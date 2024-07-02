Франція різко збільшила імпорт скрапленого газу з Росії

Експорт Росією скрапленого природного газу (СПГ) у першому півріччі зріс на 2,7%, до 16,79 млн метричних тонн. Франція стала основним пунктом призначення російського скрапленого газу, отримавши 3,2 млн тонн, що на 86,8% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це свідчать дані відстеження руху суден від компанії Kpler, передає enkorr із посиланням на російський "Коммерсант".

Зростання експорту СПГ відбулося завдяки збільшенню на 6,3% постачань у Туреччину і Європу, насамперед у Францію, загальним обсягом 9,7 млн тонн.

Проте СПГ-завод "Сахалін-2" припинив експорт з 20 червня, можливо, через ремонтні роботи. "Сахалін Енерджі", якою управляє "Газпром", контролює 77,5% заводу, а японським компаніям Mitsui й Mitsubishi належать 12,5% і 10% акцій відповідно.

За червень російський експорт скрапленого газу впав на 3,7% в річному вираженні, до 2,3 млн тонн. Із них 1,44 млн тонн було відправлено у Європу, 680 тис. тонн – в Азію, а 220 тис. тонн не мало певного призначенняя.

У першому півріччі Франція стала основним пунктом призначення російського скрапленого газу, отримавши 3,2 млн тонн, що на 86,8% більше, ніж за аналогічний період торік.

Європейські санкції проти російського СПГ

Як повідомлялося, 24 червня Рада Європейського Союзу ухвалила чотирнадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії у відповідь на її агресію в Україні.

Новий пакет включає санкції проти ще 116 фізичних та юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Нові обмеження також включають заходи проти російського скрапленого газу. Зокрема, з метою забезпечення того, щоб об'єкти ЄС не використовувалися для перевалки російського скрапленого природного газу до третіх країн, і в такий спосіб зменшити російські доходи, ЄС заборонить послуги з перевантаження російського СПГ на території ЄС з метою здійснення операцій з перевалки до третіх країн.

Зазначається, що це стосується як перевалки з судна на судно, так і з судна на берег, а також операцій з перевантаження, і не впливає на імпорт, а лише на реекспорт до третіх країн через територію ЄС.

Єврокомісія стежитиме за виконанням і розвитком цього рішення і може запропонувати пом'якшувальні заходи, якщо це буде необхідно.

Крім того, ЄС заборонить нові інвестиції, а також надання товарів, технологій і послуг для завершення будівництва СПГ-проєктів, таких як "Арктик СПГ 2" і "Мурманськ СПГ". Також запроваджуються обмеження на імпорт російського СПГ через термінали ЄС, не підключені до газової системи.