".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що відповідно до офіційної інформації FATF, зупинення членства РФ залишається в силі.

"FATF наголошує, що всі юрисдикції повинні бути пильними щодо поточних та нових ризиків обходу заходів, вжитих проти РФ з метою захисту міжнародної фінансової системи. Однак до чорного списку РФ знову не внесли", – йдеться у повідомленні.

Організація також ухвалила заяву, в якій попередила всі країни про посилення фінансових зв'язків Північної Кореєї з міжнародною фінансовою системою і нагадала про серйозні загрози, які це створює для фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

FATF також наголосила на необхідності жорсткого застосування цільових фінансових санкцій проти Північної Кореї та припинення будь-яких кореспондентських відносин з банками КНДР.

"Ми очікували більш рішучих дій від FATF у зв'язку з численними доказами порушень з боку Росії...FATF, яка відповідає за безпеку глобальної фінансової системи, повинна дотримуватися свого мандату та прямо назвати країну, яка збільшила свої фінансові зв'язки з Північною Кореєю, порушуючи Резолюції Ради Безпеки ООН. Доказів такої співпраці достатньо", – зауважив міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо, Україна неодноразово закликала організацію внести РФ до "чорного списку". Але FATF відмовляється це зробити.

FATF призупинила членство Росії у лютому 2023 року. З того часу Росія вчинила низку нових порушень: терористичні акти (підрив Каховської дамби), фінансування розповсюдження ядерної зброї (Росія затвердила передачу ядерної зброї Білорусі), торгівля зброєю з юрисдикціями, на які поширюються санкції ООН, зокрема, з Іраном, співпраця з КНДР.