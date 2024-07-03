Санкції працюють: В уряді Росії визнали повернення до схем з бартером із 1990-х
В умовах санкцій, які суттєво обмежили доступ Росії до світової фінансової системи, російські компанії змушені використовувати бартерні схему у торгівлі навіть з тими країнами, які вона вважає "дружніми".
Про це розповів віцепрем'єр РФ Олександр Новак, передає російський Інтерфакс.
"Схема (бартерна, – ред.) використовується. По суті, у багатьох системах розрахунку бартер є – це клірингова система. Вона просто трансформується залежно від появи нових механізмів, інструментів, які розробляються банками разом із регуляторами, використовуючи сучасні методи, програмне забезпечення", – сказав Новак.
Водночас він припустив, що у майбутньому Росія намагатиметься використовувати для міжнародних розрахунків криптовалюту.
"У майбутньому, думаю, ми переходитимемо і на цифрові валюти, це наступний етап", – додав Новак.
Раніше російські ЗМІ писали, що російський бізнес в умовах санкцій, запроваджених у відповідь на вторгнення РФ у Україну, все частіше почав звертатися до практики бартеру, а російська митниця навіть змушена була опублікувати роз'яснення порядку контролю та обліку бартерних угод.
Бартер перестав бути новим явищем для російського бізнесу. У період СРСР така практика активно застосовувалася в рамках Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ), організації, що діяла з 1949 до 1991 року. Бартер був затребуваний через недосконалу систему ціноутворення та розрахунків. Однак із розвитком ринкових механізмів від неї відмовилися.
У 1990-ті роки в Росії бартер був поширений, але з інших причин: тоді була відсутня фінансова система і банківський сектор лише формувався. Із появою більш стабільних резервних валют, таких як долар та євро, практика бартеру поступово пішла на другий план.
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Центральний банк Росії надав банкам рекордні 19,5 мільярда юанів (2,68 мільярда доларів) у середу за операціями валютного свопу, свідчать дані, оскільки кредитори шукають альтернативні способи поповнення своїх валютних резервів після того, як торгівля доларом і євро була обмежена.
Нові санкції США проти ключової фінансової інфраструктури Росії минулого місяця призвели до різкої зупинки біржової торгівлі в доларах і євро.
носками, галошами, черенками от лопат, валенками )))) эх хорошо то как )))
Все в рамках міжнародної фінансової системи.
Ще важливіше те, що Китай несе відповідальність за близько 90% імпорту Росією товарів подвійного призначення «високого пріоритету» - електронних компонентів, радарів, датчиків - без яких він не зміг би створити передову військову техніку. Знову ж таки, альтернативного постачальника немає.
зате це робить більш дорогими імпортні товари і дешевше свої.
так розганяється економіка, що робочих рук вже не вистачає для виробництва.
Виключно гастробайтери