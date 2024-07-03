Сезон розпочався раніше: У продажу з’явилися перші партії українських кавунів

На українському ринку з'явилися перші пропозиції місцевих кавунів урожаю 2024 року.

Наразі збирання баштанних розпочали фермери південних областей та Закарпаття, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Вони зауважують, що цього року сезон кавунів розпочався на кілька тижнів раніше, ніж торік, але поки що великим оптом продукцію відпускають поодинокі господарства. Наразі вони пропонують кавуни за ціною 20-26 грн/кг ($0,49-0,64/кг), але обсяги пропозиції незначні.

При цьому відпускні ціни на перші партії кавунів у середньому на 11% вищі, ніж на початку торішнього сезону.

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За даними учасників ринку, масовий продаж кавунів в Україні розпочнеться ближче до середини липня. При цьому фермери не виключають різкого зниження ціни на кавуни найближчим часом через збільшення пропозиції місцевих господарств.