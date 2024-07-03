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Новини
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Санкції працюють: В уряді Росії визнали повернення до схем з бартером із 1990-х

новак

В умовах санкцій, які суттєво обмежили доступ Росії до світової фінансової системи, російські компанії змушені використовувати бартерні схему у торгівлі навіть з тими країнами, які вона вважає "дружніми".

Про це розповів віцепрем'єр РФ Олександр Новак, передає російський Інтерфакс.

"Схема (бартерна, – ред.) використовується. По суті, у багатьох системах розрахунку бартер є – це клірингова система. Вона просто трансформується залежно від появи нових механізмів, інструментів, які розробляються банками разом із регуляторами, використовуючи сучасні методи, програмне забезпечення", – сказав Новак.

Водночас він припустив, що у майбутньому Росія намагатиметься використовувати для міжнародних розрахунків криптовалюту.

"У майбутньому, думаю, ми переходитимемо і на цифрові валюти, це наступний етап", – додав Новак.

Читайте також: Санкції працюють: Китайські банки залишають підсанкційну "Московську біржу"

Раніше російські ЗМІ писали, що російський бізнес в умовах санкцій, запроваджених у відповідь на вторгнення РФ у Україну, все частіше почав звертатися до практики бартеру, а російська митниця навіть змушена була опублікувати роз'яснення порядку контролю та обліку бартерних угод.

Бартер перестав бути новим явищем для російського бізнесу. У період СРСР така практика активно застосовувалася в рамках Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ), організації, що діяла з 1949 до 1991 року. Бартер був затребуваний через недосконалу систему ціноутворення та розрахунків. Однак із розвитком ринкових механізмів від неї відмовилися.

У 1990-ті роки в Росії бартер був поширений, але з інших причин: тоді була відсутня фінансова система і банківський сектор лише формувався. Із появою більш стабільних резервних валют, таких як долар та євро, практика бартеру поступово пішла на другий план.

Автор: 

банки (7009) біржа (539) росія (14410) санкції (4482)


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Топ коментарі
+2
"чем выше курс, тем больше рублей" (эканамист *****)
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03.07.2024 20:25 Відповісти
+1
Зараз на китайський юань припадає 54% торгів на російській фондовій біржі з того часу, як він був відрізаний від світової банківської системи у 2022 році. У нього немає надійної альтернативи, щоб замінити ці гроші, якщо Китай почне застосовувати аналогічні санкції.

Ще важливіше те, що Китай несе відповідальність за близько 90% імпорту Росією товарів подвійного призначення «високого пріоритету» - електронних компонентів, радарів, датчиків - без яких він не зміг би створити передову військову техніку. Знову ж таки, альтернативного постачальника немає.
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03.07.2024 20:12 Відповісти
+1
Якщо китай понадіявся що московія надійний собзник , а аони разом зможуть потягатися з долларом , то китайози ви ой як сильно помилились ви просто ще по саоїй тупості це не усвідомлюєте поки
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03.07.2024 22:36 Відповісти
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МОСКВА, 3 липня (Reuters) -

Центральний банк Росії надав банкам рекордні 19,5 мільярда юанів (2,68 мільярда доларів) у середу за операціями валютного свопу, свідчать дані, оскільки кредитори шукають альтернативні способи поповнення своїх валютних резервів після того, як торгівля доларом і євро була обмежена.
Нові санкції США проти ключової фінансової інфраструктури Росії минулого місяця призвели до різкої зупинки біржової торгівлі в доларах і євро.
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03.07.2024 20:08 Відповісти
вот хорошо то как - зарплату будут давать тем что производят !!!

носками, галошами, черенками от лопат, валенками )))) эх хорошо то как )))
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03.07.2024 20:09 Відповісти
Рублів вони на $300 млрд. "надрукували".

Все в рамках міжнародної фінансової системи.
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03.07.2024 20:14 Відповісти
а якщо кацап на смітнику працює ?
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03.07.2024 20:39 Відповісти
Іскандеоами, шахєдами і т-90
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03.07.2024 22:26 Відповісти
те кто работает на оборонке, тырят платы, краску, микросхемы, олово ... так было в ссср.
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03.07.2024 22:53 Відповісти
Зараз на китайський юань припадає 54% торгів на російській фондовій біржі з того часу, як він був відрізаний від світової банківської системи у 2022 році. У нього немає надійної альтернативи, щоб замінити ці гроші, якщо Китай почне застосовувати аналогічні санкції.

Ще важливіше те, що Китай несе відповідальність за близько 90% імпорту Росією товарів подвійного призначення «високого пріоритету» - електронних компонентів, радарів, датчиків - без яких він не зміг би створити передову військову техніку. Знову ж таки, альтернативного постачальника немає.
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03.07.2024 20:12 Відповісти
А якщо Китай НЕ почне застосовувати аналогічні санкції? Що тоді робити?
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03.07.2024 20:32 Відповісти
"чем выше курс, тем больше рублей" (эканамист *****)
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03.07.2024 20:25 Відповісти
навпаки...
зате це робить більш дорогими імпортні товари і дешевше свої.

так розганяється економіка, що робочих рук вже не вистачає для виробництва.
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03.07.2024 20:27 Відповісти
Зате в Україні робочих рук для перекладання тротуарної плитки, ремонту стадіонів і висаджування клумб - хоч дупою їж!
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03.07.2024 22:34 Відповісти
Наскільки я знаю вони на таких роботах не працюють
Виключно гастробайтери
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04.07.2024 00:43 Відповісти
Якщо китай понадіявся що московія надійний собзник , а аони разом зможуть потягатися з долларом , то китайози ви ой як сильно помилились ви просто ще по саоїй тупості це не усвідомлюєте поки
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03.07.2024 22:36 Відповісти
Зразу ж згадалась передача -Угадай мєлодію. Там ведучий один раз із сміхом встановлював курс монгольського тугрика до рубля для виплати призових. Наврочив таки Пельш,ох наврочив.
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04.07.2024 01:25 Відповісти
прикольно, от кацапня все життя волає про свою велич, але ніколи лапотний срубль не вважався стабільною влютою. Тільки долар та євро. Навіть нафтові/газові шалені прибутки не зробілі його таким.
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04.07.2024 13:24 Відповісти

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