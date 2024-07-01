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Новини
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Підвищення податків, зменшення допомоги та відновлення ремонтів доріг: Кабмін затвердив Бюджетну декларацію

налоги,налог

Схвалена Кабінетом Міністрів Бюджетна декларація на 2025-2027 роки, яка має стати основою для підготовки держбюджету на наступний рік, передбачає щорічне підвищення податкових надходжень, зменшення зовнішньої допомоги та відновлення Дорожного фонду, з якого фінансується ремонт та будівництво доріг.

Ухвалений урядом документ оприлюднив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

"По податкам записано розроблення додаткового пакета заходів на 2025-2027 роки в обсязі близько +340 млрд грн щороку. Ще раз – кожен рік плюс 340 (млрд грн, – ред.)", – зауважив Железняк.

Підвищення податкових надходжень має компенсувати зменшення обсягів міжнародної допомоги: фінансування бюджету (борги та гранти) у 2025 році передбачене у сумі 1,53 трлн грн, у 2026 році – 1,04 трлн грн, а у 2027 році – 786,5 млрд грн. Боргове навантаження до 2027 року планується знизити до 90% ВВП.

Водночас видатки на безпек та оборону залишатимуться значними: у 2025 році – 2,2 трлн грн, у 2026 році – 1,6 трлн грн, у 2027 році – 1,5 трлн грн.

У підсумку дефіцит держбюджету має знизитися із 18,2% у 2025 році до 10,3% – у 2026 та 6,7% – у 2027 роках.

При цьому уряд планує відновити функціонування Дорожного фонду. У 2025 році до нього спрямують 25% від передбачених законодавством надходжень або 44 млрд грн, а у 2026 і 2027 роках – 50% і 75% або 124 млрд та 233 млрд грн відповідно.

Щодо макроекономічних показників, то Бюджетна декларація передбачає зростання реального ВВП на 2,7% у 2025 році, на 7,5% – у 2026 році та на 6,2% – у 2027 році.

Курс гривні, як очікується, становитиме в середньому 45 грн/$ у 2025 році, 46,5 грн/$ – у 2026 та 46,4 грн/$ у 2027 році.

Бюджет на 2024 рік

Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2024 рік із дефіцитом 1,57 трлн грн, або 20,6% прогнозного ВВП. Доходи держбюджету на 2024 рік визначено в розмірі 1,77 трлн грн (без урахування можливої грантової допомоги), витрати – 3,36 трлн грн за закладеного середньорічного курсу 40,7 грн/$1.

Згідно з оновленою програмою розширеного фінансування EFF з МВФ, якщо у 2023 році зовнішнє фінансування становило $42,5 млрд, а цього року воно прогнозується на рівні $38,1 млрд, то наступного очікується його скорочення до $22,9 млрд.

Детальніше про допомогу міжнародних партнерів читайте в матеріалі БізнесЦензор "Скільки грошей дали Україні міжнародні партнери і чому доведеться піднімати податки".

Автор: 

держбюджет (1587) держборг (1095) Кабмін (7795) податки (2460) Дорожній фонд (22)


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Топ коментарі
+15
збільшення податків з зелохтората для виведення їх в оманський офшор через велике крадівництво - нічого нового
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01.07.2024 14:16
+14
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01.07.2024 14:15
+13
Всі три пункти забезпечать виключно одне - гроші на Зе-кишеньки.
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01.07.2024 14:16
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і мир з кацапами через капітуляцію.
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01.07.2024 14:14 Відповісти
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01.07.2024 14:15 Відповісти
"Дурень думкою багатіє"

Рігоаналів вже всіх порвали?
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01.07.2024 15:43 Відповісти
Ти регіонал ?
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01.07.2024 15:59 Відповісти
На" ви " до Українців , кацапа іволгОВ !
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02.07.2024 08:11 Відповісти
Я українець і звертаюсь до українців, а тебе кондона кацапського просто посилаю за порєбрік
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02.07.2024 14:16 Відповісти
збільшення податків з зелохтората для виведення їх в оманський офшор через велике крадівництво - нічого нового
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01.07.2024 14:16 Відповісти
Депутатам, прокурорам, суддям і мусорським пенсіонерам нічого не обрізають. А тут можна зекономити на дороги.
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01.07.2024 14:33 Відповісти
ти б закусював, та й жарко ще починати пити. Нічого не зрозумів, постарайся ще раз завтра як проспишся
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01.07.2024 14:59 Відповісти
Всі три пункти забезпечать виключно одне - гроші на Зе-кишеньки.
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01.07.2024 14:16 Відповісти
доки при владі це лайно, нічого доброго не буде
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01.07.2024 14:18 Відповісти
Говорять, якщо:
відрубати руки - перестануть красти.
відрубати язика - перестануть брехати.
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01.07.2024 14:19 Відповісти
Навряд. Щось та придумають. Ще й за інвалідність їм платитимуть.
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01.07.2024 15:00 Відповісти
та ти шо? і ремонти доріг робити МВФ вимагає? мабуть теж в долі?
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01.07.2024 14:32 Відповісти
...окрім грошей,що крадуть,коли будують дорогу,але крадуть,ще й шширину дороги-дуже прибутковий бізнес.Ганьба правлячій монобільшості...
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01.07.2024 14:34 Відповісти
"зелена похоронна бригада з ВЗРади України " затвердила бюджет витрат на похоронну процесію "зелених грабіжниківз кабміну."
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01.07.2024 15:30 Відповісти
При цьому уряд планує відновити функціонування Дорожного фонду.
В тему запрошуються апологети думки, що "пєрєдишка" потрібна для кращої підготовки до наступного раунду війни.
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01.07.2024 15:39 Відповісти
ВСЕ ЩОБ НАРОД МОВЧАВ В ТРЯПОЧКУ І ТИХО СПОСТЕРІГАВ ЗА ПІДПИСАННЯМ КАПІТУЛЯЦІЇ УКРАЇНИ, по іншому плани Зеленського здати 4 області кацапам в обмін НІНАЩО не назвеш.
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01.07.2024 16:01 Відповісти
я-я. дароги. натюрлих
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01.07.2024 16:06 Відповісти
Звичайно потрібно будувати дороги, особливо на Півдні ... Путлу та його ординцям ще треба швидко та з комфортом доїхати до Приднестрів'я під час наступного вторгнення .
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01.07.2024 16:09 Відповісти
На які важкі кроки доводиться йти кабміну,аби все лишалося
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01.07.2024 16:49 Відповісти
І знову дороги..
І саме страшне, що не дивлячить на війну, на то, що грошей не вистачає на ЗСУ, Єрмакозеленьський продавлять через Слуг Урода розкрадання десятків мільярдів на будівництві доріг.
Сраліна на один день виписати, розібратися як Вася Голобородько із Слугами Урода...
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01.07.2024 17:28 Відповісти
ЗеМародери не можить жити без "Великого Розпилу" ! Кончені мразі... не вистачає снарядів, дронів, а вони знову хочуть десятки мільярдів вгатити в асвальт... Нелюди !! Ганьба!!!
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01.07.2024 18:09 Відповісти
Влада узаконила кормушку на 24/27р.
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01.07.2024 19:29 Відповісти
Все як хотіли Чого тепер бухтіти?
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03.07.2024 06:11 Відповісти
О знову дороги) і ще податки.... Головне ви там податки гарненько так назвіть, пропоную ще ввести податок на армію дронів, військовий збір на реби і на якесь функціонування держапарату.... Бо не гоже, простому народу з жиру біситись!!!
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03.07.2024 10:47 Відповісти

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