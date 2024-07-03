В Україні рекордно впали ціни на лохину

Сезон лохини в Україні цього року розпочався раніше, а ціни на неї суттєво нижчі, ніж торік.

Зокрема, за останній тиждень оптові ціни на лохину на ринку України впали більш ніж удвічі, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

На майданчику EF Trade Platform, де зареєстровано понад 26 тисяч учасників із 50 країн світу, український сегмент свіжої лохини був найбільш активним. Серед великої кількості розміщених пропозицій найчастіше зустрічалися ціни в діапазоні від 120 до 180 грн/кг ($3-4,5 за кг) залежно від обсягу та якості продукції.

"У 2023 році в цей час на ринку України тільки починали з’являтися перші партії лохини з невеликих теплиць, а оптової торгівлі ягодою місцевого виробництва ще не було. На ринку домінувала імпортна лохина за цінами 400 грн/кг і більше. Тому ціни на лохину наразі в рази нижчі, ніж у цей самий час минулого року", – пояснює економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.

При цьому він зазначає, що минулий сезон також починався для українських виробників лохини з обвалу цін, але пізніше вони зросли.

"Минулого сезону з початком збирання лохини ціни різко обвалилися до 100-120 грн/кг, що стало справжнім шоком для фермерів, тому що дрібні виробники отримували ще менше. Однак наприкінці сезону, на тлі різкого зниження виробництва лохини в Перу, ціни несподівано зросли, що допомогло врятувати сезон лохини для українських аграріїв", – пояснює Ярмак.

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Учасники ринку очікують, що цього тижня ціни на лохину продовжать стрімко знижуватися. З огляду на девальвацію української валюти, це негативно позначиться на доходах фермерів, проте створить нові стимули для експорту лохини.

При цьому експортери вже зараз планують маршрути експорту лохини в ЄС в обхід Польщі, яка створює штучні торговельні бар’єри на своїх кордонах. Також, не виключено, що українська лохина знову почне постачатися до країн Близького Сходу.