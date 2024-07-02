Торговельна війна між США і Китаєм: Байден відкликав вісім ліцензій для китайської Huawei

Адміністрація президента США Джо Байдена цього року відкликала вісім ліцензій, які дозволяли деяким компаніям постачати товари китайському гіганту телекомунікаційного обладнання Huawei.

Про це йдеться у відповідному документі, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Міністерство торгівлі США, яке контролює експортну політику США, у травні заявило, що відкликало "деякі" ліцензії, проте не уточнило назви чи кількість постачальників, яких це стосується.

Ліцензії на Qualcomm та Intel були серед анульованих.

"Із початку 2024 року (Міністерство торгівлі) відкликало вісім додаткових ліцензій за участю Huawei", – сказано в документі.

Нові заходи зумовлені тим, що компанія Huawei почала відновлюватися, попри зусилля Вашингтона, спрямовані на те, щоб завдати їй шкоди з міркувань національної безпеки. Huawei ці звинувачення заперечує.

Це також сталося на тлі тиску з боку республіканських прихильників жорсткої китайської політики в Конгресі, які прагнуть знищити компанію, що шокувала галузь у серпні минулого року новим телефоном, оснащеним сучасним чіпом, виробленим китайським виробником мікросхем SMIC, незважаючи на експортні обмеження США щодо обох компаній.

за перші шість тижнів 2024 року продажі смартфонів Huawei зросли на 64% у річному обчисленні. Бізнес з виробництва компонентів для розумних автомобілів також сприяв відродженню Huawei.

У 2019 році компанія Huawei була внесена до списку заборонених на торгівлю США через побоювання, що вона може шпигувати за американцями. Додавання до списку означає, що постачальники компанії повинні шукати спеціальну ліцензію до того, як здійснювати поставки.

Але постачальники Huawei отримали ліцензії на мільярди доларів на продаж товарів і технологій Huawei завдяки політиці, запровадженій адміністрацією Трампа, яка дозволила фірмі постачати набагато ширший спектр товарів.

Згідно з документом, відкликані ліцензії для Huawei включають тренажери та офісні меблі, а також низькотехнологічні компоненти для споживчих товарів масового ринку, такі як сенсорні панелі та сенсорні екрани для планшетів.

Відносини між США та Китаєм

Раніше Адміністрація президента США Джо Байдена анонсувала підвищення мит на ввезення в країну широкого асортименту китайських товарів, включно з електромобілями, напівпровідниковими компонентами, акумуляторами, сонячними панелями та мінеральною сировиною.

Загалом збільшення мит у 2024-2026 роках стосуватиметься товарів китайського експорту на суму близько $18 млрд на рік.

У вересні минулого року Міністерства фінансів США та Китаю домовилися про створення економічної та фінансової робочих груп з метою зміцнення відносин між країнами.

До того в Міжнародному валютому фонді заявляли, що геополітична фрагментація, спричинена напруженістю між США та Китаєм, ризикує завдати шкоди світовій економіці, оскільки прямі іноземні інвестиції та капітал все більше спрямовуються до об’єднаних блоків країн.

За підсумками серпня 2023 року частка Китаю в імпорті товарів США за підсумками серпня впала до найнижчого рівня з 2006 року. Так, частка імпортних товарів із Китаю за цей період становила 14,6%.