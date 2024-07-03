Завтра графіки відключень діятимуть усю добу, найсуворіші обмеження – з 13:00 до 23:00, – "Укренерго"

Завтра, 4 липня, графіки погодинних відключень діятимуть протягом усієї доби по всій території України.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"З 07:00 до 13:00 та з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень, у решту годин – три черги", – пояснили в компанії.

Живлення об'єктів критичної інфраструктури обмежуватися не буде.

Раніше радник ррем’єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що графіки відключення електроенергії можуть пом’якшити після 20 липня.

До того голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснював, що на зростання тривалості відключень упродовж останніх днів вплинули одночасно кілька факторів. Це – наслідки нових російських обстрілів, зростання споживання електроенергії через спеку, зменшення можливостей для імпорту електроенергії з Європи та виведення у ремонт досить великої кількості електростанцій.