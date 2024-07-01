Підвищення податків, зменшення допомоги та відновлення ремонтів доріг: Кабмін затвердив Бюджетну декларацію

Схвалена Кабінетом Міністрів Бюджетна декларація на 2025-2027 роки, яка має стати основою для підготовки держбюджету на наступний рік, передбачає щорічне підвищення податкових надходжень, зменшення зовнішньої допомоги та відновлення Дорожного фонду, з якого фінансується ремонт та будівництво доріг.

Ухвалений урядом документ оприлюднив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

"По податкам записано розроблення додаткового пакета заходів на 2025-2027 роки в обсязі близько +340 млрд грн щороку. Ще раз – кожен рік плюс 340 (млрд грн, – ред.)", – зауважив Железняк.

Підвищення податкових надходжень має компенсувати зменшення обсягів міжнародної допомоги: фінансування бюджету (борги та гранти) у 2025 році передбачене у сумі 1,53 трлн грн, у 2026 році – 1,04 трлн грн, а у 2027 році – 786,5 млрд грн. Боргове навантаження до 2027 року планується знизити до 90% ВВП.

Водночас видатки на безпек та оборону залишатимуться значними: у 2025 році – 2,2 трлн грн, у 2026 році – 1,6 трлн грн, у 2027 році – 1,5 трлн грн.

У підсумку дефіцит держбюджету має знизитися із 18,2% у 2025 році до 10,3% – у 2026 та 6,7% – у 2027 роках.

При цьому уряд планує відновити функціонування Дорожного фонду. У 2025 році до нього спрямують 25% від передбачених законодавством надходжень або 44 млрд грн, а у 2026 і 2027 роках – 50% і 75% або 124 млрд та 233 млрд грн відповідно.

Щодо макроекономічних показників, то Бюджетна декларація передбачає зростання реального ВВП на 2,7% у 2025 році, на 7,5% – у 2026 році та на 6,2% – у 2027 році.

Курс гривні, як очікується, становитиме в середньому 45 грн/$ у 2025 році, 46,5 грн/$ – у 2026 та 46,4 грн/$ у 2027 році.

Бюджет на 2024 рік

Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2024 рік із дефіцитом 1,57 трлн грн, або 20,6% прогнозного ВВП. Доходи держбюджету на 2024 рік визначено в розмірі 1,77 трлн грн (без урахування можливої грантової допомоги), витрати – 3,36 трлн грн за закладеного середньорічного курсу 40,7 грн/$1.

Згідно з оновленою програмою розширеного фінансування EFF з МВФ, якщо у 2023 році зовнішнє фінансування становило $42,5 млрд, а цього року воно прогнозується на рівні $38,1 млрд, то наступного очікується його скорочення до $22,9 млрд.

Детальніше про допомогу міжнародних партнерів читайте в матеріалі БізнесЦензор "Скільки грошей дали Україні міжнародні партнери і чому доведеться піднімати податки".