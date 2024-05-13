БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
5 649 29

Україна експортувала рекордний обсяг лохини та відібрала ринок у Польщі

голубика,лохина

Україна у 2023 році встановила історичний рекорд з експорту лохини – понад 4 тис. тонн ягоди у свіжому вигляді.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Зазначається, що такий високий показник на тлі повномасштабної війни та блокування кордону виявився несподіваним навіть для учасників ринку.

У Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (ФАО) пояснюють, що в Україні дуже багато молодих плантацій лохини, тому середня врожайність, а отже, і виробництво ягоди зростає природним чином.

"Однак і площі лохини в країні також продовжують зростати, тому що на тлі зростаючого експорту ягоди, цей бізнес залишається інвестиційно привабливим, за умови розумного підходу до його планування та впровадження. Ну і третій важливий фактор – це зниження внутрішнього попиту після того, як мільйони громадян України були змушені покинути свою країну", – коментує економіст інвестиційного департаменту ФАО Андрій Ярмак.

Також на руку експортерам зіграли оптимальні погодні умови та зниження поставок з Перу, яка є найбільшим експортером лохини. Аномальна спека у південноамериканській країні призвела до обвалу експорту і різкого зростання цін на лохину в Європі.

"Це стало поштовхом до зростання експорту в нестандартний для України період – у серпні-вересні, причому за дуже високою ціною", – пояснює Ярмак.

Читайте також: Україна збільшила експорт свіжої лохини до Швейцарії в 16 разів, – EastFruit

Ще одним важливим фактором успіху українських експортерів лохини на зовнішньому ринку стала диверсифікація поставок. Польща перестала бути надійним партнером, тому експорт до цієї країни знизився на 39%. Водночас поставки української лохини до Німеччини, яка, до речі, є головним ринком збуту для ягоди з Польщі, зріс у 18 разів. Іншими словами, Україна почала відбирати частку ринку лохини Німеччини у Польщі.

Також істотно – на 37%, зріс експорт української лохини до Нідерландів, більш ніж у 4 рази – до Іспанії та низки інших країн Євросоюзу. Крім того, на 11% зріс експорт лохини з України до Великої Британії, яка входила до четвірки головних ринків збуту.

Ба більше, з’явилися перші українські компанії-виробники, які стали поставляти лохину безпосередньо в провідні мережі Євросоюзу.

Автор: 

експорт (3826) ягоди (46) фрукти (103)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+7
"мені вже 46 і я не лохина!" )
показати весь коментар
13.05.2024 14:14
+3
зважаючи на те, шо в нас вся країна стоїть рачки ...
показати весь коментар
13.05.2024 14:22
+3
я трьома руками і пісюном робив все, шоб ця макака не стала президентом, але дебілів більше, ніж розумних
показати весь коментар
13.05.2024 15:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
БРАВО.
показати весь коментар
13.05.2024 13:45 Відповісти
І чого оті польські хвермери блокують переходи?
показати весь коментар
13.05.2024 14:14 Відповісти
Могли б і локшиною закидати, якби нарід наш не ******** носити її на вухах...
показати весь коментар
13.05.2024 14:08 Відповісти
Лохину надто ********, щоб тішитись тому, що її масово вивозять туди де дають більше грошей... Але: "понад 4 тис. тонн ягоди у свіжому вигляді. Джерело: https://biz.censor.net/n3489148
сам не з'їм.
показати весь коментар
13.05.2024 14:20 Відповісти
Точняк!
Завдяки цій владі у нас стільки лохини в країні...
показати весь коментар
13.05.2024 14:10 Відповісти
Лохина - не мамонт, як кажуть.
показати весь коментар
13.05.2024 14:18 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2024 15:02 Відповісти
"мені вже 46 і я не лохина!" )
показати весь коментар
13.05.2024 14:14 Відповісти
польські хфермери лохи !!!

для лохвини не треба а ні чорнозема, а ні трактора Джон Дір, тільки потрібно стати рачки
показати весь коментар
13.05.2024 14:16 Відповісти
зважаючи на те, шо в нас вся країна стоїть рачки ...
показати весь коментар
13.05.2024 14:22 Відповісти
зважаючи на те, шо в нас Вавабуба стоїть рачки ОПою перед дЄрмаком та шукає глаз ***** ерефійського.
показати весь коментар
13.05.2024 14:28 Відповісти
До речі, а як у вас тепер справи з податками?

показати весь коментар
13.05.2024 15:26 Відповісти
2018 рік - 543 тисячі податків Україні

2019 рік - 19 тисяч податків.

2023 рік - 7,8 тисяч
показати весь коментар
13.05.2024 15:35 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2024 15:42 Відповісти
я трьома руками і пісюном робив все, шоб ця макака не стала президентом, але дебілів більше, ніж розумних
показати весь коментар
13.05.2024 15:47 Відповісти
Ну, всьо, - візьмуть на олівець, як "агєнта крємля". )))

показати весь коментар
13.05.2024 15:58 Відповісти
якщо мені, пристаркуватому, дадуть автомат, то наступним кроком буде СЗЧ в Київ
показати весь коментар
13.05.2024 18:30 Відповісти
до речі, мені подобається новоявлений Левій-Матфєй, який веде облік моїх висловлювань.

можливо через роки ти саме цим і залишишся в пам'яті нащадків ))
показати весь коментар
13.05.2024 15:46 Відповісти
А ви садили лохину? Ану підкажіть шо по чому і як
показати весь коментар
14.05.2024 12:58 Відповісти
ну от, тепер разом з фермерами і лохи протестуватимуть
показати весь коментар
13.05.2024 15:42 Відповісти
Молодці українці , що підтерли носа полячкам нашою лохиною

До речі , вона дуже смачна і корисна !!
показати весь коментар
13.05.2024 15:55 Відповісти
Українською мовою говорять про ягоди в множині, на відміну від російської. Продають полуниці, а не полуницю. Чому ви чорниці називаєте якоюсь незрозумілою лохиною. Чому цілий час кальки з російської. Чому не вживаєте слово ягоди, що було б природно у статті?
показати весь коментар
13.05.2024 16:39 Відповісти
Лохина має доволі тверді, майже дерев'яні стебла. А от чорниця - це приємний на дотик кущик, що має практично трав'янисті частини. Ягоди чорниці невеликі, темного кольору як зовні, так і всередині. Лохина власниця доволі великих ягідок, що мають зеленувату середину.
Російською лохина - голубика.
показати весь коментар
14.05.2024 20:23 Відповісти
Таку дурню написати, що внутрішнє споживання впало через те, що багато українців виїхало за кордон ?!!! Впало через ціну -- 100 гр. за стаканчик ! За ті самі гроші продавали суницю лісову !!! Пачювствуйтє разніцу , ідіоти !
показати весь коментар
13.05.2024 16:43 Відповісти
200 грн. Взагаліто. І якшо ви не веурсі, то нормальний кущ лохини, шоп на наступний рік давав кіло-два ягод коштує 500-800 грн, в залежності від року. На один кущ треба 80л підготовленого торфу (тирса, кора, глиця, сірка) і яма 60*60*80, та ще геотекстиль, шоп то всьо не розкислилося. Ви вже порахували скільки це? Підказую - 1200-1500 на кущ. В зе людська робота стільки ж. А тепер позказуйте, скільки вона має коштувати?
показати весь коментар
14.05.2024 12:56 Відповісти
Відповім вам по секрету - на ваше здивування я не пальцем роблений і знаю скільки що коштує. І уявіть собі коли я започатковував свій власний бізнес, то теж копав великі і глибокі ями і навіть заливав їх бетоном, бо так треба було під станки ! Металевообробні станки , як ви вже здогадались не є дешевими. І щоб "відбити" їх вартість потрібні роки. І я не міг оцінювати одну деталь, виготовлену на цьому станку в половину вартості самого станка !!! То чому такі хитровимахані, як ви хочуть на тій паршивій лохині всі затрати й ще непогано заробити за один сезон ? Це що, однорічна рослина ? Може торф міняє кожного року ? Є багато культур, вирощуючи які фермери перший рік мають мінус, наступний по нулях, і тільки третій приносить малий прибуток. А наступні роки цей прибуток зростає. То ж якщо щось не вигідно -- людина цим не займається ! А раз займається - то і нема чого тут плакати і прибіднятися.
показати весь коментар
14.05.2024 14:28 Відповісти
Не подобається - не купуй.
показати весь коментар
02.06.2024 12:15 Відповісти
Теперь сборщики ягод будут блокировать кордон?
показати весь коментар
13.05.2024 17:18 Відповісти
Ібо нєхєр бастувати. Працювати треба
показати весь коментар
14.05.2024 12:53 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 