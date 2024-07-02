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Україна отримала від ЄС майже шість тисяч сонячних панелей, їх передадуть лікарням

Україна отримала від ЄС майже 6 тисяч сонячних панелей

До України надійшло декілька партій сонячних панелей виробництва компанії Enel S.p.A загальною потужністю 2 МВт. Усі їх передадуть для забезпечення потреб лікарень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що 5876 сонячних панелей надійшли у межах спільного проєкту Міненерго, Міністерства охорони здоровʼя України та Європейської комісії "Промінь надії".

Відповідне енергетичне обладнання надійде до закладів охорони здоров’я в Житомирській, Волинській, Хмельницькій, Київській та Одеській областях.

Водночас додаткове обладнання для встановлення сонячних панелей закуповуватиметься коштами Фонду підтримки енергетики України.

Україна отримала від ЄС майже 6 тисяч сонячних панелей

Україна отримала від ЄС майже 6 тисяч сонячних панелей

Для встановлення відповідного обладнання експерти Програми розвитку ООН (UNDP) провели енергоаудит 26 закладів охорони здоров’я країни.

Надалі кількість закладів охорони здоров’я, яким буде передано обладнання, зростатиме.

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Як повідомлялося, для підготовки до наступної зими Всесвітня організація охорони здоров’я спільно з Міністерством охорони здоров’я України розпочали встановлення в українських лікарнях модульних котелень.

Автор: 

лікарня (207) Євросоюз (5193) сонячна енергетика (250) Міненерго (927)


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Прошу в подальшому викласти світлини де вони усі встановлені в лікувальних закладах.
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02.07.2024 16:48 Відповісти

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