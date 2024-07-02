БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
672 6

Кабмін заморозив мінімальну зарплату та прожитковий мінімум до 2028 року, це надмірно жорсткий захід, – Гетманцев

гетманцев

Схвалена Кабінетом Міністрів Бюджетна декларація на 2025-2027 роки передбачає відмову від підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Найбільше зауваження стосується заморожування мінімальних соціальних стандартів на 2025-2027 роки (прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати) на рівні 2024 року (мінімальна зарплата – 8000 тис. грн, прожитковий мінімум – 2920 грн)", – написав Гетманцев.

"Розумію логіку Мінфіну, але вважаю такий крок надмірно жорстким заходом із фіскальної консолідації, тим більше в умовах прогнозованого прискорення інфляції. У таких умовах не зовсім реалістичним виглядає як мінімум завдання повернення із-за кордону мігрантів", – додав депутат.

Він пообіцяв, що це питання буде додатково обговорюватися у парламенті.

Читайте також: Підвищення податків, зменшення допомоги та відновлення ремонтів доріг: Кабмін затвердив Бюджетну декларацію

Як повідомлялося, схвалена 28 червня Кабміном Бюджетна декларація на 2025-2027 роки, яка має стати основою для підготовки держбюджету на наступний рік, також передбачає щорічне підвищення податкових надходжень, зменшення зовнішньої допомоги та відновлення Дорожного фонду, з якого фінансується ремонт та будівництво доріг.

Автор: 

бюджет (1825) держбюджет (1588) Кабмін (7803) Гетманцев Данило (498)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Змініть нарешті ситему оподаткування доходів фізичних осіб - не роботодавець сплачує податки, а кожна фізична особа за себе із свої доходів як в цивілізованих країнах.
показати весь коментар
02.07.2024 16:41 Відповісти
головне, збільшити зарплати держ.службовцям, депутатам і їх статистам, кублу директорів.. укренерго, укрпошти, укрзалізниці і інш; ...і наглядові ради не забути! Щоб гроші в 0.5-2млн щомісяця вже лізли зі всіх дір🤬
...А мінімальна зарплата українців зачекає.
🤬🤬🤬
показати весь коментар
02.07.2024 16:53 Відповісти
А свої зарплатні вони теж заморозили?
показати весь коментар
02.07.2024 16:59 Відповісти
Цьому окулярнику, котрий приіджає в зраду на майбаху, а не в громадському транспорту, не зрозуміти, що, вже нема бізнеса в Україні, є майстер клас школи виживання тих, хто залишився, і головний ворог іх, це - наша влада с цим окулярником.
показати весь коментар
02.07.2024 18:44 Відповісти
Раз питання буде ще обговорюватись, то не бачу сенсу влаштовувати кіпіш і робити з мухи слона
показати весь коментар
03.07.2024 23:02 Відповісти
а хто саме прийняв таке рішення? просто цікаво.

вірю, що все таки вистачить розуму не заморожувати соціалку.
показати весь коментар
04.07.2024 11:06 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 