Росія втратила понад третину експорту необроблених алмазів за два роки

Росія другий рік поспіль скорочує експорт необроблених алмазів, обсяг якого за цей час упав більш ніж на третину.

Як пише "Комерсант", про це свідчать дані Кімберлійського процесу, передає The Moscow Times.



У перший рік війни в Україні показник упав на 24% рік до року, до 36,7 млн карат, тоді як видобуток зріс на 7%, до 41,9 млн карат. У 2023 році експорт продовжив падати, скоротившись ще на 12%, до 32,4 млн карат. Також упав і видобуток – на 11%, до 37,3 млн карат.



Таким чином, за два роки експорт знизився на 36%, порівняно з довоєнним 2021 роком. Минулоріч загальна вартість експорту алмазів впала на 7,7% рік до року, до $3,7 млрд.



У компанії "Алроса", на яку припадає понад 97% видобутку алмазів у Росії, відмовилися від коментарів.



Головний покупець російських алмазів Індія в 2023 скоротила імпорт на 11%, до 128 млн карат. Це сталося після того, як у попередні два роки на тлі високого попиту та зростаючих цін гранувальники з Індії імпортували у 2,5 рази більше алмазів, ніж було видобуто у світі.

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Раніше країни ЄС та G7 заборонили постачання алмазів із Росії від 1 карата, у тому числі оброблених в інших країнах. З 1 вересня цього року набуде чинності заборона на імпорт ювелірних виробів та годинників, що містять діаманти з російської сировини.



На цьому фоні Гохран почав викуп каміння в "Алроса". Раніше цей захід використовувався в кризу 2008-2009 років, а остання відносно велика закупівля на $250 млн була здійснена у 2012 році.