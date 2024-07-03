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Новини
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"Укрзалізниця" змінить правила продажу квитків на міжнародні поїзди

уз,укрзалізниця

"Укрзалізниця" змінить час відкриття онлайн-продажів квитків на міжнародні поїзди, щоб зменшити навантаження на свій мобільний застосунок.

Нові правила продажу квитків запрацюють уже із завтрашнього дня, повідомляє пресслужба залізничної компанії.

Відтак, з 4 липня, продажі квитків на міжнародні поїзди стартуватимуть наступним чином:

  • Польський напрямок (Перемишль, Дорохуськ, Хелм, Варшава) – старт продажів о 09:00, квитки з’являтимуться у продажу за 20 діб до дати відправлення;
  • Словацький та австрійський напрямки – о 08:00, квитки починатимуть продавати за 20 діб;
  • Молдовський напрямок – о 08:00, у цьому випадку квитки надходитимуть у продавж за 30 діб до відправлення.

Усі продажі стартуватимуть одночасно на сайті "Укрзалізниці" та в застосунку.

Відкриття продажів на всі внутрішні рейси як і раніше, стартуватиме о 08:00.

Крім того, компанія починає поступово переводити продаж квитків на новий сайт https://booking-new.uz.gov.ua/, тому міжнародні квитки на старому сайті стануть недоступними.

"Ці зміни допоможуть знизити пікові навантаження на наші системи – і відповідно зроблять користування вашим улюбленим додатком ще зручнішим і швидшим", – додали в "Укрзалізниці".

Як повідомлялося, у червні 2024 року "Укрзалізниця" перевезла 2,5 млн пасажирів, що на 18% більше, ніж у червні минулого року. Зокрема, у міжнародному сполученні минулого місяця подорожували рекордні 210 тис. пасажирів, що на 29% більше показника червня 2023 року. 

Автор: 

квитки (332) потяг (1301) Укрзалізниця (4805) пасажиропотік (541)


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Краще б ви потяг нормальний до Варшави запустили замість той скотовозки з трьома ліжками на одній стороні, та подумали, як ще пару потягів нормальних додати, а не з сайтами гралися, оптімізатори.
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03.07.2024 18:43 Відповісти
що змінили? все так і було
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03.07.2024 23:59 Відповісти

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