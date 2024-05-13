Україна експортувала рекордний обсяг лохини та відібрала ринок у Польщі
Україна у 2023 році встановила історичний рекорд з експорту лохини – понад 4 тис. тонн ягоди у свіжому вигляді.
Про це повідомляють аналітики EastFruit.
Зазначається, що такий високий показник на тлі повномасштабної війни та блокування кордону виявився несподіваним навіть для учасників ринку.
У Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (ФАО) пояснюють, що в Україні дуже багато молодих плантацій лохини, тому середня врожайність, а отже, і виробництво ягоди зростає природним чином.
"Однак і площі лохини в країні також продовжують зростати, тому що на тлі зростаючого експорту ягоди, цей бізнес залишається інвестиційно привабливим, за умови розумного підходу до його планування та впровадження. Ну і третій важливий фактор – це зниження внутрішнього попиту після того, як мільйони громадян України були змушені покинути свою країну", – коментує економіст інвестиційного департаменту ФАО Андрій Ярмак.
Також на руку експортерам зіграли оптимальні погодні умови та зниження поставок з Перу, яка є найбільшим експортером лохини. Аномальна спека у південноамериканській країні призвела до обвалу експорту і різкого зростання цін на лохину в Європі.
"Це стало поштовхом до зростання експорту в нестандартний для України період – у серпні-вересні, причому за дуже високою ціною", – пояснює Ярмак.
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Ще одним важливим фактором успіху українських експортерів лохини на зовнішньому ринку стала диверсифікація поставок. Польща перестала бути надійним партнером, тому експорт до цієї країни знизився на 39%. Водночас поставки української лохини до Німеччини, яка, до речі, є головним ринком збуту для ягоди з Польщі, зріс у 18 разів. Іншими словами, Україна почала відбирати частку ринку лохини Німеччини у Польщі.
Також істотно – на 37%, зріс експорт української лохини до Нідерландів, більш ніж у 4 рази – до Іспанії та низки інших країн Євросоюзу. Крім того, на 11% зріс експорт лохини з України до Великої Британії, яка входила до четвірки головних ринків збуту.
Ба більше, з’явилися перші українські компанії-виробники, які стали поставляти лохину безпосередньо в провідні мережі Євросоюзу.
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сам не з'їм.
Завдяки цій владі у нас стільки лохини в країні...
для лохвини не треба а ні чорнозема, а ні трактора Джон Дір, тільки потрібно стати рачки
2019 рік - 19 тисяч податків.
2023 рік - 7,8 тисяч
можливо через роки ти саме цим і залишишся в пам'яті нащадків ))
До речі , вона дуже смачна і корисна !!
Російською лохина - голубика.