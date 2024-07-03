Lufthansa купує національного авіаперевізника Італії

Європейська Комісія 3 липня схвалила угоду з придбання німецькою Deutsche Lufthansa AG акцій італійської авіакомпанії ITA Airways.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, передає LIGA.net.

Так, ЄК вирішила, що без об'єднання з Lufthansa перспективи подальшого існування ITA Airways як незалежної авіакомпанії були б дуже невизначеними.

Як пише німецьке видання Handelsblatt, Італія – один із головних ринків Європи для Lufthansa. Авіакомпанія планує зробити Рим п'ятим хабом для виконання рейсів у Південну півкулю.

Lufthansa отримала дозвіл на придбання 41% акцій ITA (решта – у Міністерства економіки та фінансів Італії) за 325 млн євро. Залежно від того, як ITA розвиватиметься в мережі Lufthansa, до 2033 року Німеччина зможе викупити решту акцій двома траншами по 49% і 10%. У такому разі угода коштуватиме Lufthansa 825 млн євро.

Щоб не допустити надмірної концентрації через зростання позицій Lufthansa Group, Єврокомісія зобов'язала компанії звільнити для конкурентів 17 слотів в аеропорту "Мілан-Лінате" – хабі ITA Airways.

Крім того, Lufthansa та ITA мають допомогти конкурентам створити власні рейси на чотирьох трансатлантичних маршрутах: з Риму до Вашингтона, Чикаго, Сан-Франциско та Торонто.

Як повідомлялося, в травні цього року Європейська Комісія та органи захисту прав споживачів Євросоюзу ініціювали розслідування проти 20 авіакомпаній, які, можливо, вводять в оману споживачів щодо компенсацій шкідливих викидів літаків під час польотів.