"Укрзалізниця" запустить вантажні поїзди до найбільшого річкового порту Європи

"Укрзалізниця" планує запустити регулярні контейнерні та контрейлерні поїзди між Україною та портом Дуйсбург.

Відповідний меморандум "Укрзалізниця" вже підписала з оператором німецького порту – Duisburger Hafen AG, повідомляє пресслужба залізничної компанії.

"Завдяки співпраці з найбільшим у світі річковим портом компанія зможе організовувати абсолютно новий сервіс door to door для українських та європейських клієнтів", – зазначається у повідомленні.

Очікується, що перший поїзд за маршрутом термінал "ЦТС Ліски" – порт Дуйсбург вирушить уже цього літа. До перевезення прийматимуться всі вантажі, які транспортуються залізничним або автотранспортом.

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Нагадаємо, порт Дуйсбург розташований поблизу від місця злиття річок Рур і Рейн, приблизно за 190 кілометрів від Північного моря. Він є найбільшим внутрішнім річковим портом не лише в Європі, а й у світі. У порту розташовано 8 контейнерних терміналів.

В "Укрзалізниці" зауважили, що з цього порту, попри те, що він знаходиться відносно далеко від моря, вантажі прямують до інших країн Європи, Близького Сходу та Африки.

Як повідомлялося, раніше дочірня компанія "Укрзалізниці" у Польщі – Ukrainian Railways Cargo Poland – отримала ліцензію, а отже і можливість повноцінного виходу на європейський ринок залізничних вантажоперевезень.