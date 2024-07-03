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Новини
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Сезон розпочався раніше: У продажу з’явилися перші партії українських кавунів

кавун

На українському ринку з'явилися перші пропозиції місцевих кавунів урожаю 2024 року.

Наразі збирання баштанних розпочали фермери південних областей та Закарпаття, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Вони зауважують, що цього року сезон кавунів розпочався на кілька тижнів раніше, ніж торік, але поки що великим оптом продукцію відпускають поодинокі господарства. Наразі вони пропонують кавуни за ціною 20-26 грн/кг ($0,49-0,64/кг), але обсяги пропозиції незначні.

При цьому відпускні ціни на перші партії кавунів у середньому на 11% вищі, ніж на початку торішнього сезону.

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За даними учасників ринку, масовий продаж кавунів в Україні розпочнеться ближче до середини липня. При цьому фермери не виключають різкого зниження ціни на кавуни найближчим часом через збільшення пропозиції місцевих господарств.

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аграрії (1336) ціни (3533) ягоди (47)


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А коли попливе ота знаменита баржа з кавунами ?
Шлюзуватись на Каховці вже не треба.
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03.07.2024 15:38 Відповісти
баржа ще не пройшла тех огляд, ось слуги народу проголосують і зразу в плав
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03.07.2024 16:17 Відповісти
як би і питати нема з кого...не підтримав народ гросю...
захотв оцього, що маємо
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03.07.2024 17:13 Відповісти
Краще без кавунів і гросі.
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03.07.2024 18:52 Відповісти
зараз саме так, але лише недолугим на всю голову таке може подобатись
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03.07.2024 22:52 Відповісти
Нажаль через підарів баржи з Херсону знову не буде.
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03.07.2024 15:39 Відповісти
В нас зараз такі довбойоби при владі, що вони легко можуть пустити таку баржу, "бо росіяни теж люди і вони мабуть кавунів теж хочуть" (якось так)
А вот особисто мене більше не сезон кавунів закінчується і не наявність баржі, а коли закінчиться "сезон війни" та/або коли закінчаться п*дари
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03.07.2024 16:07 Відповісти
Гарні українські кавуни! Наповнені пестицидами !
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03.07.2024 22:26 Відповісти

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