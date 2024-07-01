Унаслідок ворожих обстрілів є знеструмлення у семи областях

Унаслідок обстрілів енергетики фіксують нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях. Загалом через ворожі удари – без електроенергії споживачі у семи областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що у східному регіоні внаслідок ворожого обстрілу відключилась високовольтна повітряна лінія. Під час огляду виявили обрив проводу та грозотросу.

Водночас у західному регіоні з технологічних причин відключалась високовольтна повітряна лінія. Це сталося через загоряння конденсатора на одній з високовольтних підстанцій. Наразі загоряння ліквідовано, а лінію вивели в аварійний ремонт.

У Міненерго наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається складною. Через масовані російські обстріли є значний дефіцит потужностей. Минулої доби Україна на запит Польщі отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.

Сьогодні по всій країні діють графіки погодинних відключень з 0:00 до 24:00.

Також на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії обсягом 28 159 МВт-год.

Як повідомлялося, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Взимку відключення електроенергії може тривати по 12 годин на добу, розповідав генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко. За його словами, це базовий прогноз, ситуація може як покращитися, так і погіршитися.