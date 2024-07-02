АРМА обрала компанію для продажу картин з колекції Медведчука

Конкурсна комісія Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) обрала компанію, що проведе аукціон із продажу картин Віктора Медведчука.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

"Уже скоро картини колаборанта Віктора Медведчука будуть реалізовані через систему "Прозорро.Продажі". Конкурсна комісія обрала переможця. Реалізатором колекції картин та ікон у кількості 136 одиниць став ПП "Тендер Онлайн". Очікуємо поповнення державної скарбниці за рахунок реалізації злочинних активів уже незабаром", – зазначила Дума.

Картини Медведчука

Як повідомлялося, 19 квітня АРМА запропонувало Міністерству культури та інформаційної політики провести експертизу заарештованих картин із колекції Віктора Медведчука, щоб виявити ті, які становлять культурну цінність, і зберегти їх у власності держави.

У результаті експерти Національного художнього музею України підтвердили, що 112 картин із 285 полотен, що належали Віктору Медведчуку, мають історичну та культурну цінність. Решта ж не має такої цінності й буде продана.

До того повідомлялося, що АРМА готує до реалізації 264 картини, які належали Віктору Медведчуку.

Наразі картини перебувають на тимчасовому зберіганні у Національному художньому музеї України. Значну частку колекції складають роботи представників Закарпатської художньої школи – Адальберта Ерделі, Йосипа Бокшая, Золтана Шолтаса.