"Укрзалізниця" змінить правила продажу квитків на міжнародні поїзди

"Укрзалізниця" змінить час відкриття онлайн-продажів квитків на міжнародні поїзди, щоб зменшити навантаження на свій мобільний застосунок.

Нові правила продажу квитків запрацюють уже із завтрашнього дня, повідомляє пресслужба залізничної компанії.

Відтак, з 4 липня, продажі квитків на міжнародні поїзди стартуватимуть наступним чином:

Польський напрямок (Перемишль, Дорохуськ, Хелм, Варшава) – старт продажів о 09:00, квитки з’являтимуться у продажу за 20 діб до дати відправлення;

Словацький та австрійський напрямки – о 08:00, квитки починатимуть продавати за 20 діб;

Молдовський напрямок – о 08:00, у цьому випадку квитки надходитимуть у продавж за 30 діб до відправлення.

Усі продажі стартуватимуть одночасно на сайті "Укрзалізниці" та в застосунку.

Відкриття продажів на всі внутрішні рейси як і раніше, стартуватиме о 08:00.

Крім того, компанія починає поступово переводити продаж квитків на новий сайт https://booking-new.uz.gov.ua/, тому міжнародні квитки на старому сайті стануть недоступними.

"Ці зміни допоможуть знизити пікові навантаження на наші системи – і відповідно зроблять користування вашим улюбленим додатком ще зручнішим і швидшим", – додали в "Укрзалізниці".

Як повідомлялося, у червні 2024 року "Укрзалізниця" перевезла 2,5 млн пасажирів, що на 18% більше, ніж у червні минулого року. Зокрема, у міжнародному сполученні минулого місяця подорожували рекордні 210 тис. пасажирів, що на 29% більше показника червня 2023 року.