Кабмін заморозив мінімальну зарплату та прожитковий мінімум до 2028 року, це надмірно жорсткий захід, – Гетманцев

Схвалена Кабінетом Міністрів Бюджетна декларація на 2025-2027 роки передбачає відмову від підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Найбільше зауваження стосується заморожування мінімальних соціальних стандартів на 2025-2027 роки (прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати) на рівні 2024 року (мінімальна зарплата – 8000 тис. грн, прожитковий мінімум – 2920 грн)", – написав Гетманцев.

"Розумію логіку Мінфіну, але вважаю такий крок надмірно жорстким заходом із фіскальної консолідації, тим більше в умовах прогнозованого прискорення інфляції. У таких умовах не зовсім реалістичним виглядає як мінімум завдання повернення із-за кордону мігрантів", – додав депутат.

Він пообіцяв, що це питання буде додатково обговорюватися у парламенті.

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Як повідомлялося, схвалена 28 червня Кабміном Бюджетна декларація на 2025-2027 роки, яка має стати основою для підготовки держбюджету на наступний рік, також передбачає щорічне підвищення податкових надходжень, зменшення зовнішньої допомоги та відновлення Дорожного фонду, з якого фінансується ремонт та будівництво доріг.