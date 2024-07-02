Німецькі цивільні компанії починають виробляти зброю, раніше на це діяло табу, – FT

Дедалі більше німецьких компаній починають займатися виробництвом і постачанням військового обладнання та послуг. Таким чином, після вторгнення Росії в Україну вони порушують табу, котре існувало в Німеччині щодо участі в постачанні озброєння.

Про це пише Financial Times, передає LIGA.net.

Політологиня й колишня директорка Німецької ради з міжнародних відносин Кетрін Клювер Ешбрук зауважила, що ставлення до оборонного сектору швидко змінюється.

"Після трьох років війни на європейському континенті з величезними економічними втратами Німеччина, схоже, готова зробити історичний зсув", – зазначила вона.

Минулого тижня акції виробника двигунів Deutz, за даними видання, підскочили більш ніж на 20% після його заяви про те, що він збирається виробляти танкові двигуни разом із виробництвом мотоциклів.

Частина німецького бізнесу тривалий час уникала зв'язків із оборонним сектором через спадщину промислового співробітництва з нацистським режимом. Але з лютого 2022 року деякі ключові гравці в ланцюжку постачання машинобудування країни, такі як виробник лазерів Trumpf і фірма компонентів Hawe Hydraulik, почали укладати військові контракти.

Частина німецького суспільства також переглядає своє негативне ставлення до оборонної сфери, яке виникло після Другої світової війни.

За результатами опитування, проведеного компанією PwC Germany цього року, майже 70% опитаних висловили підтримку збільшенню витрат на оборону.

"Агресивна війна Росії проти України, безумовно, підвищила усвідомлення в нашому суспільстві того, що свободу потрібно захищати військовими засобами, якщо це необхідно", – заявили в компанії Daimler Truck, яка минулого місяця оголосила про новий контракт на постачання 1500 вантажівок канадським військовим.

Карл Хаусген, керівник інженерної компанії Hawe Hydraulik, яка скасувала заборону на оборонні замовлення у 2022 році, сказав, що вторгнення Росії в Україну та подальший поштовх до Європи збільшити свої військові витрати зменшили стигму навколо оборонного сектору.

"Значна частина ланцюжка постачання для оборони має зовсім інший імідж, ніж три-чотири роки тому", – зазначив він.

Раніше компанія мала правило не постачати продукцію для оборонного сектору, але тепер її комітет на рівні правління оцінює замовлення на клапани та помпи, які можна використовувати у військовій техніці, включно з транспортними засобами та кораблями.

Lufthansa Technik, яка має контракти на обслуговування приблизно п'ятої частини всіх літаків, минулого року офіційно запустила підрозділ з обслуговування військових бортів. Підрозділ планує допомагати підтримувати німецькі вертольоти Chinook і винищувачі F-35.

Раніше повідомлялося, що в першій половині 2024 року уряд Німеччини видав дозволи на експорт товарів військового призначення щонайменше на 7,48 млрд євро.

У червні повідомлялося, що німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав найбільше в історії компанії замовлення на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів для Бундесверу.