Україна поскаржилася на Польщу, яка призупинила пропуск вантажівок без дозволів

Україна повідомила Європейській комісії, що Польща призупинила пропуск українських вантажівок без дозволів на міжнародні вантажні перевезення.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач у Facebook.

За його словами, жодних дозволів на двосторонні перевезення українським перевізникам не потрібні. Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС набула чинності в день підписання 20 червня, а до 10 липня діє перехідний період, який дозволяє перевізникам адаптуватись до нових правил.

"Про це відомо польській стороні, у першу чергу Міністерству інфраструктури Польщі. Офіційними каналами польська сторона, як і всі інші країни-члени ЄС була повідомлена про оновлення Угоди між Україною та Євросоюзом. Наразі це питання лише внутрішньої комунікації польської сторони", – наголосив деркач.

Заступник міністра додав, що українська сторона звернулась до Міністерства інфраструктури Польщі. Там запевнили, що намагаються вирішити проблему з митною службою.

"Також ми повідомили Єврокомісію про призупинення пропуску вантажівок. ЄК вже втрутилась в ситуацію зі свого боку та також намагається вплинути на вирішення проблеми", – зауважив Деркач.

Як повідомлялося, Польща призупинила з 1 липня пропуск українських вантажівок, які не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення.

Нагадаємо, 20 червня Україна та Єврокомісія продовжили дію "транспортного безвізу" на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року. Він дозволяє українськи перевізникам в'їзд до країн ЄС без отримання спецдозволів.

Водночас до угоди про вантажні перевезення між Україною та Євросоюзом внесено доповнення, що посилюють вимоги до української сторони, а також передбачають можливість призупинення дії "транспортного безвізу" в окремих регіонах.