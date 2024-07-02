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Новини
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Кабмін виділив 2,4 мільярда з Резервного фонду на відновлення місцевих доріг у прифронтових регіонах (оновлено)

ремонт,дорог

Кабінет Міністрів виділив 2,4 мільярда гривень на відновлення доріг місцевого значення, які використовуються для потреб Збройних Сил України.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 2 липня лютого, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Він уточнив, що ці початково ці кошти призначалися на виплату додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих та тимчасово окупованих територіях. Однак уряд вирішив зменшити фінансування за цією програмою на 2,39 млрд грн та передати ці кошти у "Резервний фонд".

Після цього Кабмін виділив на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду 2,39 млрд гривень обласним адміністраціям на "здійснення заходів, повʼязаних з відновленням автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які використовуються для потреб Збройних Сил України".

Перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко запевнила, що ці кошти спрямують на відновлення автодоріг в прикордонних та прифронтових регіонах, які використовуються для потреб ЗСУ та гуманітарних цілей.

"Кошти можуть бути витрачені виключно на відновлення зруйнованих доріг, що використовуються для перевезення військових і гуманітарних вантажів та як евакуаційні маршрути", – цитує Свириденко пресслужба Мінекономіки.

Відповідно до рішення уряду, кошти на відновлення доріг отримають:

  • Дніпропетровська область – 196,4 млн грн;
  • Донецька область – 324,5 млн грн;
  • Запорізька область – 350 млн грн;
  • Миколаївська область – 307,1 млн грн;
  • Сумська область – 222,2 млн грн;
  • Харківська область – 502,95 млн грн;
  • Херсонська область – 224,3 млн грн;
  • Чернігівська область – 258,79 млн грн.

Кошти надійдуть в розпорядження обласних адміністрацій, які мають погодити, зокрема, з Міноборони, МОЗ та Мінінфраструктури перелік доріг, важливих для забезпечення потреб оборони і гуманітарних цілей та підлягають відновленню.

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Як повідомлялося, законом "Про державний бюджет на 2024 рік" надходження до Дорожнього фонду передані до загального фонду держбюджету. Також скасовано субвенцію місцевим бюджетам на дороги місцевого значення (у 2023 році на це було передбачено 16 млрд грн).

Водночас на ремонт та утримання доріг у 2024 році мають спрямувати залишки невикористаних у минулому році коштів держбюджету. Крім того, кошти на ремонт доріг та мостів виділятимуть з резервного фонду в окремих випадках.

У лютому Кабінет Міністрів виділив 17,1 мільярда гривень на утримання доріг за рахунок невикористаних минулого року коштів держбюджету.

Автор: 

дороги (1581) Кабмін (7803) ремонт (1488)


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Топ коментарі
+31
Так що, пох*рити таку гарну схему? І дороги найкраще "ремонтувати" у прифронтовій зоні. Гарантія, що роздовбають і ніхто нічого не доведе - стовідсоткова.
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02.07.2024 13:43 Відповісти
+21
тут варіантів два: або вони безнадійно тупі, або знаходяться в стадії "останній хапок"
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02.07.2024 14:04 Відповісти
+15
От Курва...
Прутень їм у Піхву,щоб Хвойду замінили...
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02.07.2024 14:27 Відповісти
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Шо, знову?
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02.07.2024 13:36 Відповісти
Так що, пох*рити таку гарну схему? І дороги найкраще "ремонтувати" у прифронтовій зоні. Гарантія, що роздовбають і ніхто нічого не доведе - стовідсоткова.
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02.07.2024 13:43 Відповісти
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02.07.2024 15:19 Відповісти
наші "танки грязі не бояться"

ЗЄльоні знову будуть дороги для рашиських танків ?

.
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02.07.2024 15:23 Відповісти
це ж скільки фортифікації можна було б збудувати на 2,5 міліарди ???!!!
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02.07.2024 15:25 Відповісти
Ну от тепер заживемо... коли ж ви, суки, нажеоетесь?
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02.07.2024 13:40 Відповісти
пора мінять нємєцкую порноактрісу !!!!!!!!!!

.
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02.07.2024 15:26 Відповісти
Пральна, нехай ворог тремтить від страху - з таким генітальним командувачем ми точно переможемо!
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02.07.2024 13:51 Відповісти
Скажіть будь ласка
Лаятися Матюками можна???
Не Забанять...
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02.07.2024 13:54 Відповісти
Дозволяється використовувати слова на кшталт: прутень, піхва, курва, вграти, хвойда....
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02.07.2024 14:07 Відповісти
От Курва...
Прутень їм у Піхву,щоб Хвойду замінили...
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02.07.2024 14:27 Відповісти
Вже пізно лаятись каравану, собака вже безнадійний...
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02.07.2024 15:40 Відповісти
тут варіантів два: або вони безнадійно тупі, або знаходяться в стадії "останній хапок"
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02.07.2024 14:04 Відповісти
судячі з того як погіршується ситуація зі всіма сферами життя в Україні то скоріше друге,а то бояться не встигнути мерзотні тварі,живу однією надією,побачити як частина з них бігтиме світ за очі а інша не така спритна-висітиме герляндами на висаджених каштанах
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02.07.2024 22:58 Відповісти
забити цей асфальт ім в горлянки...нанажерливі зелені падлюки
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02.07.2024 14:05 Відповісти
О, вибрали ідіоти по приколу.Та такої наглої і ненажерлевої влади в Україні ще не було.В мене мрія-це дочекатися нашої Перемоги і побачити,як цю зелану мразоту закриють до буцигарні.
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02.07.2024 14:09 Відповісти
Якої буцегарні??? Вкатати їх в їхній же асфальт!!!
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02.07.2024 15:48 Відповісти
Довго ж тобі доведеться чекати.
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02.07.2024 17:05 Відповісти
Наскільки я зрозумів з останніх новин, самий актуальний напрямок для ремонту - це білоруський....
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02.07.2024 14:32 Відповісти
тобто атака буде звідти?!
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02.07.2024 17:45 Відповісти
Голіка з Австрії вже повернули?
Без куратора крадівництва ну ні як....
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02.07.2024 14:35 Відповісти
Кабінет Міністрів виділив 2,4 мільярда гривень на відновлення доріг місцевого значення, які використовуються для потреб Збройних Сил України. Джерело: https://biz.censor.net/n3497699
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02.07.2024 14:48 Відповісти
*******?
НІ, СУЧІ КРАДІЇ.
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02.07.2024 15:10 Відповісти
Как говорится, наша песня хороша начинаем снова. Чтобы потом по етим дорогам отвести войска для *временного мира*.
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02.07.2024 15:13 Відповісти
Сказали шо поранених солдат не можна швидко вивезти - бо вирва на вирві - кожна секунда дорога
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02.07.2024 15:14 Відповісти
Звернить увагу, не на ЗСУ, не на фортіфікацію, не на боеприпаси тощо, нарешті не на субсідії за ел/енергію. А на ДОРОГИ біля фронту. ******** це работп на ворога чв ще ні?
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02.07.2024 15:14 Відповісти
Що дуже дивно, тому що вони пропхали норму, що можна засекретити ціну матеріалів і робіт на будівництві укріплень. За фактом, це не те що крутіше за дороги, там профіт вищий, ніж у Ескобара буде. Більше тільки на забезпечення захисту енергооб'єктів, але на це вже наших партнерів вдруге важко буде розвести
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02.07.2024 15:20 Відповісти
Крадуть як в останній день... перед смертю.
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02.07.2024 15:14 Відповісти
И животноводство! Тьху, і будівництво секретних укріплень за секретними закупівельними цінами в секретних місцях. Ворог не повинен знати де, що і як. Мало того - ніхто цього не повинен знати, суму з бюджету для дотримання таємниці одразу переводити в офшор або в біткоїни
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02.07.2024 15:17 Відповісти
Ну я за своє життя бачив багато ********, но ця влада перевершила всіх і вся!!!! А може ви ще і за поребриком поремонтуєте дороги??? Виспатися і не жити!!!
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02.07.2024 15:17 Відповісти
...всратися ....чому якийсь робот робить переклад???
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02.07.2024 15:19 Відповісти
Ха-ха-ха!!! Какой плевок в лицо Народу Украины!!! Украинцы последнее отдают на дроны, патроны, снаряды, а эти зелёные мрази дальше грабят. Ну да, скоро же объявят дефолт и денег украсть не получится. Частные кредиторы начнут слетаться в Киев в ОП за своими деньгами, и кое-кто пожелает подержаться за кое-чью шею... Потому надо воровать, пока есть что. А народ?? А что народ, для него - мобилизация, окопы, смерть!!!
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02.07.2024 15:18 Відповісти
О мляя як обставились 🤬
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02.07.2024 15:18 Відповісти
Хоча б 0,4 млрд до доріг дійде?
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02.07.2024 15:18 Відповісти
Муля, не нервуй мене!
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02.07.2024 15:22 Відповісти
... не делай мне нервьі - как в Адессе
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02.07.2024 15:49 Відповісти
У прифронтових регіонах зараз дороги кращі ніж в центрі України. Якщо магістралі ще більш-менш нормальні то якщо з'їхати з неї, то це повний абсцес, мля... А про дороги між селами то взагалі відсутні. Асфальту вже немає. Вибили ХВермерськими ''вагонами'' до ще совєтської каменки і її вже кончають.
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02.07.2024 15:20 Відповісти
А провести саміт з країнами глобального півдня, поділитися досвідом заробляння на дорогах, їм мабуть буде цікаво
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02.07.2024 15:26 Відповісти
"Кошти можуть бути витрачені виключно на відновлення зруйнованих доріг, що використовуються для перевезення військових і гуманітарних вантажів та як евакуаційні маршрути" **** да додайте вже рожевої фарби в асфальт щоб кацапи напевно знали куди тре бити
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02.07.2024 15:34 Відповісти
От падли ще й ЗСУ прикриваються. А виздихали б ви!
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02.07.2024 15:52 Відповісти
Зетрутням тільки одне в голові це велике крадівництво,і добити українських бджіл!
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02.07.2024 16:25 Відповісти
Готують для ворожого просування.
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02.07.2024 18:25 Відповісти
Крадіжки на дорогах не можна зупинити,бо там всі в долі. Сказати що ідіоти при владі,значить нічого не сказати.
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02.07.2024 18:57 Відповісти
Зелених дебіляк прийдеться знищувати, як і кацапів. Це ж така сама бидлота, тільки в середині країни.
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02.07.2024 19:05 Відповісти
оце, діло!
тим більше, що на осінь готується перемир'я, тобто капітуляція.
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02.07.2024 21:05 Відповісти
Ніколи такого не було, а ось знову) а я вже скучив за історіями про прифронтові дороги)....
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03.07.2024 10:41 Відповісти

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