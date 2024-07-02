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Надходження від продажу державних облігацій від початку року перевищили 250 мільярдів

гривня,грн,тысяча,1000,косарь

У січні-червні 2024 року уряд України залучив від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) понад 251 млрд грн в еквіваленті.

Зокрема, за пів року на внутрішньому ринку розмістили державних облігацій на 177,47 млрд грн, $1,17 млрд та 670,8 млн євро, свідчать дані Депозитарію Національного банку України (НБУ), повідомляє пресслужба регулятора.

Водночас на погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 103,7 млрд, $1,13 млрд та 841,2 млн євро.

Відтак, запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку у першому півріччі 2024 року на 68,28 млрд в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в червні – на 8,55 млрд грн в еквіваленті.

У червні 2024 року максимальна дохідність ОВДП, що розміщувались на аукціонах, становила у гривні 16,80% річних, у доларах США – 4,66% річних. Розміщення ОВДП, номінованих в євро, в червні не проводилося.

Загалом з початку повномасштабної війни до 30 червня 2024 року урядом на первинних аукціонах було залучено більше ніж 1 069 млрд грн в еквіваленті: 731,64 млрд грн, $6,79 млрд та 2,38 млрд євро. За цей період на погашення за ОВДП спрямовано 533,08 млрд грн, $7,26 млрд та 2,09 млрд євро.

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Як повідомлялося, схвалена 28 червня Кабміном Бюджетна декларація на 2025-2027 роки, яка має стати основою для підготовки держбюджету на наступний рік,  передбачає щорічне підвищення податкових надходжень, зменшення зовнішньої допомоги та зниження дефіциту держбюджету із 18,2% у 2025 році до 10,3% – у 2026 та 6,7% – у 2027 роках.

Автор: 

держбюджет (1588) держборг (1096) Мінфін (2947) НБУ (9353) ОВДП (813) облігації (1473)


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це не тут, на форумі цензора, повідомляли, як Порох збагачується, купуючи ці облігації?
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02.07.2024 19:38 Відповісти
Ну так гетьман .....туди його в качєль ...як казав відомий персонаж
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02.07.2024 20:01 Відповісти
Тут ще закликають не купувати облігації. Хотів трохи взяти через банк - менеджери мурижили-мурижили і так не змогли розмістити... Піду мабуть до Пороха.
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02.07.2024 23:10 Відповісти
Облигации будут увеличивать долги потому что это по сути кредит под огромные проценты. Хватит набирать обязательства. Пора жить с доходов и сокращать затраты.
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02.07.2024 20:41 Відповісти
це не шлях зеленого джедая!!!
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03.07.2024 10:52 Відповісти
Це добре для тих, хто купує та продає.

Питання у тому, чим забезпечені ці облігації зі сторони економіки України.
Нічого з нікуди не береться і в нікуди не зникає.

До яких розмірів можна надути нічим не забезпечений пузир займів перед тим, як він лусне?
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02.07.2024 23:33 Відповісти
ну думаю об'єм пузиря побачимо десь так у вересні/жовтні)
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03.07.2024 10:53 Відповісти
Ммм, ой ні, овдп
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02.07.2024 23:37 Відповісти

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