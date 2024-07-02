Гривня впала до нового історичного рекорду: Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу
Курс гривні продовжує падати щодо долара США та євро на початку нового робочого тижня.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 3 липня, на рівні 40,7476 грн/$, порівняно із 40,6413 грн/$ у вівторок.
Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 14 червня на рівні 40,6908 грн/$.
Водночас курс гривні до євро знизився ще на 1 копійку – до 43,6977 грн за євро. Місяць тому, 3 червня, він опускався до рекорду – 43,9850 грн за євро.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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Про "хуже не будет" розкажеш чи про піввареника, чи про борщовий набір ?
Якщо імпорт в два рази вищий за експорт. При чому експорт не вторинного продукту а врожаю.
https://biz.censor.net/news/3497680/***********************************************************
парам-пара-пам.. усьо!
Армія, мова, віра ...
та подивіться на своїх сусідів. Їм Жрать, срать і ібацца
Одним словом це ЖОПА!!!! І жопа наближається, як свято в старій рекламі кока-коли
А таки буде...і схоже навіть більше...
Ото здобули-" хужє ужє нє будєт"...
а от чому вона з 91 все ще розвиваюча , це питання до олігархічної системи , представниками якої є всі президенти України включно з піаністом
а шо саме розвивається ?
********* цирк ?
Так то не розвиток, а занепад.
Україна на сьогодні - занепадаюча країна.
Питання одне, якщо уряд кілі азірова на підтримку курсу в свій час потратив 25млрд ЗВР, то представити в якій ми жопі зараз навіть страшно, і чи в нас ще є хоть ЗРВ(
та повно у нас того ЗВР - Зеленський, Рєзніков, Вєніславський.
А є ще ТЄТУШКА - Татаров, Єрмак, Тищенко, Умеров, Шурма, Кошовий, Арахамія.