Україна отримала від ЄС майже шість тисяч сонячних панелей, їх передадуть лікарням

До України надійшло декілька партій сонячних панелей виробництва компанії Enel S.p.A загальною потужністю 2 МВт. Усі їх передадуть для забезпечення потреб лікарень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що 5876 сонячних панелей надійшли у межах спільного проєкту Міненерго, Міністерства охорони здоровʼя України та Європейської комісії "Промінь надії".

Відповідне енергетичне обладнання надійде до закладів охорони здоров’я в Житомирській, Волинській, Хмельницькій, Київській та Одеській областях.

Водночас додаткове обладнання для встановлення сонячних панелей закуповуватиметься коштами Фонду підтримки енергетики України.

Для встановлення відповідного обладнання експерти Програми розвитку ООН (UNDP) провели енергоаудит 26 закладів охорони здоров’я країни.

Надалі кількість закладів охорони здоров’я, яким буде передано обладнання, зростатиме.

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Як повідомлялося, для підготовки до наступної зими Всесвітня організація охорони здоров’я спільно з Міністерством охорони здоров’я України розпочали встановлення в українських лікарнях модульних котелень.