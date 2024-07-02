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Новини
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Перекази заробітчан в Україну впали з початку року майже на $400 мільйонів, – дані Нацбанку

взятка,валюта,доллар,доллары

Приватні грошові перекази в Україну у січні-травні 2024 року становили $4,37 млрд, що на $376 млн або на 8,59% менше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Зокрема, у травні грошові перекази в Україну зменшилися до $0,88 млрд, хоча у травні минулого року вони становили $953 млн, свідчать попередні дані Національного банку України (НБУ).

При цьому перекази із-за кордону у якості оплати праці у травні впали до $0,81 млрд, що на 15,4% менше, ніж у березні 2023 року ($958 млн). За вирахуванням витрат та податків мігрантів у країні перебування чиста оплата праці становила $542 млн.

Водночас інші приватні перекази залишаються відносто стабільними – у травні становили $0,33 млрд.

За підрахунками НБУ, через офіційні канали в Україну у травні надійшли перекази на $469 млн, через неформальні канали – на $406 млн.

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Як повідомлялося, за даними НБУ, у 2023 році в Україну з усього світу було перераховано близько $11,6 млрд (в еквіваленті), включаючи перекази як через офіційні канали (банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення) та неофіційні – шляхом передавання грошей із рук в руки.

За підсумками 2022 року в Україну з усього світу було перераховано $13 млрд в еквіваленті. У 2021 році обсяг приватних грошових переказів в Україну складав рекордні $15 млрд.

За даними НБУ, у 2019 році обсяг грошових переказів трудових мігрантів в Україну склав $11,9 млрд, у 2020 році – $12,12 млрд.

Автор: 

мігранти (437) НБУ (9353) міграція (218) грошові перекази (201)


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Топ коментарі
+13
Люди переїзжають сім'ями, і в країну найшашличнішого точно не вернуться
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02.07.2024 15:00 Відповісти
+12
Воно й зрозуміло,після того,як сказали, що рахунки будуть блокувати!
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02.07.2024 14:46 Відповісти
+11
ото такі заробітчани, лише про себе думають ...продають майно, виводять гривні з України. Мабуть тому що зелені шмарклі крадуть, забороняють видачу документів ....
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02.07.2024 15:04 Відповісти
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Воно й зрозуміло,після того,як сказали, що рахунки будуть блокувати!
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02.07.2024 14:46 Відповісти
Люди переїзжають сім'ями, і в країну найшашличнішого точно не вернуться
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02.07.2024 15:00 Відповісти
А шо такоє? 😲 Заробітчанам не заходить пресинг від ТЦК? 🤔
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02.07.2024 15:00 Відповісти
Першим був МЗС з їх електроною чергою. Спочатку було майже не можливо потрапити в ту чергу, а після "оптимізації від зловживань" - тільки через авторизацію через Дію, або банк. Тобто, ніяк.
Ненадання послуг "задля війського обліку", то вже була відмазка.
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02.07.2024 15:22 Відповісти
Так, це правда.
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02.07.2024 15:27 Відповісти
ото такі заробітчани, лише про себе думають ...продають майно, виводять гривні з України. Мабуть тому що зелені шмарклі крадуть, забороняють видачу документів ....
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02.07.2024 15:04 Відповісти
Цікаво як впали перекази після знаменитого розпорядження Кулеби..
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02.07.2024 15:05 Відповісти
В рази.
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02.07.2024 15:17 Відповісти
А куда и кому заробитчаны будут пересылатьденьги? Те кто выехал уже забрали и свои семьи. Так что если власть надеется что пойдет с ****** на сделку *Временный мир* и все вернется накруги своя то ето зря. Если откроются границы то с Украины сбегут и те кто еще не успел не дожидаясь когда *временный мир зеленскага* закончится и начнется окончательное уничтожение Украины. В стране останутся одни мусора, ждуны и пенсионеры. Которые будут за кусок хлеба и пакет мороженных окорочков которые будет присылать и пафосно раздавать ООН, выполнять все очередные прихоти ***** и его холуев которых он над вами назначит
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02.07.2024 15:05 Відповісти
А ждуны почему останутся?
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02.07.2024 15:26 Відповісти
вони ж чекають, не рухаючись з дивану
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02.07.2024 15:34 Відповісти
Пол моей семьи выехало 30 лет тому назад, кто в Англию, кто в Канаду я вот додумлся до Израиля а часть осталось теперь вот воюет как и мы.
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02.07.2024 16:09 Відповісти
От же ж суки: на себе вирішили грошики витратити, а не на рідненьких панів!
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02.07.2024 15:08 Відповісти
Меньше народа, больше кислорода
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02.07.2024 15:29 Відповісти
НАЦБАНК, всі питання, ЧОМУ, до зЄлєпукіну і ко!!!дебіли ***.....!
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02.07.2024 15:28 Відповісти
Ох, уже ети коварные заробитчаны. Не хотят донатить Зеленскаму на дароги в прифронтовой зоне, в предверии подписания *временного мира*.
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02.07.2024 15:51 Відповісти
Ану гляньте, кому там близько. Великі черги поляків на кордоні в пошуках роботи в Зе-державі? Бо щось тут якось абрлютно все через велику дупу в усьому... То мо хоч поляки спасуть. Може задум такий, найвеличніший. А ми просто не тямимо ніхрена.
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02.07.2024 16:00 Відповісти
перевезли всі сім"ї
і повернуться тільки за умови
що Україна буде в ЄС-
тоді все одно, де жити
але цього ніколи не буде
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02.07.2024 16:44 Відповісти
Перекази скоротилися тому, що нікому переказувати. Сім'ї вже з'єдналися і осіли "за бугром". Zелена Україна з долбойобами, які обирають собі у владу мерзоту і відвертих ворогів, тим людям не ротрібна
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02.07.2024 16:45 Відповісти
Будьмо чесними, за наявності за кордоном відповідних умов у вигляді програм соціальної підтримки, вони б за будь якої влади зїбалися...
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02.07.2024 16:57 Відповісти
В переказах була частка донатів.
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02.07.2024 21:43 Відповісти
Дивно,а чому?!
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02.07.2024 17:37 Відповісти
Не можуть, паспорти застарілі.
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02.07.2024 18:27 Відповісти
А що це трапилось?) Невже "країна мрій", не така вже країна мрій?
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02.07.2024 23:43 Відповісти
Та то мабуть російське іпсо. Ні, то не за того, що рахунки блокують всі кому не лінь. Як і тищенко, в якого 400к баксів вдома лежало. В щось його не блокували ні банки, ні податкова ним не цікавилась
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03.07.2024 00:53 Відповісти

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