Підвищення податків, зменшення допомоги та відновлення ремонтів доріг: Кабмін затвердив Бюджетну декларацію
Схвалена Кабінетом Міністрів Бюджетна декларація на 2025-2027 роки, яка має стати основою для підготовки держбюджету на наступний рік, передбачає щорічне підвищення податкових надходжень, зменшення зовнішньої допомоги та відновлення Дорожного фонду, з якого фінансується ремонт та будівництво доріг.
Ухвалений урядом документ оприлюднив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
"По податкам записано розроблення додаткового пакета заходів на 2025-2027 роки в обсязі близько +340 млрд грн щороку. Ще раз – кожен рік плюс 340 (млрд грн, – ред.)", – зауважив Железняк.
Підвищення податкових надходжень має компенсувати зменшення обсягів міжнародної допомоги: фінансування бюджету (борги та гранти) у 2025 році передбачене у сумі 1,53 трлн грн, у 2026 році – 1,04 трлн грн, а у 2027 році – 786,5 млрд грн. Боргове навантаження до 2027 року планується знизити до 90% ВВП.
Водночас видатки на безпек та оборону залишатимуться значними: у 2025 році – 2,2 трлн грн, у 2026 році – 1,6 трлн грн, у 2027 році – 1,5 трлн грн.
У підсумку дефіцит держбюджету має знизитися із 18,2% у 2025 році до 10,3% – у 2026 та 6,7% – у 2027 роках.
При цьому уряд планує відновити функціонування Дорожного фонду. У 2025 році до нього спрямують 25% від передбачених законодавством надходжень або 44 млрд грн, а у 2026 і 2027 роках – 50% і 75% або 124 млрд та 233 млрд грн відповідно.
Щодо макроекономічних показників, то Бюджетна декларація передбачає зростання реального ВВП на 2,7% у 2025 році, на 7,5% – у 2026 році та на 6,2% – у 2027 році.
Курс гривні, як очікується, становитиме в середньому 45 грн/$ у 2025 році, 46,5 грн/$ – у 2026 та 46,4 грн/$ у 2027 році.
Бюджет на 2024 рік
Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2024 рік із дефіцитом 1,57 трлн грн, або 20,6% прогнозного ВВП. Доходи держбюджету на 2024 рік визначено в розмірі 1,77 трлн грн (без урахування можливої грантової допомоги), витрати – 3,36 трлн грн за закладеного середньорічного курсу 40,7 грн/$1.
Згідно з оновленою програмою розширеного фінансування EFF з МВФ, якщо у 2023 році зовнішнє фінансування становило $42,5 млрд, а цього року воно прогнозується на рівні $38,1 млрд, то наступного очікується його скорочення до $22,9 млрд.
Детальніше про допомогу міжнародних партнерів читайте в матеріалі БізнесЦензор "Скільки грошей дали Україні міжнародні партнери і чому доведеться піднімати податки".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Рігоаналів вже всіх порвали?
відрубати руки - перестануть красти.
відрубати язика - перестануть брехати.
В тему запрошуються апологети думки, що "пєрєдишка" потрібна для кращої підготовки до наступного раунду війни.
І саме страшне, що не дивлячить на війну, на то, що грошей не вистачає на ЗСУ, Єрмакозеленьський продавлять через Слуг Урода розкрадання десятків мільярдів на будівництві доріг.
Сраліна на один день виписати, розібратися як Вася Голобородько із Слугами Урода...