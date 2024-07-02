Україна може створити нову біржу за участю державних банків і ОВДП

Україна розглядає можливість створення нової фондової біржі для забезпечення подальшого безперебійного функціонування вторинного ринку державних облігацій.

Про це йдеться у матеріалах Міжнародного валютного фонду, передає Інтерфакс-Україна.

Це зумовлено тим, найбільша і найстаріша фондова біржа в країні ПФТС недостатньо капіталізована, і її власник підтвердив, що не вливатиме новий капітал.

"Капітал у розмірі близько $0,5 млн буде частково надано державними банками (30%), а інша частина – із приватних джерел, включно з МФІ (міжнародні фінансові інститути)", – зазначається в документі за підсумками четвертого перегляду програми розширеного фінансування EFF.

На частку ПФТС припадає 68% обсягу торгів, а бажання створити нову біржу пояснюється метою захистити функціонування вторинного ринку державних облігацій та інших інструментів.

В оновленому меморандумі про економічну та фінансову політику за програмою EFF, підготовленому українською стороною, зазначено, що Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку, Нацбанк і Міністерство фінансів у консультації з МВФ та іншими МФІ запропонували пріоритетні заходи із поліпшення інфраструктури ринку капіталу.

На першому етапі НКЦПФР затвердить постанову НБУ, що дозволяє регулятору розширити його наявний лінк із Clearstream до кінця липня 2024 року, щоб полегшити доступ іноземного капіталу до муніципальних облігацій та інших боргових інструментів, пов'язаних із відновленням України.

На другому етапі НКЦПФР, Національний депозитарій і Нацбанк за технічного сприяння МВФ матимуть на меті встановити прямий зв'язок між Нацдепозитарієм та іноземними центральними депозитаріями до кінця липня 2025 року, щоб розширити доступ іноземних інвесторів до ширшого спектра інструментів і ринків. До кінця серпня 2024 року НБУ, НКЦПФР і Мінфін запропонує подальші заходи, спрямовані на поліпшення інфраструктури ринку капіталу.

Як повідомлялося, раніше член НКЦПФР Ярослав Шляхов розповідав, що дві з трьох українських фондових бірж – ПФТС і "Українська біржа" – найближчим часом можуть втратити ліцензії через порушення ліцензійних умов.

Акціонери фондової біржі ПФТС наприкінці квітня визнали недоцільним провадження подальшої діяльності та вирішили звернутися до регулятора для анулювання її ліцензії. Фондова біржа ПФТС заснована 1997 року. У 2020 році 49,9% акцій ПФТС купила китайська товарна біржа Bohai Commodity Exchange (BOCE).

У червні НКЦПФР застосувала санкцію у вигляді анулювання ліцензій до "Української біржі".

"Українська біржа" заснована у 2008 році. Серед її власників – Мінфін РФ (через "Сбєрбанк Росії" та ланцюжок офшорних компаній, 2,49% акцій), а також колишній російський підприємець Тімур Турлов (через Freedom Holding Corp., 24,26%).

Щодо Турлова ще у жовтні 2022 року указом президента Володимира Зеленського строком на п'ять років було запроваджено санкції, серед яких – блокування активів.