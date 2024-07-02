Без валютних пом’якшень від Нацбанку бізнес в Україні очікує хвиля дефолтів, – "Метінвест"

Часткове скасування валютних обмежень НБУ, які були запроваджені на початку війни, не вирішило проблеми великого бізнесу. Зокрема, компанії досі не мають можливості розраховуватися з іноземними кредиторами у повному обсязі та розвиватися.

Своєю чергою, це може призвести до хвилі дефолтів у корпоративному секторі, та до здорожчання вартості позик для держави, йдеться у колонці керівника офісу генерального директора групи "Метінвест" Олександра Водовіза для УП.

"Найбільший пакет пом’якшень був запроваджений у травні 2024 року: бізнесу дозволили виводити валюту за кордон для сплати позик та дивідендів. Але це рішення виявилось дуже обмеженим і не дає можливості бізнесу розвиватись через запровадження лімітів на перекази у розмірі кількох мільйонів доларів на рік. Для прикладу – кредитний портфель "Метінвесту" на кінець минулого року був близько $2 млрд, і 95% запозичень зроблені на Заході", – зазначає Водовіз.

Він пояснив, що щороку компанія має зобов’язання виплачувати $250-300 млн за своїми запозиченнями. Тож послаблення валютних обмежень від НБУ із лімітом $4 млн на рік не вирішує цю проблему для великих гравців.

"Схожа ситуація – у більшості великих компаній в економіці України. У Ferrexpo, "АрселорМіттал Кривий Ріг", "Інтерпайп" і "Кернел" кредитний портфель перевищує мільярд доларів, і ніхто з них не може кредитуватися за кордоном. Ми змушені залучати торгове фінансування через свої представництва за кордоном. Тобто, ми довгі гроші заміняємо короткими, і це нонсенс", – наголосив топменеджер "Метінвесту".

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Він зауважив, що у Нацбанку є інструменти для контролю за рухом коштів, тож регулятор зможе штрафувати компанії, які вивели гроші за кордон не для погашення боргових зобов’язань. Але збільшення лімітів наразі вкрай важливе.

"Так продовжуватися не може, тому що почнеться хвиля дефолтів – а це вплине на рейтинги країни в цілому. Недарма росіяни не допускають дефолтів своїх корпоративних позичальників – там розуміють, що це впливає на вартість запозичень для всієї країни", – додав Водовіз.

Як повідомлялося, раніше в Європейській бізнес асоціації заявили, що послаблення валютних обмежень – це позитивний крок для залучення майбутніх інвестицій в Україну. Але для великого бізнесу надважливим лишається питання розширення встановлених лімітів та умов по виплаті дивідендів та відсотків за "старими" заборгованостями в рамках подальшої валютної лібералізації.