Унаслідок негоди без електроенергії залишаються споживачі у п’яти областях

Станом на ранок 2 липня, через грози знеструмлено 245 населених пунктів у п’яти областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що найгірша ситуація спостерігається на Хмельниччині, адже там знеструмлений 101 населений пункт. Також через негоду без світла абоненти Львівської, Тернопільської, Івано- Франківської та Житомирської областей.

Також через негоду на Закарпатті відключалась повітряна лінія обленерго. Унаслідок цього знеструмлювалися підстанції, побутові споживачі, а також залізниця – були порушення руху потягів. Наразі усіх споживачів заживлено.

Водночас унаслідок бойових дій у Донецькій області відключалась повітряна лінія обленерго. Через це знеструмилась підстанція, приєднані до неї побутові споживачі, а також шахта. Під землею перебували 50 працівників, їх вивели на поверхню.

Як додали у Міненерго, уночі ворог завдав масованого обстрілу по Херсону. При цьому було пошкоджено будівлі обленерго – на них виникла пожежа. Також знеструмлювалося одне з генеруючих підприємств. Без електропостачання в обласному центрі залишилися 6 844 абоненти. В області було знеструмлено понад 3,5 тисяч точок обліку у семи населених пунктах.

Зазначається, що через дефіцит потужностей минулої доби Україна додатково залучала аварійну допомогу з енергосистем Угорщини, Польщі та Словаччини.

Крім того, сьогодні графіки погодинних відключень споживачів застосовуються з 00:00 до 24:00.

На сьогодні енергетики також прогнозують імпорт електроенергії обсгом 30 796 МВт-год.

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Як повідомлялося, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Взимку відключення електроенергії може тривати по 12 годин на добу, розповідав генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко. За його словами, це базовий прогноз, ситуація може як покращитися, так і погіршитися.