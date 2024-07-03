БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 336 17

Завтра графіки відключень діятимуть усю добу, найсуворіші обмеження – з 13:00 до 23:00, – "Укренерго"

світло

Завтра, 4 липня, графіки погодинних відключень діятимуть протягом усієї доби по всій території України.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"З 07:00 до 13:00 та з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень, у решту годин – три черги", – пояснили в компанії.

Живлення об'єктів критичної інфраструктури обмежуватися не буде.

Раніше радник ррем’єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що графіки відключення електроенергії можуть пом’якшити після 20 липня.

До того голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснював, що на зростання тривалості відключень упродовж останніх днів вплинули одночасно кілька факторів. Це – наслідки нових російських обстрілів, зростання споживання електроенергії через спеку, зменшення можливостей для імпорту електроенергії з Європи та виведення у ремонт досить великої кількості електростанцій.

Автор: 

електроенергія (4285) Укренерго (2018) відключення світла (603)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+6
Сижу без света по 14 часов в сутки . Не могу смотреть ****** марафон.
показати весь коментар
03.07.2024 21:16 Відповісти
+5
Дай дурням волю, вони закони фізики поперемінюють. У світі кажуть, що сценарій фільму "Тупий та ще тупіший", писали з Укренерго.
показати весь коментар
03.07.2024 20:27 Відповісти
+4
Yайсуворіші обмеження - з 13:00 до 23:00. Решту доби будуть відмикати з несуровим виразом обличчя.
показати весь коментар
03.07.2024 20:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто розповість що таке дві черги три черги. А шо там графік?
показати весь коментар
03.07.2024 19:25 Відповісти
Цензурні слова закінчилися...
показати весь коментар
03.07.2024 20:03 Відповісти
Мм а нічого що наприклад в Київський області 2 дні хмари і спеки вже немає ? Брехуни
показати весь коментар
03.07.2024 20:05 Відповісти
Чомусь не пишуть,що змушені вимикати через спеку.На заході цілий день дощ і прохолодно
показати весь коментар
03.07.2024 20:19 Відповісти
Дай дурням волю, вони закони фізики поперемінюють. У світі кажуть, що сценарій фільму "Тупий та ще тупіший", писали з Укренерго.
показати весь коментар
03.07.2024 20:27 Відповісти
Yайсуворіші обмеження - з 13:00 до 23:00. Решту доби будуть відмикати з несуровим виразом обличчя.
показати весь коментар
03.07.2024 20:54 Відповісти
Сижу без света по 14 часов в сутки . Не могу смотреть ****** марафон.
показати весь коментар
03.07.2024 21:16 Відповісти
Нам світла не треба і хліба теж лиш би відосики від найвеличнішого лідера дивитись могли(в часи коли світло є)
показати весь коментар
04.07.2024 10:55 Відповісти
Життя стало краще і веселіше...Хто живе в багатоповерхівках то ставте біотуалети,копайте криниці та муруйте кухні літні в дворі та заготовлюйте древесину...ВЕСЕЛО Ж...
показати весь коментар
04.07.2024 10:58 Відповісти
В квартирах треба встановлювати пічки-"буржуйки" а на паливо піде все що горить..
показати весь коментар
04.07.2024 11:02 Відповісти
Сушити треба сухарики та закупати сіль,цукор,сірники та крупи.Сало солити в банках....
показати весь коментар
04.07.2024 11:03 Відповісти
Ворог сидить в Укренерго. Чи не пора їх судити по законах воєнного часу?
показати весь коментар
04.07.2024 12:16 Відповісти
підари
показати весь коментар
04.07.2024 14:39 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 