БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
16 700 45

Гривня впала до нового історичного рекорду: Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу

курс

Курс гривні продовжує падати щодо долара США та євро на початку нового робочого тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 3 липня, на рівні 40,7476 грн/$, порівняно із 40,6413 грн/$ у вівторок.

Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 14 червня на рівні 40,6908 грн/$.

Офіційний курс долара НБУ на 3 липня 2024 року

Водночас курс гривні до євро знизився ще на 1 копійку – до 43,6977 грн за євро. Місяць тому, 3 червня, він опускався до рекорду – 43,9850 грн за євро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2211) гривня (1572) курс (1529) НБУ (9353) обмін валюти (729)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+22
Тільки б не Порошенко... Тільки б не Порошенко... Зато поржали.
показати весь коментар
02.07.2024 16:15 Відповісти
+18
Якось нам казали: буде долар по 45 грн при Зеленському, буде хаос, буде війна - дивіться, нічого не сталося.
показати весь коментар
02.07.2024 16:11 Відповісти
+18
вибори показали % дебілів в суспільстві
показати весь коментар
02.07.2024 16:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От чесно: хтось на собі щодня відчуває різницю між щоденним "укріпленням" та "падінням" гривні
показати весь коментар
02.07.2024 16:07 Відповісти
Поки качєлі в межах копійок, то ні. А от коли буде скакати цілими гривнями, то відчують...
показати весь коментар
02.07.2024 16:14 Відповісти
це інформаційний шум
показати весь коментар
02.07.2024 16:15 Відповісти
це офіційний курс НБУ, який в 2018 році був 25.

Про "хуже не будет" розкажеш чи про піввареника, чи про борщовий набір ?
показати весь коментар
02.07.2024 16:18 Відповісти
То зрозуміло.Я маю на увазі новини-вчора гривня піднялась,а сьогодні впала .
показати весь коментар
02.07.2024 16:21 Відповісти
я не з секти дебілів
показати весь коментар
02.07.2024 16:22 Відповісти
У 2013 році був 8.)
показати весь коментар
02.07.2024 16:32 Відповісти
в 1998 був 1,82
показати весь коментар
02.07.2024 16:33 Відповісти
Вибачаюсь, але в 1996, в дебюті. В 1998 - 2.-2,10
показати весь коментар
02.07.2024 18:44 Відповісти
8 він був тільки в еротичниx фантазіяx Кілі Азірова і ригодрочерів! Реальний курс в обмінникаx був 10 ! І задля цього (тримання курсу) твої ********* злили 25 МІЛЬЯРДІВ ДОЛЛАРІВ ЗВР!
показати весь коментар
02.07.2024 21:16 Відповісти
Достатньо цієї статті щоб зрозуміти, що оголошення дефолту це питання часу.
Якщо імпорт в два рази вищий за експорт. При чому експорт не вторинного продукту а врожаю.
https://biz.censor.net/news/3497680/***********************************************************
показати весь коментар
03.07.2024 07:31 Відповісти
Якось нам казали: буде долар по 45 грн при Зеленському, буде хаос, буде війна - дивіться, нічого не сталося.
показати весь коментар
02.07.2024 16:11 Відповісти
Бо коли у нас буде прокуратура, - а всі розуміють, що буде - після виборів у Верховну раду, і коли у нас буде більшість - і всі це розуміють, вона теж буде - буде пізно. Все

парам-пара-пам.. усьо!
показати весь коментар
02.07.2024 16:12 Відповісти
патамушта хуженебудит !
показати весь коментар
02.07.2024 16:13 Відповісти
Тільки б не Порошенко... Тільки б не Порошенко... Зато поржали.
показати весь коментар
02.07.2024 16:15 Відповісти
вибори показали % дебілів в суспільстві
показати весь коментар
02.07.2024 16:17 Відповісти
вибори показали невміння пороха управляти мотивацією дебілів
показати весь коментар
02.07.2024 16:51 Відповісти
ніколи про це не думав,дякую за просвітлення
показати весь коментар
02.07.2024 17:06 Відповісти
Порох - розумний рамантік, а його політтехнологи - гівно, яке не змогло бидлу (якого реально більшість населення) дать морковку перед мордою.

Армія, мова, віра ...

та подивіться на своїх сусідів. Їм Жрать, срать і ібацца
показати весь коментар
02.07.2024 17:11 Відповісти
мда
показати весь коментар
02.07.2024 17:23 Відповісти
і головне на халяву
показати весь коментар
02.07.2024 17:25 Відповісти
Андрій Полтава все заглядав "шо там за порєбріком". Я залишала коментарі " ви про вибори у нас думайте". Але хто ті коментарі бере до уваги,навіть не читають.
показати весь коментар
02.07.2024 17:45 Відповісти
так завжди було і буде
показати весь коментар
03.07.2024 14:43 Відповісти
Стабільно падає з листопада 2023
показати весь коментар
02.07.2024 16:17 Відповісти
а в березні - квітні 2022 очінь крєпко держався ?
показати весь коментар
02.07.2024 16:52 Відповісти
з 2020
показати весь коментар
02.07.2024 17:08 Відповісти
Какой дефолт, Танья? В Украину вливают доллары и евро США и ЕС! Помечтай про дефолт у себя в Румынии
показати весь коментар
02.07.2024 21:18 Відповісти
Вливають це надто гучно сказано(.... Не хочу вам руйнувати красиву картинку намальовану у вашій голові напевне гавноШмарафоном, але коли імпорт в двічі більший експорту, а внутрішні доходи від фін. установ практично рівні жоходам від промисловості.....
Одним словом це ЖОПА!!!! І жопа наближається, як свято в старій рекламі кока-коли
показати весь коментар
03.07.2024 10:34 Відповісти
-"а казали при Зеленському долар буде по 45"..)))
А таки буде...і схоже навіть більше...
Ото здобули-" хужє ужє нє будєт"...
показати весь коментар
02.07.2024 16:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q&ab_channel=GALKA пам'ятка для гупі
показати весь коментар
02.07.2024 16:55 Відповісти
Она уже давно не встаёт. Только падает. Иногда стабилизируется.
показати весь коментар
02.07.2024 17:02 Відповісти
Україна відноситься до розвиваючих країн , а в таких країнах інфляція безумовне явище.
а от чому вона з 91 все ще розвиваюча , це питання до олігархічної системи , представниками якої є всі президенти України включно з піаністом
показати весь коментар
02.07.2024 17:12 Відповісти
То ви не читали новину? Торік Україна стала країною з рівнем життя вищим за середній по планеті. Поруч з Гамбією. Це сталось завдяки тому, що бідні люди виїхали за кордон.
показати весь коментар
02.07.2024 17:50 Відповісти
ми як той "вічно юний орел".... Хотя від того якось не краще(
показати весь коментар
03.07.2024 10:36 Відповісти
Україна відноситься до розвиваючих країн...

а шо саме розвивається ?

********* цирк ?

Так то не розвиток, а занепад.

Україна на сьогодні - занепадаюча країна.
показати весь коментар
03.07.2024 13:18 Відповісти
це дуже добре, бо ми будемо отримувати більше грошей за пшеницю та олію.Єкспортери тільки за!
показати весь коментар
02.07.2024 17:19 Відповісти
Гривня не впала, а тримається на цьому рівні..... Як може!
показати весь коментар
02.07.2024 18:23 Відповісти
Нажаль її тримають штучно(((
Питання одне, якщо уряд кілі азірова на підтримку курсу в свій час потратив 25млрд ЗВР, то представити в якій ми жопі зараз навіть страшно, і чи в нас ще є хоть ЗРВ(
показати весь коментар
03.07.2024 10:39 Відповісти
і чи в нас ще є хоть ЗРВ(

та повно у нас того ЗВР - Зеленський, Рєзніков, Вєніславський.

А є ще ТЄТУШКА - Татаров, Єрмак, Тищенко, Умеров, Шурма, Кошовий, Арахамія.
показати весь коментар
03.07.2024 13:24 Відповісти
прямо в точку)))
показати весь коментар
03.07.2024 13:31 Відповісти
Летить по гривні в місяць...
показати весь коментар
02.07.2024 20:18 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 